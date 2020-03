Se decreta el aislamiento: qué vas a poder hacer y qué no durante la cuarentena

Para intentar frenar el avance del virus, se endurecen las medidas tomadas por el Presidente y se decreta el aislamiento obligatorio en todo el país

El Gobierno oficializa las medidas de aislamiento obligatorio que apuntan a restringir al máximo la movilidad de las personas y la apertura de comercios, situación similar a la que está ocurriendo en algunos países de Europa.

El objetivo fundamental de esta drástica decisión es aplacar la curva de contagiados del coronavirus, el que ya ronda los 100 casos en el país.



Estas restricciones y limitaciones a la circulación tienen un impacto enorme en la vida cotidiana de los argentinos. Salvo limitadas excepciones, la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares y solo podrá salir para comprar alimentos o remedios.



La cuarentena total determina que:

-Permanezcan cerradas las escuelas, las que hoy ya no están dando clases, y las fronteras.

-Nadie podrá entrar ni salir del país por ningún medio, ya sea autos, colectivos, trenes o aviones.



-Además afecta el sector comercial ya que no abrirá ningún negocio que no sea considerado esencial, como son los supermercados y las farmacias.



-Estarán cerrados los shoppings y negocios con venta a la calle; las plazas, parques, restaurantes, gimnasios, bares, cines y teatros.

-No abrirían comercios que no queden dentro de las actividades mencionadas anteriormente, con lo cual quedarán con las persianas bajas restaurantes, bares, cafeterías, y locales de venta de indumentaria, entre otros.

-Se dispondría que sólo salga una persona o máximo dos de un domicilio para el abastecimiento de comida o medicamentos.

-Se suspendería el libre tránsito de personas y que efectivos de las fuerzas de seguridad realicen controles y permitan los desplazamientos sólo de aquellas que se dirijan a comprar alimentos o medicamentos, o bien a centros médicos.

-Los bancos no atenderán al público. Se podrán realizar operaciones por cajero y a través de home banking.

Excepciones a la cuarentena

Más allá de los fuertes controles, podrían existir limitadas excepciones:

-Se garantizarían sólo servicios esenciales como seguridad, salud (centros médicos y farmacias), servicios de transporte público (en un esquema de feriados y solo para transportar a las personas que estén autorizadas para circular) estaciones de servicio y comercios de expendios de alimentos.

-Está por verse cómo se permitirá el tránsito a personas que deban asistir a familiares por temas de salud, con autorización especial.



-También es considerado esencial el sistema de salud público y privado y todos sus trabajadores que esten habilitados para circular.

La cuarentena total, además, implica un despliegue monumental de las fuerzas de seguridad, que son consideradas "esenciales" y podrán circular.



El Comando Unificado que creó el Gobierno para controlar a quienes hoy están en cuarentena, tendrá un rol clave.



Lo integran las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- y serán los encargados de garantizar que las personas no circulen por las calles. A este trabajo se sumarán las policías locales, como la de la Ciudad en la Capital Federal.

Cómo funciona la cuarentena en Europa

Decenas de millones de personas en todo el mundo ya están aislados en sus casas por orden de los gobiernos de sus países, que han cerrado comercios, escuelas y cancelado eventos deportivos y espectáculos, con cierres fronterizos que afectan tanto a las personas como al flujo de mercaderías.

Uno de ellos es Italia, que se convirtió en el país con mayor número de personas fallecidas por la pandemia, al superar con 3.405 víctimas fatales a China, una noticia que coincidió con la decisión del gobierno de extender hasta más allá del 3 de abril las medidas de cuarentena para frenar la propagación del virus.

En las últimas 24 horas 427 personas infectadas con el coronavirus fallecieron en el país, lo que hizo que el saldo total de víctimas fatales desde el 21 de febrero, fecha de la primera muerte por la pandemia, superara los 3.400.

Este último balance fue difundido el mismo día que el gobierno italiano anunció que va a extender y profundizar las medidas de restricción de movimiento de la población que inició la semana pasada con un plazo original hasta el 3 de abril.



"Las medidas tomadas, sea las de cierre de actividad, sea las del cierre de escuelas, no pueden no ser prorrogadas", planteó el premier Giuseppe Conte.

Pese a la cantidad de víctimas, desde el Gobierno aseguran que las medidas restrictivas están funcionando y que cuando se alcance el pico y los contagios empiecen a bajar, al menos en porcentaje, se esperarán algunos días para levantar las restricciones.

