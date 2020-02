Las mejores series y películas sobre economía y finanzas en Netflix y HBO

Películas, films y cientos de obras que se pueden ver en la pantalla chica o en el cine enseñan y entretienen al mismo tiempo. ¿Cuáles son las mejores?

La forma de consumir televisión o la típica salida al cine cambió con las nuevas plataformas de comunicación como HBO o Netflix, las cuales permiten ver, desde casa, en cualquier momento del día, series que no solo entretienen, sino que también informan.

La oferta es muy amplia y donde hay mucho para elegir es en economía y finanzas. Lo útil de estas temáticas es que son fáciles de entender y están hechas con el vocabulario para cualquier consumidor, no necesariamente expertos en negocios.

Entre las cientos de opciones, en este informe se seleccionaron diferentes propuestas que quedarán en la historia por su presentación y forma de desarrollar los hechos. Entre ellas se encuentran:

Becoming Warren Buffett

Se trata de un documental que permite conocer al inversor Warren Buffett, y se considera de gran importancia para todos los fans del value investing (inversión en valor).

Transmitida en la señal de HBO, es una película que dura menos de hora y media, pero sirve para entender cómo el empresario llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo con su austera vida.

Agnelli

Es otro documental sobre el empresario Gianni Agnelli, el magnate de Fiat.

La producción dura una hora y media, y en la misma se tratan los peores y mejores momentos del considerado como "príncipe" de Italia.

Su historia tiene todo tipo de matices, con una vida dedicada a la industria automotriz que llevó a la marca a convertirse actualmente en un gran conglomerado, FCA, integrado por Fiat, Jeep, Dodge, RAM, Chrysler, y que acaba de cerrar un acuerdo con PSA (Peugeot, Citroën, DS).

The inventor

Este documental, The inventor: out for blood in Silicon Valley, trata sobre la vida de Elizabeth Holmes, fundadora de la compañía Theranos.

Holmes fue comparada con Steve Jobs o Mark Zuckerberg gracias a la revolucionaria tecnología de su compañía: hacer análisis médicos con apenas unas gotas de sangre. Fue elegida como la primera mujer que tenía por sí misma una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Tras algunos artículos del Wall Street Journal, se demostró que todo era una estafa y que tal tecnología no existía.

Silicon Valley

La serie Silicon Valley cuenta la vida de Richard, un tímido programador que junto con tres amigos descubren un algoritmo que cambiará sus vidas. La serie ya va por su quinta temporada en HBO.

El lobo de Wall Street

La película de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie como protagonistas, repasa la vida de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que termina en la cárcel.

La película basada en hechos reales refleja un caso que escandalizó a la sociedad estadounidense.

Finanzas y economía en Netflix

En Netflix, las opciones sobre estas temáticas son múltiples, siendo uno de los medios que más contenido relacionado con la economía y las finanzas tiene. Algunas de las opciones son las siguientes:

Dirty money

El documental Dirty money cuenta con seis capítulos y aborda diversas temáticas relacionadas con casos de corrupción del mundo empresarial de EE. UU.

La serie aborda distintos episodios que involucran a diferentes protagonistas, como es el caso del escándalo del diésel de Volkswagen.

The toys that made us

Esta serie documental aborda el mundo de la economía desde un punto de vista empresarial.

En su desarrollo, analiza diferentes compañías de juguetes que han marcado a la humanidad reciente. Desde Barbie hasta He-man o Lego, el documental expone cómo las empresas multimillonarias triunfaron con un producto o cómo una mala decisión acabó con ellas.

Salvar el capitalismo

La imagen que representa a la serie "Salvar el Capitalismo".

Este documental cuenta con un conductor ilustre, el ex secretario de Trabajo de EE. UU. Robert Reich.

Este político analiza a través de la visión de diferentes ciudadanos estadounidenses sobre la economía y el capitalismo en particular.

Serie sobre Silvio Berlusconi

El documental "My Way" analiza la vida del empresario italiano Silvio Berlusconi, antes de dar el salto a la política creo un emporio televisivo, desde que comenzó a crear Mediaset, uno de los mayores conglomerados mediáticos y dueño de Telecinco y Cuatro.

