El Presidente confirmó que todos los pasajeros que volaron con el enfermo están localizados

El mandatario afirmó que tiene toda su confianza en el ministro de Salud Ginés González García y que "no deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos"

El presidente Alberto Fernández pidió a la población no alarmarse frente al primer caso de coronavirus constatado en el país, al destacar que el paciente, internado "preventivamente" en cuarentena en una clínica porteña, fue "detectado a tiempo" y que "no tuvo vínculo" con otras personas.

"Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos", sostuvo el mandatario.

Además, confirmó que ya fueron contactados los pasajeros que viajaron con el paciente para hacerlos controlar.

"Estamos haciendo todos los controles del caso de todas las zonas donde sabemos que hubo casos o situaciones y ya desplegamos el protocolo", dijo el mandatario.

También recalcó que el ministro de Salud, Ginés González García, "está tranquilo" y que tiene toda su confianza puesta en él.

El mandatario nacional detalló que el hombre afectado se encuentra en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina de forma "preventiva", ya que no presenta síntomas "definidos" de la enfermedad, que alcanzó a más de 90.000 personas en todo el mundo.

Este martes, el ministro de Salud, junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el titular de la cartera sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán González Bernaldo de Quirós, confirmaron en conferencia de prensa el primer caso de coronavirus en un argentino.

El hombre afectado estuvo de viaje por el norte de Italia, donde se registró un brote de la enfermedad, y regresó el domingo pasado a la Argentina en primera clase en un vuelo de la empresa aérea Alitalia.

El paciente regresó el domingo de un viaje por Italia, España y Hungría, con un vuelo directo desde Roma.

Según las autoridades, el hombre, de 43 años, llegó a la clínica Suizo Argentina de Recoleta por sus propios medios con síntomas fiebre y sintomatología respiratoria.

"Se trata de un paciente que viene de Italia", había señalado el ministro, tras lo cual advirtió que estarían en cuarentena los pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo.



El funcionario había indicado que fueron adecuados los protocolos de seguridad para detectarlo y que el paciente había "colaborado intensamente con las autoridades" tras detectar los síntomas de la enfermedad.

Además, sostuvo que "es un caso de intensidad leve", que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase lo que limita las posibilidades".

En esta nota de iProfesional te contamos cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la enfermedad.

Confirmación del primer caso argentino

Durante la conferencia de prensa en que se dio a conocer la confirmación del primer enfermo en el país, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, explicó que "se aplicó un protocolo de la Ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos y privados, y en este caso particular, este primer caso apareció en el sector privado de salud, que tenía todos los protocolos apropiados y de manera segura".



También indicó que "el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y luego de 24 horas de tomada la muestra, se expuso que la muestra fue positiva", en referencia al coronavirus Covid-19.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, junto al ministro dio más información sobre el caso.

"Se le hicieron las tomas de las muestras correspondientes y fue aislado en la clínica. A las 24 horas, dio positivo. Fue el camino que sucedió en este caso", señaló.



Además, afirmó que "tenemos el primer caso importado. En relación con los tiempos llegó el 1 de marzo, procedente de un viaje que estuvo en los últimos 14 dias en Italia. Ingresa con un cuadro febril, que se suma a la tos y dolor de garganta. Ahí se comienza con el protocolo. El 2 ingresa la muestra y en menos de 24 horas tuvimos la información".

El Gobierno había confimado que estaba llevando adelante una intensa búsqueda de los pasajeros que viajaron de Milán a Buenos Aires junto al paciente que dio positivo de coronavirus y que arribaron el domingo pasado al aeropuerto de Ezeiza.

"Estamos trabajado en forma coordinada, federal y multisectorial", aclaró la funcionaria.

Están identificando a todos los contacto cercanos, con riesgo de contagio. "El Gobierno de la ciudad se va a contactar, se le harán los estudios y se aplicará el protocolo de aislamiento que corresponde", destacó.



Como entró sin síntomas al país, creen que el riesgo de contagiar fue bajo. De todos modos se activó el protocolo de prevención.

Hasta el momento, se había activado en varias oportunidades el protocolo de seguridad por casos dudosos en el aeropuerto de Ezeiza y en hospitales de varias provincias, pero habían dado negativo.

Uno de ellos fue ayer, en el aeropuerto de Ezeiza cuando ingresó un pasajero con fiebre en un vuelo de American Airlines procedente de Nueva York, aunque luego se determinó que "no tiene nexo epidemiológico" con el Covid-19.



Se trató de la segunda vez que se activó el protocolo de seguridad por un caso sospechoso. Unos días previos, dos tripulantes de un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami tenían signos de temperatura alta, lo que llevó a ubicar el avión en posición remota y proceder a los pasos establecidos para estos casos, y el procedimiento terminó también, arrojando resultado negativo.

En la Argentina, se estudiaron 14 muestras de posibles casos de coronavirus en las últimas semanas, pero hasta este lunes pasado todos habían dado resultado negativo.

Casos en el mundo

Las muertes por el nuevo coronavirus superan las 3.100 en todo el mundo, con más de 90.000 contagiados.

Ecuador, con 7 pacientes, es el país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus. Todos están relacionados con una mujer de 71 años que ingresó al territorio ecuatoriano procedente de España el 14 de febrero último.



México, por su parte, tiene 5 casos y Brasil 2, de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales.

También se presentó durante este martes el primer caso de coronavirus en Chile. Se trata de un médico de 33 años de San Javier quien estuvo de viaje durante un mes por el sudeste asiático, especialmente en Singapur, país en el que ya hay 110 casos confirmados y ningún fallecido.