Pero podría disponer una prohibición total de las actividades al aire libre ya que, pese a las restricciones, se ha vuelto una imagen habitual esta semana ver a gente corriendo por las calles de Roma o por la vera del río Tíber.



Actualmente, solo se permiten desplazamientos por motivos esenciales como trabajo, compra de alimentos o salud, y obligan a los que salgan a tener una declaración jurada con documento y dirección para comprobar la veracidad de los motivos.

Otro ejemplo es España, que el domingo, primer día del estado de alarma que prohibió a 47 millones de españoles circular libremente por 15 días salvo para ir al supermercado, farmacias o trabajar, los contagios disminuyeron levemente, pero luego, el lunes laborable, la transmisión se volvió a disparar.

Casi de un día para el otro, los españoles pasaron de una actitud de recelo y desconfianza a percibir que el Covid-19 es una amenaza grave y acataron masivamente las órdenes dictadas por las autoridades españolas.



Ante el avance descontrolado del coronavirus, el mensaje del gobierno español es claro: solo si los ciudadanos se quedan el máximo tiempo posible en casa confinados se podrá aplanar la curva ascendente de contagios.



En los últimos días han sido numerosos los mensajes de médicos y enfermeros que alertan a los ciudadanos de la gravedad de la situación y la necesidad de que permanezcan en sus hogares para evitar más contagios.



El incumplimiento de las medidas adoptadas por el real decreto pueden derivar en sanciones, que pueden incluir multas, delito de desobediencia, todo aquello que puede ocurrir cuando te saltas una norma.



Al explicar el alcance del "estado de alarma" en conferencia de prensa, el presidente Pedro Sánchez apeló la "sentido común" de los ciudadanos, a los que explicó que podrán salir en casa para "pasear al perro", pero que no podrán ir a la playa o practicar deporte en el parque.

Clave: cómo manejarlo emocionalmente

Recordar que la palabra cuarentena significa un período limitado, alejar escenas de catástrofe al hacer las compras en los supermercados y armar rutinas dentro del hogar para sobrellevar los períodos de aislamiento, son algunos de los consejos a tener en cuenta ante la pandemia de coronavirus.

Hay que tener en cuenta que la cuarentena es transitoria, ya que esa palabra preocupa porque se asocia con un período largo, mientras aconseja no salir a hacer un abastecimiento innecesario y poco responsable.

"Los comercios de cercanía permanecerán abiertos y podremos hacer las compras de manera escalonada. Es importante alejar escenas de catástrofe", destacaron profesionales del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Psicología de la UADE.



En cuanto a las rutinas, indicaron que "no es un tiempo de vacaciones", por lo que "es conveniente organizar el trabajo desde el hogar armar rutinas y horarios como lo hacemos habitualmente".



Precisaron también que los niños "pueden tener sus tareas escolares en las casas de lunes a viernes para no generar en ellos la idea de vacaciones", mientras recomendaron tratar de replicar puertas adentro algunas de las rutinas habituales adaptadas a la situación.



En este sentido, apuntaron a la actividad física, cursos y clases online, reuniones de amigos por Skype e incluir la comunicación intrafamiliar para afianzar los vínculos.



Pusieron énfasis además en aprovechar los recursos de la interconectividad de Internet y celulares ya que la cuarentena no significa estar aislado sino a resguardo.



Además, se aconseja poner especial atención en la población vulnerable, realizar una "desintoxicación informativa" sin exponerse a una sobredosis de información que eleva los niveles de angustia y ansiedad.



Asimismo, destacaron que es importante que se pueda pensar y debatir, no solo recibir información de manera pasiva.



También pusieron énfasis en el diálogo y la tolerancia, ya que estar en espacios pequeños sin poder salir y perder la autonomía puede generar escaladas de conflicto familiares, por lo que "será necesario redescubrir el diálogo y los lazos".



El Consejo Consultivo de la UADE indicó que la creatividad en este período es importante ya que "las mejores ideas surgen de momentos de ocio. El aburrimiento puede ser una oportunidad para reinventar" por lo que propusieron "utilizar el ingenio y la fantasía para explorar nuevas oportunidades de aprendizaje".



Respecto a la introspección, los psicólogos indicaron que "es tiempo de reflexión obligada" ya que "no siempre contamos con la posibilidad de pensar, de leer, de escribir, de escuchar música".