Marcelo Longobardi: "Un país sin moneda produce un Gobierno que no tiene poder"

El periodista analizó el plan económico de Martín Guzmán y sentenció que no abarca el "tema central" que atraviesa el país que es la inflación

Marcelo Longobadi, cuestionó el plan económico del ministro de Economía, Martín Guzmán, que ayer publicó Liliana Franco, y sentenció: "La palabra inflación que es la llave maestra de la pobreza argentina no existe".

"Dónde figura la palabra inversión", sostuvo Longobardi y consideró que el Gobierno puso al tema de la deuda como "problema central", pero no considera el resto de las problemáticas que enfrenta el país.

"A qué puede aspirar Argentina con esto: a tener un rebote o evitar un estallido. Habría que hurgar en el formato político para encontrar una respuesta a esta falta de ambición", consideró Longobardi en su editorial de Cada Mañana.

Además, aseguró que "no puede surgir nada interesante mientras el país no tenga moneda" y sentenció: "Un país sin moneda produce un Gobierno que no tiene poder".