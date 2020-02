Las siete formas de combatir los celos en una relación

Este tipo de actitud nociva es caldo de cultivo para el fracaso y ruptura de una pareja. Qué ocurre con los casos extremos de celos

Todas las personas que mantuvieron una relación de pareja en algún momento de su vida sintieron celos.

Es una emoción muy humana de angustia, proveniente de la inseguridad sobre uno mismo, que se despierta al sentir que está en peligro el cariño de la persona amada.

También pueden surgir cuando percibimos que no somos el centro de su atención y que otro sujeto ocupa ese lugar afectivo.

Pero en niveles extremos ese sentimiento puede transformar en tóxica toda la relación y ponerle una fecha certera de vencimiento.

A continuación, una serie de consejos para determinar si se mantiene un vínculo amoroso nocivo que puede estar siendo afectado por la celosía.

Qué hacer si tu pareja es celosa y controladora

Hay varias formas para combatir los celos de tu pareja

1. Superar el problema en pareja

A medida que el problema de celos no llegue a comportamientos extremos de parte de ninguno de los miembros de la pareja, el estudio R&A Psicólogos recomienda como primer paso reconocer que se tiene un problema y comenzar a tomar medidas para resolverlo.

Algunas de ellas son trabajar en la autoconfianza, poner el foco en los propios sueños y aspiraciones, dejar de lado los juegos e intrigas de pareja, entre otras.

Uno de los consejos que dan estos psicólogos mexicanos es que cada miembro de la pareja debe intentar apreciarse a sí mismo, antes de seguir buscando validación en el cariño de los demás.

"Una de las principales razones por las que las personas son celosas es debido a una baja auto-estima e inseguridad. Piensan que no son suficientemente buenos para merecer la relación de pareja, que su pareja se dará cuenta tarde o temprano y buscará alguien más", aseguran.

Estos expertos proponen en esos casos recordar que ese compañero o compañera ya eligió, y tiene buenas razones para hacerlo.

2. El voto de confianza

También es necesario darle un voto de confianza a la persona con la cual se quiere mantener una relación.

Es importante que ambos se esfuercen por impedir que la otra persona se sienta indigna de confianza. Por el contrario, tras un problema de celos, es fundamental demostrar que se ha depositado la confianza en el otro.

3. Entender que el otro no es el "responsable" de los propios celos

Para quien tiene una pareja celosa, resulta sumamente incómodo sentirse juzgado y cuestionado constantemente. Es un seguro camino al fracaso de la relación.

Es común achacar al otro ser el causante de los celos, la angustia y la actitud de agresión y desconfianza que derivan de ellos. Pero es esencialmente un problema de autoconfianza de quien es celoso.

Un buen paso para quienes quieran salvar su pareja de los efectos negativos de los celos pasa por empezar a reconocerse responsable de los propios sentimientos y emociones.

Según un artículo de Webpsicólogos, este cambio de perspectiva colabora para modificar o directamente eliminar las respuestas conductuales disfuncionales que surgen de la mencionada sensación de angustia.

Los celos extremos pueden derivar en una relación tóxica

4. La psicología y el reconocimiento de los celos

La Lic. Adriana Guraieb, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Asociación Psicoanalítica Argentina, dijo en un artículo reciente que es necesario distinguir entre los celos normales y los patológicos (irracionales, obsesivos, compulsivos e infundados).

La forma extrema se define como celotipia, y es una idea falsa, irreductible y persistente que solo existe en la cabeza del que cela. En esos casos, cualquier situación es un argumento válido para sospechar de una infidelidad y mantener una discusión.

En estos casos, la especialista recomendó que "lo peor es ceder".

"El celotípico tiene una extrema dependencia afectiva y falta de autoestima", detalla la psicóloga. Y cada vez que la pareja ceda ante pedidos y reclamos por celos, solo se empeorará la situación.

Por eso recomienda no cumplir con pedidos como dejar de vestirse de cierta forma, llegar a determinado horario a casa, no juntarse con amigos en particular, etc.

5. Cómo identificar los celos enfermizos

A veces estos comportamientos extremos pueden llegar al punto de romper el vínculo amoroso, pues tornan muy compleja la convivencia.

En estos casos, los profesionales sugieren ayuda profesional, ya que es muy difícil que la pareja se recupere por su cuenta de este tipo de situaciones, sobre todo cuando la condición de celopatía no resulta evidente a la persona celosa.

6. Detectar si tu pareja espía tu celular

Los celos muchas veces se traducen en actitudes psicopáticas como seguir a la otra persona para saber qué hace durante el día o rastrear su teléfono celular.

Descubrir si tu pareja espía tu celular

No siempre es necesario llegar a ese extremo, pero esas actitudes persecutorias o "stalking" son cada vez más comunes en la medida en que las redes sociales le permiten a los usuarios "seguir los pasos" de sus parejas a través de sus comentarios, fotos y GPS.

Si tan solo un "Me gusta", un comentario o una interacción, con otra persona en una red social puede ser una prueba suficiente para que dispare los celos de su pareja, es una señal de que se encuentra en una relación tóxica.

Entonces, un consejo sería averiguar si su pareja utiliza aplicaciones como iSpyoo, que permite descubrir las páginas que se visitan desde un celular y hasta los mensajes que se han enviado, o mCouple, que le da acceso a la ubicación, registro de llamadas, contactos, SMS y hasta chats de Facebook.

El uso incorrecto de estas aplicaciones para seguir sus pasos es un problema grave y una señal de alerta.

7. Cuidar los datos personales

Es necesario también proteger las contraseñas, sobre todo si se utilizan servicios de proveedores como Google. En la actualidad hay muchas aplicaciones que se encuentran disponibles para los celulares con sistemas operativos Android e iOS que colaboran también con quienes rastrean los celulares.

Por ejemplo, a través de la aplicación de Google Encontrar mi dispositivo (Find my phone) se puede rastrear la ubicación de otro usuario en tiempo real. Si su pareja conoce sus datos de Google como el correo y la contraseña, puede entrar a esta herramienta para saber dónde se encuentra y de forma bien sencilla.

Asimismo, si su pareja tiene sus datos de acceso, puede ver las fotos que tomó con dispositivos Android, e incluso de acuerdo a la configuración del teléfono puede llegar a ver las capturas que hizo y las fotos que le mandaron a WhatsApp.