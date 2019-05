Esta es la "Deep Web", la Internet donde rastrearon al pediatra pedófilo del Hospital Garrahan

Allí hay páginas con contenido que no pueden mostrar ni Google ni otros buscadores conocidos ya que, en la mayoría, ese material infringe la ley

Luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad detuviera al médico pediatra de 55 años, jefe de inmunología y reumatología del hospital Garrahan acusado de distribución y producción de pornografía infantil, se comenzó a hablar de este tipo de delito como uno de los tantos que circulan por la Deep Web o "internet oculta".

Pero, ¿qué es realmente la Deep Web? Se trata de la "web profunda", según su traducción, y es la parte de la web en la que se guardan las cosas que comúnmente no se pueden ver a través de los motores de búsqueda.

Allí hay páginas con contenido que no pueden mostrar ni Google ni otros buscadores conocidos ya que, en la mayoría, ese material infringe la ley de servicios y noticias en Internet: ahí se puede hallar desde cosas que se relacionan con el tráfico de drogas hasta la compra de asesinato, desde la venta de personas hasta pornografía infantil.

En definitiva, es una red secreta donde no hay un control específico de lo que circula y a la que no se accede con los motores de búsqueda tradicionales. Estos sitios no arrancan con www, sino que tienen códigos que no son de fácil acceso para el gran público.

Descargar cualquier contenido de una página de esta "internet profunda" confiere un enorme riesgo, ya que es muy probable que contenga software malicioso, como spyware, troyanos y ransomware. Además, el usuario podría recibir amenazas y ser culpable de algún tipo de delito como cómplice.

La Deep Web tiene cinco niveles de información. Estos son:

- Nivel 1: aquí se encuentran las páginas más comunes de la red y redes sociales.

- Nivel 2: conformado por páginas para descarga de materiales pirata y foros con material explícito.

- Nivel 3: compuesto por torrents o información de archivos, además de descargas masivas.

- Nivel 4: en este nivel es necesario el uso de Tor. Aquí puedes encontrar Hidden Wiki, así como libros y material de descarga.

- Nivel 5: se visualizan foros Onion Chan, portales con material pornográfico infantil, hackers a sueldo, venta de objetos robados y drogas.

El pediatra pedófilo en la Deep Web

En cuanto al pediatra pedófilo, utilizaba el eMule para subir el material a Internet y comercializarlo. La red eMule es un sistema P2P para compartir archivos y video similar a Napster, muy popular hace 15 años, que cayó en desuso pero nunca fue clausurada.

A partir de una investigación en la "Deep Web" llevada a cabo en Estados Unidos fue que lograron rastrearlo. Su detención fue ordenada por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, a partir de la operación denominada "Luz de Infancia III", llevada a cabo por las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos (FBI) y el Ministerio Público de la Acusación de Brasil.

Las pruebas encontradas tienen que ver con videos y fotografías de menores de entre 6 meses y 14 años y en muchas de las imágenes "se veían camillas y participaba el mismo médico detenido de la producción del material", detalló el secretario de Seguridad porteño Marcelo D' Alessandro.