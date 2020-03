El coronavirus no se detiene: así destruye a la industria del turismo y al deporte

La enfermedad, además de pegar en el mercado financiero, está afectando a dos poderosas industrias, como la del turismo y el deporte

El coronavirus ya se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida, y por primera vez se está propagando más rápidamente fuera de China que en el país donde se detectó por primera vez. La OMS elevó el riesgo de expansión global del coronavirus a "muy alto".

En este contexto, Banco Santander se ha sumado a otras entidades financieras y ha alertado a sus inversores sobre el impacto que tendrá el coronavirus en los resultados del ejercicio 2020. El banco que dirige Ana Botín ha reconocido en su informe anual, remitido a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., que la epidemia puede afectar "negativamente" a las cuentas.



El Santander advierte que desde que surgió la epidemia, este escenario "podría causar la interrupción de la actividad económica regional o global", lo que podría afectar a las operaciones del grupo.

El lunes, cabe destacar, los mercados financieros vivieron un verdadero "día negro" a causa de la profundización de los efectos negativos de la enfermedad, a lo que se sumó un conflicto entre la OPEP y Rusia que derrumbó el precio del petróleo.

Expertos advierten sobre el impacto del coronavirus en los mercados mundiales

En el plano local, el economista Martín Tetaz elaboró un preocupante reporte en el que desglosa los diferentes puntos que los inversores y personas comunes deben tener en cuenta a la hora de acomodar sus números para evitar pasar sobresaltos. "Se vienen tiempos difíciles", fue la primera gran conclusión que arroja el informe.

Para Tetaz, en un mundo que reemplazo el paradigma de producción centralizado, por cadenas de valor globales, "la producción se corta por el eslabón más delgado, que hoy es China, pero que se está propagando a otras industrias que están en los eslabones siguientes".

Frente a este cuadro, el economista advirtió que "el shock también era de demanda, porque por el pánico sufre el turismo pero también caía la demanda de cualquier actividad que se hiciera en espacios multitudinarios, como los espectáculos deportivos o culturales, pero también el shopping y el transporte. Para muestra basta un botón; en la crisis del 2009, por efecto de la gripe A, la actividad en restaurantes y hoteles cayó 12% en Argentina".

Explicó que "si se derrumba la demanda global caerá la demanda de los bienes que exporta la Argentina, empezando por las carnes que tienen como principal destino a China y siguiendo por el precio de los commodities como la soja, el trigo y el maíz".

Cómo el coronavirus destruye la industria del turismo

La rápida propagación del virus ha sumido al sector de viajes y turismo, que representa más del 10% del crecimiento económico mundial, en una de sus peores crisis, según concluye Reuters tras una serie de entrevistas con más de una decena de expertos del sector, dueños de hoteles y operadores turísticos.

El turismo representaba en 2018 unos 319 millones de puestos de trabajo, es decir, el 10% del empleo mundial, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Los viajes de placer representan casi el 80% del total, frente al 20% de los que se hacen por negocios.

La industria del turismo está viéndose duramente golpeada por el brote de coronavirus

Las aerolíneas son las que más han sufrido desde el inicio del brote, pero los grupos hoteleros como Hyatt Hotels, los operadores de cruceros como Carnival y las compañías de vacaciones como TUI también se tambalean.

Las aerolíneas podrían perder hasta u$s113.000 millones en ingresos este año debido al impacto del virus, según estimación de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).



"El giro de los acontecimientos como resultado del covid-19 es casi sin precedentes", dijo este jueves Alexandre de Juniac, director ejecutivo de la organización.



"En poco más de dos meses, las perspectivas de la industria en gran parte del mundo han dado un giro dramático", agregó.



El sector ha experimentado una drástica caída en el tráfico de pasajeros por el temor que tienen las personas de contagiarse al viajar.

Se espera que los viajes internacionales bajen un 1,5% este año, su primera caída desde la crisis financiera en 2009, según la consultora Tourism Economics, unidad de Oxford Economics.

Sin embargo, con China en el centro de este último brote, la región Asia-Pacífico será la más afectada, con un descenso de dos dígitos en la afluencia de visitantes, que para 2020 estaba prevista en un 10,5%, según Tourism Economics.

Varias ciudades de Italia se convirtieron en lugares "fantasma" por el virus.

Italia, uno de los principales países afectados por el coronavirus, está sufriendo una crisis de salud pública. Y, además, está viendo cómo se desploma una de sus principales fuentes de ingreso económico: el turismo.

