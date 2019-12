Juan Román Riquelme reveló que lo llamó el presidente Macri: "Estoy preocupado por Boca, hablá con Angelici"

El exjugador Xeneize se refirió a las posibilidades de ganar que tiene la lista que él integra y a lo que significan estas elecciones para el club

El candidato a vicepresidente segundo por la lista opositora en Boca Juniors, Juan Román Riquelme, apuntó contra el actual presidente Daniel Angelici al afirmar que "estos han sido los peores 5 años de Boca, futbolísticamente".

Esto lo dijo en diálogo con Joge Rial, en su programa Intrusos por AméricaTV, a solo unos días de realizarse las elecciones en el club, el próximo domingo 8 de diciembre.

"Me reuní con el presidente que está hoy (Angelici) hace nueve meses. Los tres con los que me voy a postular querían que me haga cargo del fútbol, por lo que decidí reunirme", arrancó Román.

Te puede interesar Seguros de Retiro: por qué son una opción atractiva para jóvenes y adultos

También contó que tuvo una charla que tuvo con el presidente Mauricio Macri, en la cual le pidió que hablara con Angelici. "Me sonó el teléfono y era el presidente de mi país. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Tenés que sentarte con Daniel, me dijo, a lo que yo le respondí: 'Con Daniel no me siento'", señaló el ex jugador.

Y agregó: "Yo le dije que no. Y me dijo 'Te mando a mi Daniel, vos mandá a tu Daniel' (refiriéndose a Bolotnicoff, su representante)".

Te puede interesar Una maestra tuvo sexo con cinco alumnos de una escuela en Sudáfrica

Las frases más importantes durante la charla:

- "Estos han sido los peores 5 años de la historia de Boca, futbolísticamente".



- "Quiero que la gente entienda por qué nos queremos involucrar otra vez en el club, es porque estamos sufriendo, porque no lo vemos bien".

- "Se anda diciendo que si gana Ameal el club va a descender porque Riquelme se va a involucra. Pero yo no voy de presidente, yo creo que en el fútbol puedo ayudar y mucho, no hay que confundir las cosas".

- "Al domingo cada uno llega con su estrategia. La diferencia es que yo amo a mi club y le digo la verdad a los hinchas de Boca, y la verdad es ésta. Preguntále al hincha de Boca si se imaginaba durante 5 años que nuestro rival nos iba a ganar siempre".

- "Yo me reuní con Angelici hace 9 meses. Porque los tres que se iban a postular querían que me sume a sus listas para apoyar desde el fútbol. Hablamos como tres horas, vino él con Gribaudo".



- "Cuando se jugó la semifinal con River por Copa, me sonó el teléfono. Quiero explicar bien para que se termine este cuento. Me llamó el presidente de mi país, Macri, y soy un ciudadano más, fueron 5 segundos inolvidables para mí. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Le dije que 'tengo que reconocerte que lo querés al club, para llamarme desde el lugar que estás. Pero yo lo quiero un poquito más´".



- "Me dice 'estoy preocupado, tenés que sentarte con Daniel'. Yo le digo 'no, con Daniel no me siento'. Entonces me dice, 'hagamos un cosa, yo te mando a mi Daniel y vos me mandás a tu Daniel'. 'Ah listo, mi representante atiende a quien sea. Pero yo no tengo nada que hablar con él'. Ahí salen las reuniones que dice este hombre que se juntó 7 veces con mi hermano y mi representante".





- "Después, 2 o 3 días antes de cerrar las listas me manda un mensaje Daniel, que me dice 'quiero hablar cara a cara con vos porque tenés que venir con nosotros y bla'. Le dije 'te doy las gracias, seguí hablando con mi Daniel con total confianza'. Esto fue lo que pasó, de por qué se sentó su Daniel con mi Daniel".



- "Esto es insólito. Angelici como presidente me votó en contra cuando tenían que renovar mi contrato. Después termino en Argentinos Juniors porque él me empujó a irme. Después en Brasil me entregaron un premio y él no me dejó ir a la cancha de Boca a mostrárselo a la gente. Y cuando ascendimos con Argentinos, que la gente pedía que vuelva y me retire con la camiseta de Boca, Angelici dijo que con él no volvía más. Y ahora porque uno no lo acompaña, se enoja: ¡es buenísima esta! Es graciosa, a mí me divierte".



- "Tenemos muchísimas chances de ganar el domingo".



-''Si ganamos, ya tenemos al técnico. Queremos que Boca juegue a atacar en cualquier cancha. En la de River, en la de Tigre o en cualquier otra. A nosotros no nos gustó ver a un 9 jugando de volante derecho. Entendemos que los jugadores tienen sus lugares donde rinden. Queremos jugar en cualquier cancha como lo tiene que hacer Boca: buscando ser protagonista''.