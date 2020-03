Se paralizó la NBA por coronavirus: cuántos millones de dólares perderá la liga más lucrativa del mundo

La liga de los Estados Unidos mueve miles de millones. Sin embargo, el brote de coronavirus puso en el freezer a esta máquina de generar dinero

El mundo del deporte está conmocionado: la NBA anunció este miércoles que suspende temporalmente la temporada después de que un jugador de los Utah Jazz, al que no identificó -pero que trascendió que es Rudy Gobert-, diera positivo en un test por coronavirus.

"La NBA suspende la temporada después de los juegos de esta noche", dijo el organismo en un comunicado.

"Un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preliminarmente por COVID-19. El resultado del test se dio a conocer poco antes del inicio del partido de esta noche entre Jazz y Oklahoma City", indicó la NBA, que dijo que el jugador no estaba presente en el partido.

"La NBA usará este parón para determinar los próximos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus", señaló.

Según el reporte de bajas de la NBA, dos jugadores de los Utah Jazz no iban a participar en este partido por "enfermedad": el pívot francés Rudy Gobert y el base de origen congoleño Emmanuel Mudiay.

¿Cuántos dólares se pierden?

La National Basketball Association (NBA) es una de las entidades pioneras en hacer del juego un gran negocio.



Cada una de las franquicias que representan a alguna ciudad, tienen un valor determinado, conformado por el prestigio de la marca, instalaciones y jugadores de la plantilla, entre otras variables. Por eso, no es extraño que los equipos cambien de dueño y hasta en algunas circunstancias, un poco menos usuales, alguno cambie de ciudad.



Las franquicias de la NBA tienen un valor promedio de u$s1.900 millones. Se calcula que en el último año, todas han aumentado su valor en una media del 13%. Esto tiene que ver con cuestiones individuales de cada equipo, pero también, con el crecimiento colectivo de la NBA y de su incursión en nuevos mercados, como el asiático donde la popularidad del básquet crece día a día, cuestión que tuvo un auge particular con el Mundial de este año.



La franquicia más valiosa de la mejor liga del mundo, sigue siendo, pese a sus flojos resultados deportivos, New York Knicks. A pesar de haber sido el equipo con peor récord la anterior temporada y de no consagrarse campeón hace 46 años, a partir del prestigio histórico y del arraigo y la tradición que vinculan a la franquicia con la ciudad, su valor es de u$s4.000 millones.



Ciertos arreglos, tendientes a la modernización del mítico Madison Square Garden, han aumentado aproximadamente un 11% su valor con respecto al año pasado. Le siguen Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, con un valor de u$s3.700 millones y u$s3.500 millones.



La liga en sí misma cuenta con una gran cantidad de sponsors. Las empresas más importantes del mundo tienen acuerdos con la NBA, desde Nike hasta Gatorade, la aseguradora State Farm o KIA Motors. A raíz de todos estos aportes, la liga se iba a llevar en concepto de publicidad, en la temporada 2019-2020, más de u$s1.500 millones. Sin embargo, la suspensión alterará esas cifras.



A partir de la temporada 2017-2018, la asociación autorizó por primera vez que los equipos lleven publicidad en su camiseta. En función de un acuerdo con Nike, para que sea la marca de la camiseta de todos los equipos, también se les dio a las franquicias la posibilidad de sumar a sus uniformes el logo de alguna empresa, en dimensiones pequeñas, en la parte superior izquierda, del lado contrario a la del logo de la marca de ropa deportiva.



En aquel entonces, el contrato más importante lo firmó Golden State Warriors con la empresa Rakuten, una tienda online de las más grandes en Japón que buscaba desembarcar en los Estados Unidos y le pagó al equipo de Oakland u$s20 millones por la temporada.

Para el 2019-2020 la NBA iba a mover u$s1.900 millones solo en concepto de publicidad

NBA: salarios astronómicos

La liga cuenta con lo que se conoce como "tope salarial", una cifra de la cual las franquicias no pueden excederse con respecto a la suma de los salarios de todos sus jugadores. Para el 2019 esa cifra fue de u$s109,14 millones. Aquel equipo que excediera esta cantidad, debió abonar un impuesto de lujo que asciende a u$s132,62 millones.



Esta enorme suma genera que la mayor parte de las franquicias se cuide de no pasarse del tope y a raíz de ello, exista siempre una paridad competitiva. Por otro lado, también en la búsqueda de sostener un nivel promedio alto, existe un mínimo salarial, que en este caso será de u$s98.226.000.



En el año 2019, según la revista Forbes, Lebron James fue el jugador que más dinero ganó entre su salario y sus contratos de patrocinio. Si el análisis se limitara solamente a la parte salarial, el actual jugador de Los Angeles Lakers, sería superado por Stephen Curry, pero en materia de sponsors James es inigualable. Cobró un total de u$s88,7 millones por todo el año, u$s35,7 millones en materia salarial y u$s53 millones por patrocinadores.



Entre los contratos más destacados durante el año pasado estuvieron la llegada de Kevin Durant a Brooklyn Nets, con un contrato de u$s164 millones por cuatro temporadas, la de Tobias Harris a Philadelphia 76ers por cinco temporadas a cambio de u$s180 millones y la Jimmy Buttler a Miami Heat por u$s142 millones a pagar en cuatro temporadas.

El promedio de dinero ofrecido a los jugadores que participaron de la agencia libre fue de u$s58 millones.