Riesgo al volante: ¿Cuánto es el valor de alcohol permitido para manejar?

Tomar antes de conducir es una de las causas de accidente que deja mayor cantidad de muertos. ¿Cuánto se puede tomar según la provincia?

El alcohol es uno de los grandes causantes de graves accidentes de tránsito, ya que un vaso de cualquier bebida que tenga este componente, disminuye la atención y la capacidad de reacción de los conductores al volante.

En la Argentina, el nivel de alcohol en sangre que se permite varía según la provincia, y ante un test de alcoholemia las penas también varían. De todos modos, más allá de la ley, la recomendación es siempre no tomar ni siquiera una copa, a fin de mantenerse totalmente "despierto".

En este escenario, en la mayoría de los lugares del país se establece como límite permitido para conducir los siguientes parámetros:

- Vehículo particular: 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre)

- Motocicletas: 0,2 g/l (acompañante 0.5 g/l)

- Transportes públicos y de carga: 0 g/l. Dentro de esta última categoría se incluyen los conductores de transportes de pasajeros (colectivos, taxis, remises, transportes escolares) y conductores de transporte de cargas.

La gran pregunta es: ¿cuánto hay que tomar para llegar a esos niveles?.

De acuerdo a las investigaciones, un hombre necesita un vaso y medio de cerveza para alcanzar los 0,25 mg/l. En el caso de beber copas de vino, necesitaría dos.

Alcohol al volante en Córdoba

No todas las ciudades tienen las mismas reglamentaciones. En algunos casos, como la provincia de Córdoba, el nivel de tolerancia es cero, es decir, así haya tomado un vaso de cerveza, será penado por la ley.

En este caso, en diciembre de 2013 fue la Legislatura de la provincia la que aprobó la ley de alcohol cero, que establece como máxima graduación alcohólica en sangre para los conductores el cero, lo que modifica la anterior normativa que fijaba el 0,4 g/l.

La norma se aplica en todo el territorio de la provincia y expresa: "No podrá circular por las vías objeto de esta ley y de su reglamentación el conductor de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre."

En Córdoba rige la ley de alcoholemia cero.

Al mismo tiempo, crea la figura del conductor designado. Esto establece que, en todos los boliches y bares de Córdoba, un individuo de entre un grupo de personas deberá ser elegido como el conductor designado, al que se lo identificará y se le retendrá la licencia de conducir al momento de ingresar al local.

Ahora, a casi seis años de la implementación de alcoholemia cero en las rutas cordobesas, la Municipalidad de Córdoba se sumará a esta normativa y desde marzo se tratará en el Concejo Deliberante un proyecto que fija una graduación de 0 gramos por litro de sangre. De esta forma, se convertirá en la primera gran ciudad de la Argentina en prohibir cualquier grado de alcohol en un conductor.

Alcohol en Santa Fe

Es una de las ciudades más grandes del interior del país que ha avanzado en tolerancia cero a la hora de la conducción. El proyecto fue aprobado en agosto de 2019 y antes de que termine febrero entraría en vigencia.

En Santa Fe también piden tolerancia cero.

En Rosario, desde el municipio, expresaron nuevamente en enero el interés de pasar de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre a 0. El tema generó interés y se abordó con el Gobierno provincial.

En Capital Federal, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elevó en enero pasado un proyecto a la Legislatura porteña para la alcoholemia cero.

Test de alcoholemia

Para determinar cuánto alcohol tiene el conductor en sangre, a partir del año 2000 se estableció el test de alcoholemia en los controles de tránsito.

Este se obtiene a través del aire expirado por la boca, pero también es posible en casos de siniestros viales o excepciones muy especiales el obtenerlo por análisis de sangre en laboratorio.

Estos controles fueron implementados con el objetivo de organizar puestos de control en la vía pública y concientizar a los conductores acerca del peligro de conducir bajo efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas. El objetivo de estas acciones es reducir el riesgo que implica conducir en estado de intoxicación.

Tanto el alcohol como el resto de las sustancias tóxicas disminuyen la capacidad de atención y coordinación.

Efectos del alcohol al volante

Son muchos los efectos que el consumo de alcohol provoca en el organismo y los peligros que supone durante la conducción.

El alcohol ocupa el primer lugar en el mundo entre las sustancias psicoactivas que causan serios problemas sociales, sobre todo en los más jóvenes, ya que son los principales protagonistas de los siniestros viales más violentos, ya sea porque los causan o porque los sufren. Es importante saber que el alcohol está implicado en el 50% de los accidentes de tránsito que provocan muertes o incapacidades definitivas.

Los riesgos del alcohol al volante son diversos.

Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV) determinó que en la Argentina el 50% de los jóvenes de entre 16 y 30 años asegura que sus amigos conducirían después de tomar alcohol, a pesar de que el 93% sabe que esto aumenta el riesgo de morir en un accidente. Además, el 27% admitió que en el último año manejó luego de haber tomado.

Otro sondeo, en este caso del Observatorio Vial de la Ciudad, dio como resultado que cuatro de cada 10 jóvenes dicen que si toman "poco" pueden manejar. Además, el estudio sostiene que los hombres de entre 18 y 35 años conforman el grupo en el que hay más casos de conducción con alcohol en sangre.

Riesgos del alcohol al volante

Manejar y tomar, un arma letal.

Algunos de los efectos del alcohol en el organismo que perturban la capacidad de conducción son los siguientes:



- Disminución del campo visual: se reduce el ángulo visual, se pierden los estímulos laterales.

- Dificultad para adaptar la visión ante los cambios de luz y para distinguir el color rojo.

- Disminución de la resistencia física; aumento de la fatiga.

- Dificultad para calcular las distancias; disminución el tiempo de reacción.

- Reducción de la capacidad de atención.

- Subestimación del riesgo.

- Aumento de la agresividad.

Alcohol al volante en el mundo

En la mayoría de los Estados europeos, los conductores a partir de 0,5 g/l de alcohol en sangre es dar positivo. Sin embargo, esta cifra aumenta hasta los 0,8 g/l en lugares como el Reino Unido (salvo Escocia, que es de 0,5 g/l), Malta y Liechtenstein.

En otros lugares, el nivel máximo permitido es mucho menor, llegando incluso a ser de cero en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y República Checa.



Así pues, quienes conduzcan por dichos territorios deben ingerir bebidas no alcohólicas si van a ponerse al volante.

En la actualidad está vigente la Directiva comunitaria 2011/82/UE, que facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. Esto permite que los conductores que cometan infracciones en el extranjero no puedan evitar las correspondientes sanciones.



Según el artículo 2 del texto, el ámbito de aplicación de la directiva corresponde a las siguientes ocho infracciones: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.