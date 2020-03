Monotributistas y no registrados "van a tener auxilio del Estado", anticipó Alberto Fernández

El Presidente anticipó que se implementarán medidas económicas esta semana para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "los monotributistas de las más bajas categorías y la gente que no está registrada" van a tener "auxilio del Estado", y anticipó que el Ejército "distribuirá comida en los barrios más carenciados".



"Que se queden tranquilos", dijo el mandatario en referencia a "jubilados, beneficiarios de AUH, planes sociales y todos los que estén necesitando comida".



Fernández desestimó hoy aplicar el estado de sitio para garantizar el aislamiento social y afirmó que a la crisis derivada por el coronavirus "no la arregla" esa medida, sino la "conciencia social".



El mandatario anunció además que mañana se anunciará el sistema de "precios máximos" para "2 mil productos de la canasta básica" alimentaria, con el objetivo de que el sector empresario "no se abuse de la gente".

Doce millones de personas

La cuarentena por la pandemia del coronavirus no afecta por igual a un asalariado en blanco que a quien trabaja "en negro". En efecto, los asalariados formales tienen garantizados sus ingresos, según una resolución del Ministerio de Trabajo.​



Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló que el gabinete económico social elabora medidas para "monotributistas y trabajadores informales.



Además de los 5 millones de monotributistas, hay otros 7 millones que están en la informalidad. El último dato oficial del INDEC dice que hay 4.802.000 puestos de trabajo de asalariados sin aportes a la Seguridad Social y otros 1.900.000 desocupados urbanos. En su mayoría, son jefes del hogar o son responsables del ingreso familiar más importante.



El grueso de los puestos de trabajo "en negro" comprende al personal doméstico (1.214.000 personas), comercio (701.000), tareas relacionadas con el agro (577.000), la construcción (518.000) y la industria (516.000), señala Clarín.



Por desempeñarse en la precariedad y en la informalidad, difícilmente cobren sus jornales o sueldos durante la "cuarentena", como estipula la Resolución del Ministerio de Trabajo para los trabajadores que siguen trabajando o lo hacen desde sus casas.



Además, la cuarentena directamente impide que los desocupados puedan desplazarse para buscar trabajo, sin contar que hay una semiparálisis de la actividad, con negocios directamente cerrados.