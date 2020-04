Eduardo Feinmann, sobre las cifras oficiales: "A los 60 muertos poneles un cero más"

El periodista y conductor se refirió a su desconfianza por los números oficiales dados diariamente por el Ministerio de Salud de la Nación

Luego de entrevistar telefónicamente a Gloria Nicolás, una argentina que contrajo coronavirus durante sus vacaciones a bordo de un crucero y que acaba de ser dada de alta, Eduardo Feinmann se mostro desconfiado de los números oficiales que brinda el Ministerio de Salud de la Nación sobre muertos e infectados del covid-19.

Te puede interesar Coronavirus: el Instituto Malbrán identificó la circulación de tres cepas diferentes en Argentina

"Voy a dar un solo ejemplo de un sanatorio de Capital Federal; no me quiero ni imaginar lo que debe ser en el resto del país. La semana pasada había nueve camas ocupadas por pacientes con coronavirus. Ayer ya había más de 30. Imaginen cómo se va multiplicando esto", dijo el conductor de Radio Rivadavia.



"El sanatorio tuvo que desalojar a los pacientes que estaban en esas camas y ocuparon todo un hotel que tuvieron que alquilar para trasladar a esos pacientes y ahora están por alquilar otro hotel porque se les viene otra oleada. Es impresionante", advirtió.



"Yo tengo el mismo dato", indicó el doctor Claudio Zin, quien está en su programa. "El sistema no está en estrés todavía, pero si levantamos el pie de la cuarentena vamos a caer en estrés rápidamente", agregó.

Y di olas cifras oficiales: "Son 1715 casos positivos y 60 muertos, sobre 12.000 testeos".



"Para mí, a la cantidad de infectados ponele un cero más", advirtió Feinmann. "Y a la cantidad de 60 muertos ponele un cero más o multiplicalo por 60", concluyó.