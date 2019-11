Marcelo Tinelli confirmó su tarea en acción social: "Estoy para trabajar, más allá del Gobierno y de la excelente relación con Alberto"

El conductor de ShowMatch hizo un análisis sobre la situación por la que está pasando el país, lo que espera y su relación con el presidente electo

El conductor Marcelo Tinelli se mostró esperanzado con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia a partir del próximo 10 de diciembre y aseguró que si bien no aceptaría ningún cargo político, sí está dispuesto a colaborar si lo convocan a través de acción social, como ya lo están haciendo actualmente.



"Tengo mucha esperanza. El país está atravesando un momento difícil, los últimos años no fueron buenos para nadie ni para ningún rubro, no solo para la televisión, o los rubros que uno ve por parte de la familia, sino para mucha gente que la ha pasado muy mal sobre todo en los últimos dos años", dijo en diálogo con LAM, que se emite por Canal 13, al salir del homenaje que le hicieron en el Círculo de Periodistas Deportivos.

"Con un 40% de pobreza, con gente que se quedó sin laburo, con fábricas que han cerrado, para mí la situación ha sido muy complicada y he visto situaciones similares al 2002 y eso me preocupa mucho", aseguró.



En cuanto a las expectativas para lo que será el próximo gobierno, señaló que "vivo con esperanza lo que se viene, la elección, el proceso democrático, que un presidente pueda terminar su mandato, que hayamos podido votar y creo fervientemente que podemos salir adelante".

Un tema en el que hizo hincapié es la asistencia social: "Hay 40% de pobres, chicos en estado de indigencia y un millón y medio de jóvenes que no tienensin inserción laboral. Hay que armar planes sociales muy buenos y laburar mucho. Por eso sé que se están pidiendo créditos importantes a instituciones internacionales, y me alienta eso".



También explicó cuál es su posición actual: "Todo lo que sea para mejorar y colaborar y que me convoquen, estoy para trabajar, más allá del Gobierno y de la excelente relación que tengo con Alberto Fernández".

Aunque dejó en claro que no aceptaría un cargo político: "Laburo todo el tiempo y no podría tener un cargo, pero si me convocan como me están convocando, a través de Acción Social, para trabajar en lo que es el Observatorio Social del Hambre y la Pobreza en Argentina, me parece que hay un trabajo muy grande por hacer. Ya hay 20 zonas marcadas en rojo en las que hay que trabajar para sacar esto adelante".

Sobre su relación con Fernández dijo que es "excelente" y que "es una persona a la que respeto mucho. Siento que le va a traer tranquilidad a la Argentina. Aunque hemos tenido idas y vueltas. Pero siemtpre guardo un profundo respecto. Es una persona de consenso, de diálogo y tiene claro hacia dónde va".



Ya para el final le preguntaron sobre la gobernadora saliente de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido, aseguró que con ambos "tengo relación buena, son excelentes los dos. Él para mí ha sido uno de los mejores jefes de Gobierno que ha tenido la Ciudad. Se mata laburando, siempre digo: ‘¡Citás a una reunión a las 6.45 de la mañana!’. Él escucha. Y María Eugenia también escucha. Son dos personas que se saben manejar politicamente más allá del marketing. La política no es marketing, es estar cerca de la gente, es estar cercaca y empático con el otro, no desde esta cosa de dama de caridad, sino entender el problema estructural que tiene el país, y ellos lo entienden perfectamente".