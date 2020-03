Cómo se preparan las Fuerzas Armadas para combatir la pandemia

Desde el ministerio de Defensa decidieron tomar una serie de medidas para combatir la pandemia que azota al mundo y que tiene aislada a la Argentina

El presidente Alberto Fernández determinó la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia del coronavirus y todas las dependencias del Estado se pusieron a su disposición. Una de las carteras que se espera sea clave en el futuro, cuando la expansión del virus alcance su pico, es el ministerio de Defensa, que tiene a su mando a las Fuerzas Armadas y todos sus recursos. Desde la institución que comanda Agustín Rossi ya se dispusieron una serie de medidas que van desde la producción de alcohol en gel a ofrecer hospitales y aviones para repatriar argentinos del exterior.



De acuerdo al decreto 260/2020 del 12 de marzo, en el que Fernández declaró la emergencia sanitaria, se dispuso una serie de tareas para las distintas carteras. Por ejemplo, los ministerios de Defensa como de los de Seguridad, Interior y Cancillería "deberán dar apoyo a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada del país para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras, cuando ello resulte necesario para detectar".





Las Fuerzas Armadas están produciendo alcohol en gel

El ministerio a cargo de Rossi también deberá poner "a disposición de quienes deban estar aislados, las unidades habitacionales que tenga disponibles, según las prioridades que establezca la autoridad de aplicación, para atender la recomendación médica, cuando la persona afectada no tuviera otra opción de residencia". Asimismo, "sus dependencias y profesionales de salud estarán disponibles para el apoyo que se les requiera". Esto implica poner a disponibilidad hospitales militares y hospitales reubicables.



Otras de las herramientas clave con las que cuenta el ministerio de Defensa son las aeronaves. Según confirmaron en el ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas pusieron dos aviones a disposición para traer argentinos del exterior. Algo adelantó el canciller Felipe Solá en las redes sociales, en la noche del miércoles, cuando afirmó que estaban trabajando para enviar a Perú un Hércules y un Fokker. Allí, 800 personas esperan a ser repatriadas. Desde el entorno de Rossi precisaron que se tratan de un Hércules 130, que vuela a la campaña antártica, y un Fokker 28. Dada la complejidad del asunto -Perú tiene completamente cerradas sus fronteras-, están analizando como llegar al rescate de las personas varadas.





Las Fuerzas Armadas pusieron a disposición los hospitales militares



En el actual contexto de contención de la pandemia, las FF.AA. modificaron su dinámica cotidiana y ahora están elaborando alcohol en gel y barbijos, cuya demanda desbordó la oferta en el mercado.



La producción del antiséptico está a cargo del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas, controla la calidad del gel, el PH y la untuosidad, para que no haya diferencias con el alcohol en gel que se comercializa a diario. El stock estará a disposición del ministerio de Salud.



La confección de los barbijos tipo 1 y 2 para la ciudadanía está en manos de la sastrería militar. Para esto se discontinuó toda la línea de producción habitual. También se están fabricando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para los enfermeros y médicos, que se estiman serán necesarios una vez que la expansión del coronavirus llegue a su pico.



En esa línea, Rossi decidió mediante la resolución 88/2020 conformar un Comité de Emergencias de Defensa que se reúne a diario para dar seguimiento a la emergencia y gestionar apoyo. El monitoreo es sobre los puntos más delicados del país para seguir de cerca el avance del COVID-19 a nivel nacional. El comité está integrado por el ministro, por jefes de las FF.AA. y secretarías.



Finalmente, todos los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están alistados para actuar. El punto exacto en que se materializará su entrada en acción será definido por el Presidente.

Qué hicieron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos desplegarán dos barcos hospitales para liberar a los profesionales médicos y camas necesarias para los pacientes con coronavirus.



El USNS Comfort está en mantenimiento en Norfolk, Virginia, y se desplegará en el puerto de Nueva York en las próximas semanas. El USNS Mercy, en el puerto de San Diego, "estará preparado para ir mucho antes" que el Comfort y se desplegará en un lugar aún por determinar en la costa oeste "en días, no semanas", dijo el miércoles el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffman.



El jefe el Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, ha puesto en alerta a algunas unidades en servicio activo para desplegar y construir hospitales de campaña en áreas de todo el país, según el cirujano general del comando Paul Friedrichs. Pero los funcionarios han enfatizado que estos recursos de defensa están diseñados para ayudar a combatir la atención de víctimas, no a pacientes con enfermedades infecciosas.



"No tienen necesariamente el espacio, los espacios segregados, hay que lidiar con enfermedades infecciosas", dijo Esper a periodistas el martes en el Pentágono. "Por lo tanto, una de las formas en que podría utilizar los hospitales de campaña, las naves hospitales o las cosas intermedias, es aliviar la presión de los hospitales civiles cuando se trata de casos de trauma, es abrir las habitaciones de los hospitales civiles para enfermedades infecciosas".



La Fuerza Aérea también está llevando suministros de prueba de coronavirus a áreas de alta necesidad, según el jefe de la Fuerza Aérea, general David Goldfein.



El Pentágono dice que hasta el miércoles por la mañana, al menos 89 casos de coronavirus en todo el mundo están relacionados con las fuerzas armadas de EE.UU. - 49 casos de miembros del servicio, 14 casos de civiles, 19 dependientes y siete contratistas.