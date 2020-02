Desde Cuba, Cristina habló sobre la salud de su hija Florencia Kirchner y de la deuda con el FMI

La vicepresidenta se refirió a la salud de su hija, quien se encuentra en La Habana. También se refirió a las deudas y la situación económica del país

Cristina Fernández anunció desde Cuba que su hija Florencia, quien recibe tratamiento en ese país desde hace casi un año, está "muchísimo mejor". Sin embargo, en ningún momento se refirió al dato más importante: cuándo recibirá el alta médica.



"Quiero personalmente agradecer al Gobierno de Cuba y a los médicos (...) Como madre tuve la experiencia fantástica de que (Florencia) fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimo mejor", dijo durante la presentación de sus memorias en la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana.



Cristina regresará a la Argentina el próximo miércoles, pero Florencia continuará con su tratamiento en la capital cubana, el cual se inició en febrero de 2019 por un "trastorno de estrés postraumático" y dolencias secundarias como un síndrome purpúrico y un linfedema ligero en las piernas.



La menos de los Kirchner había viajado a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo su estado de salud se habría deteriorado sensiblemente y tras una evaluación, los médicos cubanos le prohibieron viajar en avión, por lo que no pudo regresar a Argentina.



Antes de viajar por primera vez a Cuba el 14 de marzo de 2019, Fernández relató que los problemas de salud de su hija se deben a la "persecución feroz" de la Justicia argentina, que las acusa a ambas de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que empresas de la familia Kirchner realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.

Por otro lado, la Vicepresidenta, quien presentó su libro Sinceramente en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana, habló de la renegociación de la deuda con el FMI.



"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas’. Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas. También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?", afirmó Cristina Kirchner, que además destacó que "quiero que apliquen el estatuto entero".



En ese sentido, consideró que de esta renegociación "debe participar el conjunto de la sociedad. Porque es la sociedad la que la va a pagar. Todos tenemos que tener buena fe y todos tenemos que respetar las normas. Por lo menos debería establecer una quita sustancial porque hizo un prestamo comrpometiendo el 60% y se hizo violando las obligaciones que tiene el propio FMI".



A continuación, repitió uno de los conceptos que siempre destaca Alberto Fernández: "No podemos pagar si no podemos crecer, y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondo a la economía. No se sale de una recesión restringiendo el gasto del Estado. Siempre el principal inversor ha sido el Estado. Si hay recesión nadie va a pagar ni medio centavo, y se sale de la recesión con una gran inversión del Estado".