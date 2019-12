María Eugenia Vidal y Enrique Sacco hablaron por primera vez de su romance

Vidal y Sacco fueron interceptados por una cámara televisión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y brindaron sus primeras declaraciones como pareja

La ex gobernadora María Eugenia Vidal y el periodista Enrique "Quique" Sacco hablaron por primera vez del romance que viven desde hace algún tiempo y del viaje para pasar fin de año en París que realizaban este jueves.

Vidal y Sacco fueron interceptados por la cámara del canal América en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y brindaron sus primeras declaraciones como pareja.

"Estoy más descansada, tengo cara de empezar una nueva etapa. Vamos a pasar un lindo momento y un lindo viaje. Él es una muy buena persona", indicó la dirigente del PRO.

Al igual que lo confirmó días atrás la revista Caras, Vidal y Sacco explicaron que se vieron por primera vez al coincidir en el programa de Mirtha Legrand.

"Era una ventaja conocerla como figura pública, yo la admiraba. Todo lo que vale cuesta, pero fue natural. Ese día fue el primer encuentro, pero lo más importante es lo que vamos construyendo", comentó el viudo de Débora Pérez Volpin.

Sacco, que es gerente de Gestión Institucional de la Superliga Argentina de Fútbol, afirmó que "ella ofreció su disposición a todo lo que necesite por el caso de Débora, y naturalmente surgió la relación, así que estamos felices".

"Todo fue como tenía que ser", reveló la ex funcionaria con una sonrisa en su rostro, que aclaró rotundamente que en su viaje a París no habrá "ningún llamado a la cigüeña".

Esa noche me di cuenta que había una mujer interesante y que valía la pena conocer

Te puede interesar Los irónicos tuits de Lucas Llach sobre los pobres y las elecciones que generaron repudio en la redes

Sobre las fotos que protagonizaron a la salida de un restaurante de San Telmo, María Eugenia explicó que en ese entonces pudieron encontrarse más aliviados a causa de la finalización del proceso electoral en el que terminó siendo derrotada por Axel Kicillof.

"La cena fue consecuencia de la cena en lo de Mirtha. Empezamos a escribirnos, era época de campaña, no era el mejor momento para conocernos, fue muy intensa y me exigía mucho", explicó la ex mandataria bonaerense.

Por su parte, Sacco comentó cómo les contó a los hijos de Pérez Volpin sobre su nueva relación.

"Se enteraron primero por nosotros. Agustín y Luna fueron los primeros que se enteraron en una cena de fin de semana. Esto explotó un lunes cuando faltaban un montón de personas en mi vida a las que se lo quería contar personalmente, ese fue el motivo por el que en un primer momento dijimos que no era así, porque nuestra gente y afectos que nos acompañan siempre tenían que saberlo personalmente", detalló.

"Yo la conocí en lo de Mirtha y después nos escribimos. Nunca me fije si era la gobernadora. Esa noche me di cuenta que había una mujer interesante y que valía la pena conocer", reveló el ex comentarista de ESPN.