Mario Vargas Llosa: "Con el progreso creímos dominada la naturaleza"

En el escenario de pandemia, el escritor defiende la globalización y dice que la enseñanza es que debemos estar mejor preparados para lo imprevisible

El escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pasa los días de aislamiento obligatorio en Madrid, España, donde dice estar leyendo Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.



Reflexivo, se lamentó porque avizora un potencial escenario negativo de retroceso de la globalización que los países habían logrado construir: "Sería muy negativo que, como consecuencia de esta pandemia, la globalización retrocediera y volviéramos a levantar fronteras que tanto trabajo ha costado disminuir".



"Este confinamiento es algo formidable para mí porque tengo un tiempo para leer como nunca he tenido. Generalmente trabajo mucho por las mañanas, pero dos o tres tardes a la semana tengo siempre algún encuentro, alguna entrevista. ¡Ahora no viene nadie! ¡Puedo leer diez horas al día!", le dijo entusiasmado a El País.



Respecto a la cantidad de infectados y muertos por covid-19, el escritor peruano opinó que "nosotros teníamos la impresión de que con el progreso y la modernidad habíamos dominado la naturaleza. ¡Pues no! Una gran idiotez. La prueba es que esto nos tomó por sorpresa prácticamente a todos los países. Ninguno estaba preparado para un desafío así".

"Un chino se come un murciélago y eso provoca una pandemia que aterroriza al mundo. Ningún país estaba preparado para un desafío semejante. Esto significa lo relativo que es el progreso, cómo podemos llevarnos sorpresas muy desagradables con esa confianza. Y una de las lecciones que hay que sacar es que tenemos que estar mejor preparados para lo imprevisible", prosiguió.



Para el autor este es uno de los precios más caros que la humanidad debe pagar por la globalización, pero resaltó que a la vez ese proceso mundial "permite a los países pobres derrotar a la pobreza a gran velocidad, algo inesperado hace pocos años. Por primera vez hoy países pobres tienen posibilidades de salir a una velocidad impensable. Eso lo permite la globalización".

Al analizar puntualmente los casos de regiones y paíse, Vargas Llosa mencionó cómo "Estados Unidos, que parecía estar más allá del bien y del mal, estaba muy poco preparada" para una situación crítica como la actual. "Nos habíamos confiado en que el progreso había traído tantos beneficios que ya no habría sorpresas desagradables. ¡Pues no! Las sorpresas desagradables están a la puerta. Es verdad que algunos países han resistido mejor que otros, pero no ha sido el caso de los países que creíamos en la punta del progreso, como Estados Unidos", resaltó.



E indicó que la manipulación de los datos y el control férreo de la población que hace China no es tampoco el modelo a seguir: "El caso de China es muy interesante, porque hay mucha gente asombrada con progresos que la ponían ahora como modelo: sacrificar las libertades abriendo en la economía un mercado libre. Ahora se ha demostrado que el progreso sin libertad no es progreso, y el caso de China ha sido flagrante. Un país que se ve sacudido por una pandemia así, que nace en su seno, y frente a la cual los propios dirigentes actúan de una manera autoritaria, tratando de disimular lo que sus mejores médicos denunciaron que iba a pasar. El reflejo fue el típico de un sistema autoritario: negarlo, obligar a aquellos médicos a desdecirse. Se hubieran podido ahorrar muchísimas vidas si un gobierno como el chino hubiera procedido a informar inmediatamente".



En la misma línea de China enmarcó a dirigentes que han priorizado la economía por sobre las vidas humanas a la hora de definir medidas para combatir el coronavirus, como Jair Bolsonaro y Donald Trump. "¡Eso ha costado muchas vidas! Procedieron de forma irresponsable, pensando que podían sortear la amenaza. Creo que los electores de los países democráticos y libres les van a tomar cuentas, sin duda lo van a pagar. Siguieron ese reflejo autoritario de no darle importancia cuando era un peligro tan serio", reflexionó el ganador del Nobel.



En este marco, consideró una fortuna que la pandemia haya llegado después y en verano a Latinoamérica. Y dijo que por eso el virus la golperará menos que si hubiese llegado en invierno. "Mi país ha respondido enérgica y rápidamente, de modo que el presidente Martín Vizcarra ha aumentado enormemente su popularidad", destacó sobre Perú.



Y anticipó que será necesario lastimar algunas libertades individuales para combatir la pandemia: "Había un proceso en marcha de disolución de fronteras. La globalización estaba funcionando bastante bien. Sin embargo, el terror de esta pandemia corre el riesgo de retrocedernos hacia esa especie de regreso a la tribu, creyendo que esas fronteras van a protegernos mejor contra la pandemia. No es cierto. Creo que hoy en día la respuesta generalizada en Europa frente a la pandemia está ahorrándonos muchas vidas en relación con hechos del pasado".

En lugar de retroceder, consideró que la Unión Europea saldrá fortalecida de esta pandemia. "Los países de la Unión Europea van a estar mejor", dijo Vargas Llosa. En primer lugar, "seguirá la paz en Europa, una realidad sin precedentes porque hasta ahora no ha hecho la gente otra cosa que entrematarse". Esa es una proyección que anima a que el futuro "no sea de retroceso sino de avance, con el desvanecimiento total de las fronteras, para consolidar un proyecto supraestatal que ahora tanto beneficio comporta".

"Lo normal es tener miedo a la extinción. En una situación como la que ahora vivimos, viendo a amigos o conocidos que desaparecen arrastrados por esta enfermedad, es imposible que el miedo a la muerte no se contagie. Es la reacción sana, natural. Gracias a la muerte, además, la vida es maravillosa, tiene esas compensaciones fantásticas, como la lectura, por ejemplo. ¡Ojalá se incremente gracias a la pandemia!", sentenció