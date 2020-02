Feriados 2020: Todos los días no laborables para este año y qué hacer en esas fechas

El calendario ya está definido y los feriados fueron establecidos. Los fines de semana largos, claves para el turismo dentro del país

Apenas arrancó el año y los trabajadores empiezan a marcar en su agenda cuáles serán los feriados que podrán disfrutar en los próximos meses.

De acuerdo a las primeras confirmaciones, este año serán 11 los feriados inamovibles por fechas patrias y celebraciones religiosas, 4 que se podrán trasladar (aunque en esta oportunidad se moverán dos), otros tres feriados puentes y tres días no laborables, sin incluir los de Carnaval.

De esta manera, en 2020 habrá un total de 4 fines de semana que serán más largos de lo común, con cuatro días, y siete fines de semanas a los cuales solo se les agregará un día.

Feriados para todos

Los días que serán no laborables y que estarán pensados exclusivamente para promover el turismo serán el lunes 8 de julio, el 19 de agosto y el 14 de octubre. El Día de la Soberanía Nacional, se adelanta del miércoles 20 de noviembre al lunes 18.

Ya están definidos la cantidad de días que los argentinos podrán descansar.

Por calendario, los días que caerán cada feriado son los siguientes:

Arrancaron el miércoles 1 de enero, con la celebración de Año nuevo, una fecha inamovible.

En febrero habrá dos fechas claves: lunes 24 y martes 25 de febrero. Se celebra el carnaval y es inamovible. Este es uno de los fines de semana extra large.

Lo que se recomienda para hacer estos días es una escapada a Jujuy, Purmamarca y Tilcara, lugares que se visten de colores y música en honos a esta fecha.

En marzo serán feriados el lunes 23 (puente) y martes 24, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es un feriado inamovible y otro de los fines de semana súper largos.

Son varias las opciones para escaparse en esos días, que además son 4, pero una de las más recomendables es Mendoza y la Ruta del Vino, ya que es época de vendimia.

En abril son varias las celebraciones.

Arrancan el jueves 2 con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, otra de las fechas que no se mueve.

Una semana después arrancan las celebraciones por Pascuas. Caen el día jueves 9, que es no laborable, y el viernes 10, que es un feriado inamovible.

El miércoles 15 y jueves 16 de abril son las Pascuas Judías, una fecha no laborable sólo para habitantes que profesen la religión, según dispone la ley 23.399.



Por último, el mes termina el 24 de abril con el Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. Es una fecha no laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según dispone la Ley N° 26.199.

Cataratas del Iguazú, uno de los lugares predilectos para pasar los feriados.

Lo más recomendable para este mes, y uno de los destinos favoritos, son las Cataratas de Iguazú, en Misiones. Si bien es una estación agradable para múltiples destinos, es uno de los más elegidos, especialmente por quienes no conocen esa belleza natural. Otros arriesgados apuestan por volver a la playa, ya que muchas veces el calor se extiende y sigue latente.

En mayo, el día del trabajador, es otro feriado inamovible que se convertirá en fin de semana largo porque cae viernes.

Luego, el lunes 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo, también es feriado inamovible y será largo por el día que cae.

Calendario del segundo semestre

En junio, el 4 es el día Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Es no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399.



El 15 de junio, es el Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y será fin de semana largo, mientras que el 20 del mismo mes, Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es un feriado inamovible.

Por último en junio, el 17, fue el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, pero se traslada al lunes 15. De este modo, serán 3 días libres, donde empieza a tomar color el sur, con el frío ya instalado. Bariloche, San Martín de los Andres o el Calafate son buenas alternativas.

El segundo semestre arrancar con el jueves 9 de julio como feriado, el Día de la Independencia, que inamovible. En este caso, el viernes 10 será un día no laboral con fines turísticos.

Glaciar Périto Moreno, una de las bellezas turísticas del sur.

En agosto serán feriados el martes 11, cuando se celebra la Fiesta del Sacrificio, y será no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399.

El 17 de agosto es el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, también feriado y el 19 de agosto es el Año Nuevo Islámico, día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399. Ushuaia, en pleno invierno, ofrece un paisaje increíble.

En septiembre, el martes 29 y miércoles 30 se celebra el Año Nuevo Judío. Son días no laborable sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



Pasando a octubre, el 1 se celebrará el Año Nuevo Judío (Rosh Hashana). Otro día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



Jueves 8 y viernes 9 son los Días del Perdón, no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



El 12 de octubre llega el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ya en primavera, con más calor, Córdoba suena como una excelente alternativa.

En la provincia hay ciento de opciones, desde Carlos Paz hasta Alta Gracia o el centro de la ciudad, Nueva Córdoba.

Ya llegando fin de año, en noviembre, el 23 se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que se pasa al 20. Es un fin de semana largo.



Por último, en diciembre, el 7 es no laborable con fines turísticos y será extra largo porque se une al 8 que es el día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción de María, y no se corre.



El 24 y 25 de diciembre, caen jueves y viernes, igual que el 31 y 1 de enero, ya de 2021.

Tanto el 24 como 31 no son laborables y depende de cada empresa, el 25 es feriado.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Más allá de que, con el tiempo, los días no laborables fueron tomando más protagonismo, hay diferencias entre esas jornadas y los feriados.

El Congreso, al aprobar la ley 27.399, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de fijar por cada año hasta "tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con días lunes o viernes".

A fines de 2017, apareció el decreto 923 por el que el Ejecutivo definió, en base a esa nueva ley, tres "días no laborables".

La diferencia entre un feriado y un día no laborable la aclara la Ley de Contratos de Trabajo: "En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical", por lo que "en caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual". Mientras, en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador", salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal.

Es decir que en el ámbito privado el día "no laborable" queda supeditado a la voluntad del empleador y, a diferencia de los feriados, no se pagará el doble de la jornada al que lo trabaje.

Cómo fue 2019

El 2019 tuvo 19 días feriados que incluyeron a tres que fueron los llamados "feriado puente" para usarse con fines turísticos. También contempló otros 15 días durante el año "no laborables", exclusivamente para los integrantes de las comunidades armenia, judía e islámica.