Premier de Nueva Zelanda, tras atentados en dos mezquitas: "Es uno de los días más oscuros del país"

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, lamentó el viernes que su país vive uno de sus "días más oscuros", a raíz de tiroteos que dejaron "múltiples víctimas" en dos mezquitas.

"Resulta claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Claramente, lo que ha ocurrido aquí fue un acto de violencia extraordinario y sin precedentes", expresó en Twitter.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us.