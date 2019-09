Video: tras el escrache en Miami, los compañeros de Brancatelli lo cruzaron en "Intratables"

El periodista K contó cómo fue el incómodo momento que vivió en Miami con su familia y Débora Plager y Ceferino Reato le hicieron una observación

Diego Brancatelli viajó a Miami, Estados Unidos, con su familia y fue escrachado por una mujer que lo encontró haciendo compras en un supermercado. El video se viralizó en las diversas redes sociales, lo que generó rechazo por algunos usuarios.

Si bien el periodista había brindado su punto de vista al respecto por medio de su cuenta personal de Twitter, el panelista salió al aire en "Intratables" y dio detalles del incómodo momento. Sin embargo, dos de sus compañeros de programa lo cruzaron al aire,

"Ya no hay que discutir si puedo o no puedo estar ahí. Yo apunto a que todos los argentinos puedan acceder al lugar que se les cante, sea en Argentina o afuera, es una discusión saldada. Yo no critico a yanquilandia. Yo trabajo para viajar. Nos encanta viajar, es una de las pasiones de mi vida. Para mí ser nacional y popular es defender a los que menos tienen, tener una mirada colectiva y no individual", comenzó el periodista kirchnerista.

Fue en ese instante que intervino Reato y luego Plager.

"Yo repudio todos los escraches, ahora: ¿Vos no creés que esto del escrache tiene que ver con una grieta demasiado profunda a la que vos contribuís? Llamás a otros que no piensan como vos ‘antipatriotas’, por ejemplo. ¿No harías una autocrítica en eso?", preguntó el politólogo.

A lo que Brancatelli contestó tajante: "Son dos cosas distintas, Ceferino .Sí, fui un gran aportante a la grieta y yo soy progrieta. Yo creo que no es lo mismo blanco que negro, creo que las discusiones hay que darlas".

Por su parte, Plager expresó: "Vos has hecho de eso un modo de expresión, lo has hecho acá todas las noches. Decís ‘a vos te paga tal, a vos te paga cual’. Vos hiciste de ese modo agresivo y descalificador una manera de relacionarte con el otro, una manera de comunicación".