Theresa May se prepara para presentar su renuncia mañana, según "The Times"

La premier conservadora lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por las partes naufragó por primera vez en el Parlamento

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está preparándose para anunciar su renuncia al cargo este viernes, según informa este jueves el diario británico The Times.

Presentaría su dimisión tras reunirse con Graham Brady, el jefe del Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento.

Según el diario, la jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, dejó su cargo este miércoles porque no cree que el Gobierno de May vaya a cumplir con el Brexit.

Con Leadsom ya son 36 los cargos que ababdonaron el Gobierno de May en el marco del Brexit. Pero esta renuncia se produce en un momento crítico tanto para la primera ministra, que podría vivir sus últimos días en el puesto, como para el divorcio entre Londres y Bruselas.

May lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por las partes naufragó por primera vez en Westminster, el pasado 15 de enero.

En estos meses ha sumado otras dos derrotas parlamentarias que han desatado una grave crisis política. La premier se comprometió a dimitir una vez que el acuerdo del Brexit recibiera el visto bueno de los parlamentarios, y después de arrancar a la Unión Europea un último aplazamiento que ha dado a los británicos hasta el 31 de octubre para prepararse para el divorcio, con o sin pacto.

En un discurso el martes, la asediada primera ministra prometió a los miembros del Parlamento una votación sobre si convocar otro referéndum para ratificar el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es algo que muchos parlamentarios, incluidos algunos del opositor Partido Laborista, estuvieron pidiendo, pero la condición fue que respaldaran su acuerdo.

Pocos minutos después de su discurso, comenzó la reacción. Parlamentarios conservadores a favor del Brexit se unieron al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, y los aliados irlandeses de May para condenar sus propuestas. Se comprometieron a votar en su contra en la Cámara de los Comunes el próximo mes.

El fracaso del acuerdo de May arrojaría al Reino Unido a una nueva ola de confusión e incertidumbre. El resultado del Brexit sería casi imposible de predecir, ya que quedará en manos del sucesor de May como líder conservador y primer ministro completar el proceso.

Dejar la UE sin un acuerdo, o incluso permanecer dentro del bloque, podrían volver a ser opciones una vez May se haya ido. Boris Johnson, quien dijo que estaría dispuesto a irse sin un acuerdo, es el favorito en la carrera por el liderazgo extraoficialmente en curso. Johnson se apresuró a salir contra el último plan de May, al igual que su rival, Dominic Raab.

La oferta de May posiblemente representa el último esfuerzo de una primera ministra que se ha quedado sin opciones. Casi tres años después de que el Reino Unido votara para salir de la UE, el acuerdo de May ha sido rechazado tres veces por el Parlamento. Su partido se prepara para una derrota en las elecciones europeas del jueves, una votación en la que el Reino Unido no debía participar y se vio obligado a hacerlo por el retraso del brexit.