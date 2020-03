Coronavirus y el negocio de los barbijos personalizados

Los costos de estos barbijos rondan los $200 y se ofrecen como "cubrebocas". Son de telas elásticas, se adaptan a toda clase de cara ya que son ajustables.

Entre los efectos del coronavirus se cuentan miles de personas infectadas y casi 3000 muertos, la pérdida de millones de dólares por el freno a la actividad y el consumo, una mejora en el nivel de polución de países orientales en donde grandes regiones ingresaron en cuarentena, y también oportunidades de negocio.

Si bien se desaconseja el uso de barbijos para prevenir el virus, las personas lo adoptaron en todo el mundo como medida para protegerse del contagio.

Y nació asó el negocio de los barbijos personalizados, que ya llegó también a la Argentina, donde aún no se confirmó ningún caso de contagio del coronavirus.



Sólo en Mercado Libre hay disponibles 40 ofertas con diversos motivos y hasta permiten estampar cualquier imagen, relevó BAE Negocios. Los costos de estos barbijos rondan los $200 y se ofrecen como cubrebocas. Son de telas elásticas, se adaptan a toda clase de cara ya que son ajustables.



En general, si bien pueden tener un cierto nivel de protección anti bacterias, contaminación o smog, los barbijos no cumplen con las condiciones necesarias para la protección contra el Covid-19.



Resting Risk Face es una empresa de San Francisco que se dedica a personalizar barbijos N95, imprimen hasta con el mismo color de piel. Con alta tecnología, está ultimando los detalles para lograr que estos cubre bocas permitan el desbloqueo facial y sean reconocidos por teléfonos inteligentes sin tener que sacarse el barbijo. Tienen lista de espera para este producto y se anunció que el costo será de 40 dólares.



La moda no dejó pasar la oportunidad de sumarse a la ola de los barbijos. En el Milán Fashion Week hasta el mismísimo Giorgio Armani fue con barbijo y realizó el desfile a puertas cerradas para la prensa e invitados. Con estos antecedentes, en la Semana de la Moda de París, la diseñadora francesa Marine Serre, creo barbijos a tono con la indumentaria que las modelos desfilaban.



Hollywood Reporter recuerda que hasta la cantante Billie Eilish usó una máscara de Gucci para los Grammys de este año. Y bastó que Gwyneth Paltrow usara una marca Airinum en su vuelo a París y lo publicara en Instagram y al igual que la influencer holandesa Romy DFonseca, para que se dispararán las ventas de estas compañía.



Airinum agotó todas sus marcas Urban Air Mask 2.0 o Urban Air Filter 2.0. Cotizaban entre $4.200 a más de $6.000. Ante la avalancha de pedidos, Airinum también tiene lista de espera, indicó BAE Negocios. La marca aclaró que en abril tendrá una pequeña cantidad y el resto, recién estará disponible en el mes de julio.