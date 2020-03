Mujer con coronavirus da a luz a un bebé sano

Son varios los niños recién nacidos que resultan negativos en el test de coronavirus. Pero los científicos aún dudan de que siempre sea el caso

Una mujer que dio positivo en el test de coronavirus dio a luz a un niño sano.

El hecho ocurrió en Grecia el pasado miércoles 18 de marzo. La mujer se encontraba internada en el hospital Attikon, en la capital Atenas, reportaron los medios de comunicación griegos, y el niño recién nacido está en perfecto estado.

La mujer de 24 años y su cónyuge habían dado positivo antes del parto, pero la primera prueba en el bebé muestra que es negativo.

"El virus no se transmite a través de la placenta", concluyó al respecto el director de la maternidad entrevistado por la señal local ERT.

El hospital se había preparado para la ocasión al instalar una zona confinada en la maternidad y los médicos que asistieron al parto llevaban tres pares de guantes, gafas de protección y máscaras para hacer la cesárea. "Fue una experiencia única", dijo un obstetra en el mismo canal de televisión.

La madre, que se encuentra bien, está ahora en confinamiento durante 14 días en el hospital. Pero para evitar el contagio del infante, no podrá abrazar a su hijo hasta dentro de dos semanas.

En Honduras una mujer dio a luz un bebe sin coronavirus

En Latinoamérica, donde millones de personas se encuentran en confinamiento para evitar la expansión del virus, también hubo casos similares. Al día siguiente ocurrió otro caso en Honduras, en el que una mujer infectada con coronavirus dio a luz a un bebé sano.

Fue el jueves 19 de marzo en un hospital de Tegucigalpa, la capital de Honduras. En ese caso, un bebé sano nació a las 32 semanas de gestación, informó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

El alumbramiento se produjo por parto natural en el Hospital San Felipe, afirmó a periodistas Cosenza, quien dijo que el bebé y la madre serán trasladados a un nosocomio de especialidades pediátricas, donde se les realizarán una serie de estudios.

"Gracias a Dios esta paciente se encuentra estable, igual su bebé está estable" y "no presenta ninguna complicación", enfatizó el funcionario. Agregó que el bebé se mantendrá "en completa vigilancia y en observación" debido a que su madre tenía varios días aislada en el Hospital Cardiopulmonar, de Tegucigalpa, debido al diagnóstico.

La paciente, de 42 años, llegó al Aeropuerto Internacional de Toncontín, de Tegucigalpa el 4 de marzo, y el pasado día 9 se presentó al centro de atención médica con síntomas sospechosos de coronavirus, por lo que de inmediato se activó el protocolo establecido y se hicieron las pruebas correspondientes, obteniendo los resultados en menos de 24 horas.

Al menos cinco de los otros 23 casos confirmados por coronavirus en ese país hasta la semana pasada tenían nexo epidemiológico con la mujer, que fue el primer caso confirmado de Honduras, según las autoridades. Dos de los pacientes, una mujer de 68 años y un ciudadano asiático, se encontraban hospitalizados y bajo cuidado médicos, mientas que el resto de los contagiados estaban aislados y bajo vigilancia permanente de las autoridades sanitarias.

Coronavirus en nacimientos: antecedentes

Mujeres con coronavirus pueden dar a luz hijos no infectados

Los de Honduras y Grecia son casos recientes que sirven para confirmar las investigaciones que vienen realizando profesionales médicos en todo el mundo respecto del contagio entre madres e hijos al momento del nacimiento.

Hubo otro caso importante nada menos que en Italia, el país que después de China –donde se originó la pandemia- lleva hasta ahora la cuenta más grande de muertes en todo el mundo.

En ese caso, una mujer embarazada e infectada con coronavirus dió a luz a un bebé que nació libre del virus. La paciente proviene de la región de Lombardía, la llamada "zona roja" donde se concentra el foco de contagio del coronavirus.

Según informó entonces el periódico italiano Il Giornale, a pesar de las predicciones más catastróficas, no se detectó ningún rastro de contagio en la sangre del recién nacido.

