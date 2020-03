¿El coronavirus está mutando? Identificaron dos cepas diferentes

Científicos chinos identificaron dos cepas principales del Covid-19: una más agresiva, que está provocando el 70% de los casos, y otra menos virulenta

Científicos chinos, que estudian el brote del coronavirus, identificaron dos cepas principales del Covid-19: una más agresiva, que está provocando el 70% de los casos, y otra menos virulenta, que afecta al 30% de los enfermos.

Los coronavirus son una gran familia de virus que usa ácido ribonucleico (ARN) como material genético para mutarse y eso es lo que ha hecho el Covid-19.

Investigadores de la Universidad de Pekín y del Instituto Pasteur de Shanghai, ambos en China, han analizaron 103 genomas secuenciados utilizando cepas de China y han encontraron que el 70% de las cepas eran de un tipo, que llamaron ‘tipo L’, y que presentaba especial virulencia.

Esta primera cepa fue más común al comienzo del brote, en Wuhan, pero su frecuencia ha disminuido después de principios de enero, a causa, según los científicos de las estrictas medidas que China puso en marcha para tratar de detener la propagación del virus. El 30% restante de las cepas, que llamaron ‘tipo S’, tienen efectos menos peligrosos en las personas.

"Estos hallazgos respaldan firmemente la necesidad urgente de más estudios inmediatos e integrales que combinen datos genómicos, datos epidemiológicos y registros gráficos de los síntomas clínicos de pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19)", escribieron en su estudio los autores, que advierten que su estudio sólo ha examinado un rango limitado de datos y que se necesitan estudios de seguimiento de conjuntos de datos más grandes para mejorar la comprensión sobre cómo evoluciona el virus.

Stanley Perlman, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Iowa (Estados Unidos) y que ha investigado el SARS y el MERS, señala a ABC News que el nuevo estudio no demuestra que una cepa sea más agresiva o más rápida que la otra. "Por ahora, parece que hay dos cepas, pero no sabemos exactamente lo que esto significa", confirma Perlman, que no ha intervenido en la investigación china.