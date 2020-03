"Así no va": el enojo de Santilli por las largas colas de autos en los accesos a la Ciudad

El vicejefe de Gobierno porteño expresó su preocupación por el ingreso de vehículos a la Capital en el primer día tras el feriado largo en cuarentena

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, manifestó su desilusión por el incremento en la cantidad de vehículos que ingresaban este miércoles a la Capital Federal, tras el fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo.

"Si me preguntabas ayer, te decía que estaba satisfecho con el comportamiento de la gente, pero hoy te digo que así no va", dijo Santilli al ver las largas colas de autos que se registraron esta mañana para entrar y salir de la Ciudad de Buenos Aires en el inicio de las nuevas restricciones anunciadas ayer.



"Veo demasiados autos, es como que hubiéramos perdido la conciencia de que tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. Esto no va en línea con lo que necesitamos", planteó y no descartó que a partir de esta situación se evalúen medidas más rígidas de aislamiento social.



El martes la Ciudad de Buenos Aires cerró 59 de sus 110 accesos. Los pasos fueron vallados y se desplegaron controles policiales. Hoy, dichos accesos (Panamericana, Puente Pueyrredón, Puente Lanoria, entre otros) presentan demoras y largas filas de autos.

"Yo estoy en el anillo digital y lo que vi esta mañana no es positivo. Hay largas colas en todos los accesos y eso va en contra del aislamiento", se quejó Santilli.



La decisión de las autoridades porteñas se enmarca en un diagrama especial de control vehicular que busca desalentar el ingreso de autos a la Capital Federal y reforzar el aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.



De acuerdo al operativo establecido, hay 13 accesos que estarán abiertos para autos particulares, transporte público y peatones donde se deben presentar los certificados correspondientes que forman parte de los exceptuados de la cuarentena total dictada por decreto del presidente Alberto Fernández. A la par, habrá 26 puentes peatonales libres.



En este sentido, Santilli fue directo: "Al que lo agarró la cuarentena en otro lugar se tiene que quedar ahí, porque si no favorecemos la propagación del virus. Ayer el anillo digital mostró 91% menos de circulación pero hoy, a esta hora de la mañana, hay alto tránsito. No es auspicioso ".