Te puede interesar El costo de mantener un auto ya supera al valor del alquiler de un dos ambientes en la Ciudad

"Muchos países recomiendan cancelar viajes a Italia por este motivo, como también aerolíneas han cancelado vuelos a este país. Además, el gobierno italiano se vio obligado a cancelar eventos importantes para el turismo y cultura del país, como el Carnaval de Venecia, cerrar espectáculos teatrales y musicales y cancelar ferias y congresos, como el Salón del Mueble de Milán", informaron desde Turismocity.

Representantes de la industria turística de Italia advirtieron que el "pánico generalizado" sobre el coronavirus podría "hundir" al sector turístico, ya que hasta el 90% de las reservas para marzo se cancelaron en algunas partes del país.

Las reservas de viajes y alojamiento por valor de 200 millones de euros se cancelaron en marzo desde que comenzó el brote hace una semana, informa la asociación de turismo italiana Assoturismo Confesercenti. La cifra, basada en datos de hoteles, B&B y agencias de viajes de Italia, no cuenta la pérdida de ingresos turísticos por transporte, guías turísticos, bares, restaurantes y tiendas.

"En la historia reciente, el turismo italiano nunca ha experimentado una crisis como esta", declaró Vittorio Messina, presidente nacional de Assoturismo, en un comunicado de prensa. "Ni siquiera el 11 de septiembre lo afectó tanto". Las reservas también están "bruscamente bajas" hasta junio, informó la asociación. Y

Cómo el coronavirus destruye la industria del deporte

Una declaración de emergencia de salud pública para el Valle de Coachella en California debido al brote de coronavirus ha provocado la cancelación del torneo internacional de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells.

El negocio del tenis, una de las grandes víctimas por el coronavirus

"Existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside al realizar una gran concentración de este tamaño", dijo el Dr. David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California el domingo.

"No es de interés público para los fanáticos, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus".

Te puede interesar Para mantener sus plazas, hay aviones que deben despegar vacíos por el coronavirus

Fuera de los torneos de Grand Slam, Indian Wells es uno de los eventos más prestigiosos de la temporada de tenis. Ahora, se habla de que Miami e incluso Montecarlo serán los siguientes en aplazar sus fechas de celebración.

El Comité Olímpico Italiano (CONI), tras la reunión que tuvo lugar este lunes con las federaciones de los deportes de equipo, ha decidido parar todo el deporte del país hasta el próximo 3 de abril.

Los presidentes, según el comunicado, "con cohesión y unidad" decidieron suspender "las actividades deportivas de cualquier nivel" debido a la terrible emergencia de coronavirus que se está viviendo en el país. Sin embargo, para que la medida sea efectiva, hará falta promulgar un nuevo decreto que actualice el último, del domingo, en el que se permitía disputar competiciones deportivas, pero a puerta cerrada.

La medida, como explica el mismo CONI, no afectará la participación a las competiciones internacionales, que "no entran en la disponibilidad jurisdiccional del Comité Olímpico Italiano" y que no pueden ser modificadas por las decisiones de hoy. En este momento lo más probable es que los conjuntos italianos, en el caso del fútbol, disputen los partidos de Champions y Europa League, a la espera de que la UEFA tome sus medidas para una epidemia que sigue creciendo en todo el continente.

El deporte en Italia parará hasta el próximo 3 de abril

Para que sea del todo oficial, sin embargo, falta un decreto del Gobierno, que debería llegar de inmediato.

En Asia, la Liga China, que desembolsó cientos de millones en los últimos años con la intención de llevar a su torneo a varios de los mejores jugadores del mundo, fue la primera que detuvo sus actividades. Era obvió.

Al país donde nació el coronavirus no le quedaba más remedio que parar. Algunos de sus clubes enviaron a sus futbolistas al exterior para mantener la forma deportiva para el momento en que se reiniciara la liga.





La competencia de Fórmula E, golpeada por el coronavirus

En el caso de la Fórmula E, se canceló la carrera en Sanya, China, pautada para el 21 de marzo y se analizan posibles reemplazos. También se pospuso la competencia en Roma, Italia, que era programada para el 4 de abril.

El brasileño Felipe Massa, ex piloto de F-1 y actual integrante del equipo ROKiT Venturi Racing, habló al respecto sobre el impacto del coronavirus. "Ahora tenemos que entender dónde será la próxima carrera, cómo será, esto no es solo un problema de Fórmula E, es un problema general, todos los deportes y todos los eventos se están cancelando en muchos países que han sido afectados por este virus, por lo que tendremos que tratar de resolver el problema y espero que el campeonato continúe como debería".