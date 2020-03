Revista Pronto despide a todos sus periodistas y deja de existir

En el marco de una economía paralizada, la empresa PubliExpress e Ipesa decidió cerrar sus puertas, dejando a un centenar de trabajadores en la calle

En un contexto de pandemia y una economía paralizada, la empresa PubliExpress e Ipesa decidió cerrar sus puertas y se dejará de publicar la revista Pronto, despidiendo a centenares de trabajadores.

La noticia la confirmó Jorge Rial desde su cuenta de Twitter: "Cerró @Revista_PRONTO. Una muy triste noticia. Durante mucho tiempo competíamos con @PaparazziRevis para ver cuál era la que más vendía. Yo dejé la revista hace un tiempo y ahora me encuentro con esto. Un saludo a todos los laburantes", lamentó el periodista.

Luego, fue el periodista Matias Ayrala quien dio detalles de cómo se enteró: "Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para Revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo. Despedido en medio de una pandemia. Ya lloré. No me voy a dar por vencido. Te lo prometo, hijita", concluyó el cronista.

Te puede interesar Cuánto cobran los diputados y senadores en Argentina en 2020

Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para Revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo. Despedido en medio de una pandemia. Ya lloré. No me voy a dar por vencido. Te lo prometo, hijita. pic.twitter.com/8K0LrOEtXe — Matías Ayrala (@MatiasAyrala) March 31, 2020

Recordemos que Pronto era una revista semanal de espectáculos, El primer número fue publicado el 7 de agosto de 1996.