El concejal regional de Salud de Emilia-Romaña, Sergio Venturi, fue quien dió la buena noticia en conferencia de prensa: "Es una mujer lombarda, proveniente de la parte baja de la región de Lodi, que fue seguida durante el embarazo por el hospital de Piacenza, donde ya había planeado el parto. Es una noticia muy hermosa, casi conmovedora".

La madre ya estaba hospitalizada para dar a luz cuando se le realizó la prueba por haber estado vinculada a un caso de infección, y ésta fue positiva. Ahora, el bebé se encuentra bien y será atendido en el mismo hospital donde nació.

"En todos los departamentos de obstetricia italianos estamos equipados para hacer frente al nacimiento de un recién nacido cuya madre es positiva en Covid-19", explicó el presidente de la Sociedad Italiana de Neonatología (Sin) Fabio Mosca a la agencia de prensa Adnkronos .

"La transmisión vertical del coronavirus no parece tener lugar. En resumen, el niño no se ha enfermado -continúa-. El personal está protegido con batas impermeables, guantes, lavamanos y mascarillas de filtro. Se necesita precaución pero no debemos hacer demasiados dramas. Solo atención", añadieron.

Otro caso muy importante ocurrió nada menos que en pleno pico de la epidemia en China, donde una mujer dio a luz a un bebé sano.

Hasta el momento, las evidencias sugieren que el coronavirus no se transmitiría de madre a hijo, a través de la placenta, ni al momento del nacimiento.

¿Los bebés se contagian el coronavirus? Las dudas

Los científicos aun no aseguran que no se pueda producir el contagio en el parto

El Covid-19 es un virus demasiado nuevo y contagioso, por lo cual los científicos tienen más dudas que certezas sobre cómo atacar a la pandemia que se extendió por todo el mundo.

La agresividad del virus y la urgencia de la situación hacen que parezca que las respuestas llegan demasiado lento. Pero no es posible afirmar aun que el virus no se transmite de la madre al niño al momento del parto.

Esto es así porque, pese a estos auspiciosos casos en Honduras, Italia y Grecia, también hubo evidencias de que las mujeres infectadas con coronavirus pueden dar a luz niños que tengan diagnóstico positivo.

Las dudas se las generaron sobre todo niños recién nacidos en el Reino Unido. El primero de ellos nació el 16 de marzo. Tanto la madre como el infante habían resultado positivos por covid-19.

Según el diario británico The Sun, la mujer había sido trasladada días antes a un hospital de Londres con síntomas de neumonía.

La madre del recién nacido se sometió a una prueba de covid-19, pero el resultado que confirmó su infección se dio a conocer solo después del parto. Los médicos aún tratan de determinar si el bebé resultó infectado en el vientre o durante el parto.

La buena noticia es que, en cualquier caso, los niños y jóvenes que contraen la enfermedad no tienen síntomas tan graves como los que experimentan los mayores –excepto que tengan patologías previas que los conviertan en pacientes de riesgo- y en general, la tasa de mortalidad en infectados de esta edad es relativamente menor.

Y pese a estas excepciones, un reciente estudio desarrollado por científicos alemanes, centrado en nueve mujeres embarazadas infectadas por el coronavirus, concluyó que ellas no han transmitido el virus a sus hijos a través de la placenta.

Asimismo, en los últimos días se dio a conocer la evaluación liderada por investigadores chinos, que sugiere que el Covid-19 no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos.

El trabajo se publicó en la revista Frontiers in Pediatrics y los autores describen que cuatro bebés nacidos de madres infectadas en un hospital de Wuhan (China), epicentro del brote de coronavirus, no mostraron signos de infección y siguen sanos a día de hoy. Se trata del segundo estudio liderado por chinos que en el último mes llega a la misma conclusión.

Las cuatro madres dieron a luz en el hospital de la Unión de Wuhan mientras estaban infectadas y ninguno de los lactantes desarrolló ningún síntoma grave asociado al Covid-19, como fiebre o tos.

No obstante, todos fueron aislados inicialmente en unidades de cuidados intensivos; tres de los cuatro dieron negativo en la prueba de infección respiratoria, mientras que la madre del cuarto niño rechazó el permiso para ejecutar dicha prueba.