¿Sirve el alcohol en gel para prevenir el contagio de coronavirus?

Tal como sucedió con la epidemia de gripe porcina, la expansión de coronavirus desencadenó la venta de geles antibacteriales y alcohol en gel

Debido a los temores por el contagio de coronavirus, los geles antibacteriales se han convertido en productos preciados. La necesidad de prevención y en algunos casos el pánico que genera la situación que vive el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus, hace que las personas busquen comprar, tener y usar todo el tiempo este tipo de productos.



Es por eso que la demanda se ha disparado a nivel mundial y en países como Reino Unido algunas farmacias anunciaron que están racionando las ventas de estos productos. Ese aumento en la demanda también tiene su impacto en el precio, al igual que sucede con cualquier producto que de pronto es altamente requerido.

Se congeló el precio del alcohol en gel

En Argentina, el Gobierno determinó la "retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol en gel -en todas sus presentaciones- cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020". La medida se comunicó a través de la Resolución 86/2020, publicada por la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el Boletín Oficial.



El organismo indicó que "los precios de venta establecidos por la presente medida no podrán ser alterados durante un período de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución".



Además, intimó a las empresas que "forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos, habilitadas a comercializar en el territorio nacional, a incrementar la producción de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada durante el período de vigencia de la presente medida".

¿Cuán efectivos son los geles desinfectantes contra el contagio del coronavirus?

Tanto el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) de Reino Unido como los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos subrayan que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al coronavirus. Para ello, se deben seguir una serie de medidas preventivas, como cubrirse la boca con un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en la basura.

El alcohol en gel es útil en caso de que no se puedan lavar las manos

Como consecuencia del pánico y de la necesidad de prevenir el contagio, la demanda por los geles desinfectantes se ha disparado en todo el mundo y en países como Reino Unido algunas farmacias anunciaron que están racionando las ventas de estos productos.



Los organismos de salud recomiendan asimismo lavarse las manos utilizando agua y jabón, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



Este lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos y el jabón debe cubrir las palmas y dorsos de las manos y entre los dedos, incluido el pulgar.



Ahora bien, sobre los geles antibacteriales es importante tener en cuenta una serie de puntos esenciales, que detallan los CDC como autoridad sanitaria.



- Utilizar desinfectante de manos cuando no haya disponible agua y jabón. Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de deshacerse de gérmenes en la mayoría de las situaciones.



- Si el jabón y el agua no están disponibles, es posible usar un desinfectante de manos basado en alcohol, que contenga por lo menos 60% de alcohol. Este último punto es fundamental, dado que no todos los geles son iguales y algunos son más efectivos que otros.



- ¿Cómo saber el porcentaje de alcohol que contienen? Es muy simple: se debe mirar la etiqueta del producto. Allí se encuentran todos los detalles del gel y sus características, de modo que será posible saber qué tasa de efectividad tendrá sobre la sanitización de manos.

Los geles son una medida temporal

Los expertos afirman que los alcoholes en gel pueden reducir el número de gérmenes en las manos en muchas situaciones, y definitivamente son una mejor opción que no hacer nada y permanecer con las manos sucias.



Ahora bien, es importante saber que estos productos no se deshacen de todos los tipos de gérmenes, así como tampoco de algunas sustancias químicas como pesticidas y metales pesados. Entre estos gérmenes de los cuales no se deshacen se pueden encontrar algunos relacionados con la gripe o el coronavirus, dado que en función de la cantidad de alcohol que tenga el gel y la forma en que se lo utilice esto puede variar.





El alcohol en gel puede ser efectivo contra el coronavirus

En el caso del coronavirus, sí pueden ser efectivos, pero solo como medida temporal, mientras se tiene acceso al agua y jabón. Esto significa que no se puede higienizar las manos con geles desinfectantes en forma constante, sino que en algún momento es necesario lavarse con agua y jabón.



Por su parte, el NHS de Reino Unido brinda el mismo consejo: en caso de no tener agua y jabón se puede usar un gel sanitizante, aunque no debe ser la primera ni tampoco única opción.

¿Cómo aplicar el gel desinfectante de manos?

Los CDC recomiendan aplicar el producto en la palma de una mano y frotarse ambas manos con la sustancia.



Se debe aplicar el gel sobre todas las superficies de las manos y dedos hasta que el gel se haya secado. Todo el proceso debe durar aproximadamente 20 segundos, al igual que el lavado de manos.

El gel que se vende por pánico

Según informó la BBC, México es uno de los países donde más se ha disparado la compra y venta de geles desinfectantes. En consecuencia, han aumentado los precios de este tipo de producto. Allí, las autoridades están aconsejando a la población "no hacer compras de pánico" de geles antibacterianos.



Tal como indicó en una conferencia de prensa esta semana el subsecretario de Salud de ese país, Hugo López-Gatell, "en este momento es importante no caer en los mitos" de lo que sirve o no sirve.



"No hay que tener medidas extraordinarias de tener que comprar toda una reserva de desinfectantes en aerosol, toneladas de cloro, o nuevas moléculas, no existe tampoco una utilidad", declaró.



La mejor manera de cuidarse de este virus, indicó el funcionario, es manteniendo la higiene y siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

Lavarse las manos es mejor que el gel antibacterial

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia y a todo el entorno para no enfermarse ni contagiar enfermedades a otros. Sin embargo, una actividad que parece tan sencilla y que debería ser un hábito en todas las personas sin excepción, no lo es tanto.



Es por eso que resulta esencial comprender de qué manera es mejor realizar el lavado de manos, cuáles son los pasos básicos y cómo se puede eficientizar ese hábito para que realmente sea útil al momento de prevenir el contagio de enfermedades como el coronavirus.



El lavado de manos es más eficaz que los geles desinfectantes

¿Cuándo lavarse las manos?

Así, todas las personas pueden contribuir a mantenerse sanas y a mantener de esa misma manera a su familia y a su entorno. Si bien el lavado de manos es fundamental en todo momento, la realidad es que hay ciertas situaciones en las que resulta todavía más necesario, incluso indispensable.

- Antes, durante y después de preparar alimentos

- Antes de comer

- Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea

- Antes y después de tratar una cortadura o una herida

- Después de ir al baño

- Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

- Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales

- Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas

- Después de tocar la basura

5 pasos para lavarse las manos de forma correcta

Tal como se mencionó, lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la propagación de los microbios de una persona a otra y en toda la comunidad, desde sitios como su casa y lugar de trabajo hasta guarderías infantiles y hospitales.



Por eso, es muy importante seguir los siguientes pasos para que el lavado de manos sea eficaz y cumpla con su meta.



1. Se deben mojar las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la canilla y enjabonarse bien ambas manos.



2. Luego, es necesario frotar las manos con el jabón hasta que haga espuma. Los movimientos tienen que abarcar el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, dado que son lugares que de otro modo no llegan a limpiarse adecuadamente.



3. El proceso debe durar por lo menos 20 segundos. Así hay mayores probabilidades de matar los gérmenes que puedan encontrarse en la superficie de la piel o debajo de las uñas.



4. Luego, se aconseja enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia, hasta que ya no quede nada de jabón.



5. Por último, se deben dejar secar las manos al aire o, en caso de no ser posible, hacerlo con una toalla o paño limpio; si es descartable, mejor.