Trump: an american dream

El documental de Netflix analiza la vida de otro empresario, Donald Trump, que acabó como el 45ª presidente de los Estados Unidos.

La serie documental muestra cómo heredó la empresa inmobiliaria de su padre, pero también cómo dirigió el concurso de Miss Universo o cómo acabó convirtiéndose en personalidad televisiva.

Banking on Bitcoin

Este documental de Netflix es imprescindible para conocer cuál es el origen de la moneda virtual bitcoin. En él, se puede observar tanto la visión de expertos como de defensores de la criptodivisa. Un documental de la plataforma de contenidos que permite conocer tanto el pasado como el futuro del bitcóin.

La red social

El film La red social, dirigido por David Fincher, aborda cómo Mark Zuckerberg creó Facebook desde la habitación de su residencia universitaria. Una película que permite ver cómo nació el gigante, cuya valoración en Bolsa supera los 500.000 millones de dólares.

Jobs

Como indica el título, la película analiza la vida de Steve Jobs y cómo fundó el gigante Apple. Ashton Kutcher se mete en la piel del creado del Mac, el iPhone y el iPod. Una película biográfica que permite recorrer la vida de un genio de Silicon Valley.

Economía y finanzas en Prime Video

Los clientes prime de Amazon cuentan con Prime Video, una plataforma digital de contenidos similar a Netflix o HBO que tienen todos los clientes premium del gigante del comercio online. Esta permite también acceder a contenidos sobre economía y finanzas.

Bitcoin: la moneda del futuro

Una película sobre la moneda del momento.

El documental, cuyo título en inglés es Rise and Rise of Bitcoin, es de 2014, por lo que quizás esté algo desactualizado en una industria tan cambiante como las criptodivisas. Pero permite a los no iniciados en el mundo del bitcóin aproximarse a una visión sobre la divisa digital más famosa del mundo.

Generación Startup

Los nuevos empresarios del futuro, que piensan en la tecnología.

Este documental, filmado durante 17 meses, sigue la vida de seis emprendedores de EE. UU. Nos presenta una visión muy personal de seis recién graduados y cómo funciona el mundo del emprendimiento al otro lado del Atlántico.

Uber

Uber, el nuevo sistema de transporte a un solo clic.

Interesante documental que analiza el nacimiento de Uber, una compañía que ha revolucionado el transporte.

Históricos de la economía

El séptimo arte es capaz de recrear momentos históricos, idear narraciones de ciencia ficción, hacernos pasar terror y también sirve como recurso didáctico en cualquier edad para ayudar a entender conceptos básicos que se encuentran en el día a día, como puede ser la economía, las finanzas y el ahorro.

Algunas películas históricas son las siguientes:

El dinero nunca duerme

Una película financiera con los mejores actores del cine.

Wall Street, una de las películas financieras más populares en los noventa protagonizada por Michael Douglas. Dio origen a una secuela protagonizada igualmente por Michael Douglas y Shia LaBeouf, y da grandes lecciones sobre la ética de las fianzas y la importancia de la ambición siempre que sea legal y moralmente correcta.

El fundador

Conocida de manera común como The founder, esta película autobiográfica narra la historia de cómo Ray Kroc lideró la expansión de la famosa cadena de restaurantes McDonald’s hasta hacerse con la compañía y atribuyéndose los méritos de fundador.

Emprendedores y startups pueden aprender de esta película donde se destaca lo importante que es conocer a aquellas personas que van a estar junto a ellos en el difícil camino del emprendimiento y que deben perder el miedo no solo al fracaso, sino también al crecimiento y evolución de un negocio.

Economía y felicidad

Lejos de tratar acerca de finanzas de la misma manera en la que las películas mencionadas previamente lo hacen, "En busca de la felicidad" es un film autobiográfico que relata la historia de Chris Gardner, interpretado por Will Smith, un hombre que alcanza el éxito gracias a no abandonar su visión en la vida y tras haber fracasado en múltiples ocasiones.

Sin duda, En busca de la felicidad es una película que puede abrirnos la mente para continuar luchando por nuestros objetivos y encontrar un equilibrio a nivel económico y personal.