La impactante definición de un campeón olímpico sobre el coronavirus: "Es el peor virus que jamás haya soportado"

En el mundo del deporte se vive una polémica sobre la potencial suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en medio de la pandemia

Mientras en Tokio se define si se realizan o no los Juegos Olímpicos de 2020, debido a las drásticas medidas de prevención que tomaron distintos países para prevenir el coronavirus que ya se cobró más de 16.000 vidas en todo el mundo, un campeón olímpico dio una impactante definición sobre qué significa estar infectado de COVID-19.

Fue el exnadador profesional sudafricano Cameron van der Burgh, campeón olímpico en Londres 2012, quien contó detalles sobre cómo está atravesando la etapa final de aislamiento, luego de que le detectaran coronavirus hace ya dos semanas.



"Ya he estado luchando contra el COVID-19 durante 14 días. Por lejos, el peor virus que jamás haya soportado, a pesar de que soy un individuo saludable con fuertes pulmones (no fumo y hago deporte), llevo un estilo de vida sano y soy joven (entraría en el grupo demográfico de menor riesgo)", explicó van der Burgh a través de su cuenta de Twitter.

2/ I have been struggling with Covid-19 for 14 days today. By far the worst virus I have ever endured despite being a healthy individual with strong lungs(no smoking/sport), living a healthy lifestyle and being young (least at risk demographic) — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020

"Si bien los síntomas más severos (fiebre extrema) han cesado, aún estoy luchando con una grave fatiga y una tos residual que no puedo sacarme de encima. Cualquier actividad física, como caminar, me deja exhausto durante horas", explicó en inglés el nadador ganador de 10 medallas en campeonatos mundiales de natación, incluidas dos de oro en los 50 metros pecho de Roma 2009 y Barcelona 2013.

3/ Although the most severe symptoms(extreme fever) have eased, I am still struggling with serious fatigue and a residual cough that I can’t shake. Any physical activity like walking leaves me exhausted for hours. — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020





Además de contar su experiencia luego de haber contraído coronavirus, van der Burgh remarcó el impacto que le genera el virus a las personas que son o fueron atletas de alto rendimiento, como es su caso. "La pérdida en el acondicionamiento corporal ha sido inmensa y solo puede sentirse por los atletas que contraen COVID-19, ya que sufrirán una gran pérdida de acondicionamiento actual durante el último ciclo de entrenamiento. La infección más cercana a la competencia además es mucho peor", agregó.

4/ The loss in body conditioning has been immense and can only feel for the athletes that contract Covid-19 as they will suffer a great loss of current conditioning through the last training cycle. Infection closer to competition being the worst. — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020

Nacido en Pretoria, hace 31 años, van der Burgh se convirtió en uno de los mejores nadadores del estilo pecho en la natación, lo que le permitió consagrarse con la medalla dorada en los 100 metros de los Juegos Olímpicos que se realizaron en la capital británica hace ocho años.

En la última edición de Río 2016, el sudafricano terminó en la segunda colocación de la misma competencia.



Conocedor del significado de haber competido y de haberse preparado para ser protagonista de los Juegos Olímpicos -lo hizo en las últimas tres ediciones-, el nadador de Sudáfrica se refirió al proceso de preparación actual que están sufriendo los deportistas que participarán de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio -hasta el momento no fueron postergados- y el peligro de continuar con los entrenamientos.



"Los atletas continuarán entrenando ya que no hay aclaraciones sobre los Juegos y, por lo tanto, se exponen a riesgos innecesarios, y aquellos que lo contraeran intentarán apresurarse a volver al entrenamiento, lo que probablemente extenderá el daño y les llevará más tiempo de recuperación", dijo.

5/ Athletes will continue to train as there is no clarification re summer Games and thus are exposing themselves to unnecessary risk - and those that do contract will try rush back to training most likely enhancing/extending the damage/recovery time. — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020





Para concluir en el relato de su experiencia, van der Burg dejó un mensaje para concientizar a los que todavía creen que el coronavirus es sólo un virus similar a un resfrío o una gripe pasajera. "¡Por favor, cuídense todos! ¡La salud está primero, el COVID-19 no es ninguna broma!".