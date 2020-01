"Vengan a comer un cordero que va a caer del cielo", el mensaje que Lara Bernasconi habría enviado a sus amigos

La esposa de Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, había dicho que les habían tirado desde el cordero sin que lo supieran

Si bien Lara Bernasconi, actual esposa de Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, dijo que les habían tirado desde un helicóptero un cordero muerto en la pileta de su casa en José Ignacio, sin que ellos lo supieran, un mensaje enviado por la modelo a través de WhatsApp a sus amigos demuestra que eso no es así.

Según contó el diseñador César Juricich en el programa "Confrontados", la diosa de las pasarelas le habría invitado a almorzar su casa con el siguiente: "Vengan a comer un cordero que va a caer del cielo".

En el programa de "Los Angeles de la Mañana", la panelista Majo Lozano agregó que "también hubo un tuit de Lara (Bernasconi) que borró y que decía: ‘Un cordero va a caer del cielo, están todos invitados a comer a casa’".

Estos mensajes echan por tierra la versión de Bernasconi y Álvarez Castillo que, al viralizarse el video del animal lanzado desde el cielo al agua y ser masivamente repudiado, aseguraron por todos los medios que ellos eran víctimas de lo sucedido y que no apoyaban la acción.

"En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo", arrancó el comunicado publicado el martes por el dueño de Etiqueta Negra. Y a continuación, escribió que quería "aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín".

Luego, el texto continúa: "Al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto. Por tal motivo repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca de inmediato esta situación".

Sin embargo, horas más tarde, el empresario se contradijo y reconoció que fue él mismo quien filmó. Y su mujer explicó las risas que se escuchan cuando cae el animal en la pileta.

"El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando", aseguró Alvarez Castillo en diálogo con el portal Infobae.

Luego, Bernasconi explicó sus risas.

"Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo", dijo.

"Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea", aseguró la modelo, que reconoció que ella y su marido "tienen la conciencia tranquila".

La investigación judicial en Uruguay

Además del repudio generalizado de la sociedad, la Justicia uruguaya ya comenzó a actuar y abrió una causa para investigar y castigar a los protagonistas del hecho.

La causa que quedó a cargo de la fiscal de Maldonado, Ana Dean, quien contó que el animal fue luego asado en la parrilla y comido por Álvarez Castillo y Bernasconi con sus amigos.

La letrada ya ordenó medidas para lograr la identificación del piloto del helicóptero y quiénes estaban abordo. Para ello, se contactó con autoridades aeronáuticas y dispuso el traslado de las personas a la sede judicial una vez que sean identificadas.

Pero cuál sería específicamente el delito y cúal la pena que corresponde según las legilsación de Uruguay.

"El código aeronáutico uruguayo prevé una serie de penas para aquellos que cometan irregularidades identificadas como faltas o delitos; si fuese una falta podría percibir una amonestación o penas pecunarias, como el pago de multas o inhabilitaciones (retiro o postergación de la licencia)", dijo Leonardo Blengini, vocero de la Fuerza Aérea Uruguaya en declaraciones televisivas.

"Y si fuera como delito podría ir hasta cuatro meses de prisión", agregó.

Blengini señaló que desde que se tomó conocimiento del caso, la fiscal pidió a la Fuerza uruguaya, contralor de los tráficos aéreos, para que se identificara la matrícula de la aeronave, la hora y los tripulantes.

La investigación podría avanzar en estas horas luego de que se conociera un nuevo video que muestra cómo despega el helicóptero que llevaba el animal luego arrojado a la pileta y se escuchan las risas y las charlas de quienes están involucrados.

"Vos sabés que yo me muero, Fer. Ahí va el cordero. Me muero, el cordero va adelante", se escucha en el nuevo video difundido por el programa Intrusos, de América TV.

La grabación confirma que el traslado del cordero fue realizado en un helicóptero Robinson 44 color verde.

Quién es el empresario acusado de tirar el cordero desde el helicopero

Eduardo "Pacha" Cantón es un empresario argentino de fuerte presencia en Uruguay. Desde 1985 se instaló en Carmelo, donde creó su propio emprendimiento "Cantón Estate" y, entre otras cosas, fue designado como encargado de la construcción del Aeropuerto Internacional de Carmelo.

En el año 2012, el empresario se vio en vuelto en otro escándalo, de proporciones mucho mayores, cuando un yate que él manejaba embisitó a una pequeña embarcación en donde viajaba una familia. El accidente ocurrido en el Delta de San Fernando terminó con la muerte de una nena de dos años y de su madre.

Tras aquel episodio, Cantón realizó su descargo y afirmó haber dado la asistencia adecuada a la familia que padeció el choque y haber llevado a la nena al mejor hospital de Buenos Aires.

Ahora, el empresario es el señalado de lanzar desde un helicoptero a un chancho a la pileta pertenienciente a la familia del dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo. El epiosidio quedó resgitrado en un video que se viralizó entre la noche del martes y la mañana del miércoles. El mismo se observa filmado desde adentro de la propiedad y, pese a que Álvarez Castillo manifestó ser una víctima de la situación, en la grabación se escuchan risas.

Cantón es conocido por su vinculación con el exbanquero Marcos Gastaldi y a Alejandro Gravier, marido de la modelo Valeria Mazza, con quienes tuvo varios proyectos inmobiliarios. Por otro lado, Además, el empresario tuvo relación con el ex asesor de Carlos Menem, Emir Yoma y con Laith Pharaon, hijo del magnate árabe, Gaith Pharaon, constructor del Four Seasons. Además, ha sido acusado de delitos como lavado de dinero y tráfico de armas.



"La fiscal dice que, finalmente cuando sacaron el cordero de la piscina, lo terminaron asando a la parrilla y ese fue el almuerzo de ese día cuando pasó", indicó Karina Iavícoli.

"No somos investigadores, pero es obvio que están filmando porque algo va a caer", continuó Ángel de Brito.

Por otra parte, la fiscal del caso, Ana Carolina Dean, reveló que el empresario cocinó a la parrilla y se comió el animal luego de sacarlo del agua. Según la información que maneja del caso en relación a las declaraciones de Álvarez Castillo, dijo que el empresario declaró ante la Policía que "estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cordero en su piscina", y explicó que luego él y su familia "lo retiraron, lo asaron y lo comieron".