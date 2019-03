Ecuador retirará la estatua de Néstor Kirchner de la sede de Unasur

"No representa nuestros valores", dijo el presidente Lenin Moreno luego de anunciar la salida de su país del organismo internacional que se fundó en 2011

Ecuador removerá la estatua de Néstor Kirchner que se encuentra en la sede de Unasur. Lo anunció el presidente Lenín Moreno este miércoles, tras dar a conocer su decisión de retirar a su país del organismo que entró en funciones en 2011.

"Néstor Kirchner no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una pléyade de héroes y próceres que sí nos representan", dijo el mandatario un mensaje que grabó y luego tuiteó.

Como todos conocen, mi intención es que el edificio de 40 millones de dólares que nuestro país entregó como sede para @unasur, pase a la Universidad Indígena del Ecuador. Además, retiraremos la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores de nuestros pueblos. — Lenín Moreno (@Lenin) 14 de marzo de 2019

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay habían suspendido en 2018 sus actividades en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ante la falta de un secretario general. Con el abandono de Ecuador, el bloque, que en principio estaba integrado por 12 naciones, quedó reducido a un grupo de cinco.



El pasado 19 de febrero, el mandatario Sebastián Piñera confirmó que Chile organizará una cumbre de presidentes en marzo para la creación de Prosur, un foro sudamericano en el que no participará Venezuela, y que buscará reemplazar a Unasur.

Durante su alocución, el gobernante ecuatoriano indicó que su país pretende recuperar la sede del organismo, un edificio que fue financiado por Quito y cuyo costo fue de unos 43 millones de dólares.

"Como los legítimos dueños hemos pedido también la reversión al Ecuador del edificio sede", expresó Moreno.

La iniciativa de remover el monumento había sido expresada el año pasado por el legislador del mismo país, Byron Suquilanda, quien argumentó que el homenaje es "una apología del delito y de la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años". Ocurrió justo después de que revelara el circuito de coimas que pagaban empresarios de la obra pública a funcionarios de la administración kirchnerista.

"No tiene nada que hacer en el frente del edificio de la Unasur el monumento del ex Presidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos. No es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la Unasur", dijo Suquilanda en esa oportunidad.

Por esos días fue retirado el busto del ex presidente situado en la Plaza Argentina de la ciudad de Quito.

"Fiel a los principios y valores que siempre han defendido los quiteños y para preservar la identidad del espacio público, este martes 21 de agosto, el Municipio de Quito retiró dicho monumento", informaron en un comunicado.