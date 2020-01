El dueño de Etiqueta Negra cambia de versión: "Yo saqué el cordero del agua y lo regalé"

Así les contó Álvarez Castillo a sus amigos por WhatsApp acompañado el mensaje con una imagen que dice: "Si no conocés la historia completa cierra la boca"

El empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra, dio una nueva versión sobre la polémica originada a raíz del video que muestra cómo arrojaron un cordero desde un helicóptero a la pileta de su casa en José Ignacio.

"El cordero yo lo saqué del agua y lo regalé. Me consta que fue cocinado y comido por un grupo de trabajadores. Mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque mediático y voy a tomar medidas contra todos los que hablaron sin saber la verdad", aseguró el hombre de negocios en un mensaje de chat que les hizo llegar a sus contactos con una imagen que cita: "Si no conocés la historia completa cierra la boca".



La versión contradice la declaración inicial que Álvarez Castillo dio ante la policía. Según informó la fiscal del caso, Ana Dean, el empresario había dicho que su familia asó y comió el animal.

El jueves se conoció un nuevo video del hecho. En las imágenes, difundidas por el programa Intrusos, en el canal América, se puede observar el inicio del recorrido de la aeronave de la polémica.

En el video se escuchan además dos voces y risas generalizadas. Una persona festeja: "Vos sabés que yo me muero, Fer, ahí va con el cordero". Otra agrega: "Mirá el cordero ahí adelante". Aparentemente, todos los testigos del inicio del vuelo sabían o presumían cómo iba a terminar la maniobra.

No es la única ni la primera contradicción que tienen los protagonistas del hecho.

Según contó el diseñador César Juricich en el programa "Confrontados", la pareja de Alvarez Castillo, la modelo Lara Bernasconi habría enviado un mensaje por WhatsApp a sus amigos invitadolos a almorzar su casa con el siguiente: "Vengan a comer un cordero que va a caer del cielo".

Y en el programa de "Los Angeles de la Mañana", la panelista Majo Lozano agregó que "también hubo un tuit de Lara (Bernasconi) que borró y que decía: ‘Un cordero va a caer del cielo, están todos invitados a comer a casa’".

Pero días antes, tanto ella como el dueño de Etiqueta Negra, se habían presentado como víctimas y aseguraron que desconocían que les iban a lanzar un animal a la pileta. Él lo hizo a través de un posteo en Instagram y ella con un mensaje a una panelista de "Los Angeles".

"Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo", dijo.

"Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea", aseguró la modelo, que reconoció que ella y su marido "tienen la conciencia tranquila".

El último video difundido sobre el momento en que decidieron lanzar el animal desde el cielo confirma una de las sospechas de los investigadores: el traslado del cordero fue realizado en un helicóptero Robinson 44 color verde.

En la filmación se puede ver además que había dos tripulantes a bordo de la máquina: un piloto y un hombre que sería amigo del dueño de Etiqueta Negra.

Antes de la difusión del nuevo registro, la Fuerza Aérea uruguaya ya había puesto la lupa sobre un piloto experimentado. Se trata de un mayor retirado que hace 20 años trabaja en la zona balnearia realizando vuelos privados.

Fuentes aeronáuticas aseguran que el nombre del hombre que estuvo a cargo de la aeronave ya había llegado a los medios de comunicación hace casi 10 años, cuando protagonizó un accidente en el Río de la Plata, informó Infobae.

En aquel entonces, piloteaba una máquina que había despegado de Montevideo y se dirigía a San Fernando. Como consecuencia del impacto, un reconocido jurista uruguayo murió en el acto. El piloto se las ingenió para nadar hasta la costa, donde fue auxiliado por peones de una estancia en medio de un cuadro de hipotermia.

De confirmarse su presencia en el vuelo de la polémica en José Ignacio, podría ser inhabilitado y recibir una fuerte sanción económica.

El caso judicial se inició por una denuncia de los vecinos de Álvarez Castillo, quienes dijeron que no era la primera vez que sucedía algo así.