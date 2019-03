Explosivas declaraciones de Alfredo Casero contra Cristina Kirchner por el video de Florencia

El humorista cuestionó las imágenes publicadas por la expresidenta en su cuenta de Twitter, aunque aclaró que no tiene animosidad contra Florencia Kirchner

El actor Alfredo Casero tomó notoriedad pública, una vez más, por sus declaraciones sobre la agenda política nacional. En esta oportunidad, el humorista visitó Animales Sueltos y cuestionó el video compartido por la expresidenta Cristina Kirchner para hablar sobre la salud de su hija Florencia.

En la grabación, que la exmandataria compartió a través de su cuenta de Twitter, denunció que su hija Florencia sufre "severos problemas de salud" debido a la "persecución feroz" a la que fue sometida por parte de la Justicia.

Ahora, Casero cuestionó al equipo de comunicación de la expresidenta y si bien se abstuvo de decir si "es verdad o mentira", disparó": "En boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso".

No obstante aclaró que no tiene animosidad contra Florencia Kirchner y aseguró que le da "pena que ella tenga un problema". Además aseguró que siempre le "cayó simpática" y agregó: "No creo que tenga maldad".

Por otro lado, Casero se refirió a una de las declaraciones de Cristina Kirchner en el video, en el que asegura que la enfermedad de su hija se debe en gran medida a la "persecución feroz a la que fue sometida", y pide a la Justicia que se meta con ella, pero no con la joven.

"Nadie se quiere meter con usted, sino que tiene que comparecer por lo que pasó", disparó Casero y agregó: "¿Por qué no nos dejamos de joder y nos presentamos a la Justicia por más que me de un certificado un médico cubano?".

"Un grande se calla. ¿Y María Cash y su padre que murió yéndola a buscar? Basta de corona. Sos ex presidente, no sos reina en el exilio. Esto ya se terminará de la manera en que tenga que terminar", sumó.

Por último se refirió a las dudas sobre la condición que padece Florencia Kirchner, que se llama linfedema e implica una acumulación anormal de líquido en el tejido blando producto de una obstrucción en el sistema linfático, y consideró: "El pueblo sabe que eso pasa, por más que haya que tener la buena voluntad de decir esto no se toca".