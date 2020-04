Fernández extiende la cuarentena hasta el 10 de mayo: cuál es la duración del aislamiento en otros países

No es la primera vez que el Gobierno prorroga la fecha del confinamiento, que se inició el 20 de marzo. Tampoco es uno de los aislamientos más extensos

El presidente Alberto Fernández confirmó la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el próximo 10 de mayo, a fin de ralentizar la propagación del coronavirus.

El mandatario dijo en la noche del sábado que aún "estamos lejos de decir que esto está terminado" aunque destacó que "hemos avanzado mucho" pero esto "no quiere decir que está resuelto el tema", en una presentación desde la residencia de Olivos.



Aseguró que su "mayor preocupación es que el día después de la pandemia, la economía vuelva a recuperar su actividad tan pronto se pueda".

No es la primera vez que el Gobierno prorroga la fecha de la cuarentena. El primer confinamiento comenzó a las 0 horas del 20 de marzo, con fecha hasta el 31 de ese mismo mes. Unos días antes de llegar al final se volvió a extender, en dicha oportunidad hasta el 14 de abril. La tercera extensión fue hasta el 26, a solo unos días de cumplirse.



A pesar de que en el país ya se superó el mes de aislamiento, no se trata de unos de los confinamientos más largos si se compara con otros Estados.

La primera ciudad que estuvo totalmente cerrada fue Wuhan, en donde se inició el covid-19. Allí, estuvieron los primeros 11 millones habitantes aislados del resto. Estuvieron en esta situación desde el 23 de enero hasta el 8 de abril, de manera que el encierro en total fue de 76 días.



Si la Argentina siguiese el camino de Wuhan en cuanto a cantidad de días, la cuarentena llegaría hasta el 5 de junio. De todas formas, la situación epidemiológica en el país dista de ser la que tenía la ciudad china donde se originó el brote.



Uno de los países en donde el impacto del coronavirus fue más fuerte es Italia. Fue el primero en declarar una cuarentena en todo su territorio el 9 de marzo. Con varias postergaciones de por medio, como está sucediendo en Argentina, el aislamiento culminaría el 3 de mayo, y será en forma gradual. De esta manera, el aislamiento será de casi 60 días.

España tuvo una experiencia similar: el presidente Pedro Sánchez decretó el confinamiento el 14 de marzo y, luego de varias extensiones, propusieron como fecha para finalizar el aislamiento el 11 de mayo, si bien las medidas ya no son tan estrictas como en sus inicios.



Su vecino Francia, tiene el 11 de mayo también como fecha tope de un aislamiento que comenzó el 17 de marzo.



En cuanto a Gran Bretaña, decretó el aislamiento obligatorio el 23 de marzo, y se estima que estarían recluidos hasta el 7 de junio. Aunque aún no se determInó la fecha exacta, se tendrán en cuenta algunas condiciones, como asegurarse de que el Servicio Nacional de Salud pueda hacer frente al brote y que haya una caída sostenida y constante en la tasa de mortalidad diaria.



En cuanto al bloqueo más grande, se está dando en India, que está en cuarentena desde el 25 de marzo y amplió las restricciones hasta el 3 de mayo. Si tiene en cuenta los plazos de Wuhan, este debería finalizar el 8 de junio. Aunque, con 1.300 millones de habitantes, se podría sostener aún más.



De este lado del contindente, Estados Unidos aún no ha adoptado una cuarentena a nivel federal, si bien hay estados con grandes restricciones, como Nueva York, el epicentro norteamericano de la pandemia, que cuenta con medidas desde el 22 de marzo y estarán hasta el 15 de mayo.

En Chile, en tanto, el presidente Piñera presentó el Plan Retorno Seguro, que supone un cambio de realidad en base a lo que vive la población hace algunos meses. Las medidas apuntan, principalmente, al regreso de los trabajadores del sector público y privado, la apertura de cierto sector del comercio y, también, el retorno de los escolares a clases presenciales.



Según este plan, se levantará gradualmente en diversas comunas, ya que el plan se aplicará por etapas, las que "serán informadas en forma transparente y oportuna, considerando los tiempos que requiere cada hogar y actividad económica para adecuarse".

Uruguay es un caso atípico en la región: el gobierno no estableció la cuarentena obligatoria, pero sí instó a la población a que no salga de sus casas, suspendió todos los espectáculos públicos, las clases presenciales, los eventos masivos e incluso cerró el ingreso a las playas de todo el país. La vuelta voluntaria a clases en 973 escuelas rurales (cerca de unos 10.000 alumnos) el pasado 22 de abril es una de las primeras pruebas para evaluar la situación del virus en el país.

En Brasil, el manejo es por estados. En ese sentido, los gobernadores de una cuarta parte de los estados brasileños han empezado a relajar las cuarentenas que fueron implantando hace un mes para frenar los contagios de coronavirus.

La flexibilización de la cuarentena comenzó por Río Grande do Sul, Santa Catarina, Goias, Espirito Santo, Paraiba, Sergipe, Tocantins y el Distrito Federal, donde se ubica Brasilia, según la recopilación realizada por el diario Estadão. En Santa Catarina, por ejemplo, han abierto ya las iglesias, los centros comerciales y los gimnasios; en el Distrito Federal, las ópticas y las tiendas de electrodomésticos.

Estos son algunos ejemplos de las medidas adoptadas en ocho Estados cuando las cifras oficiales indican que la curva de contagios sigue creciendo aceleradamente pero la de fallecidos tiende a estabilizarse. En el país vecino la actividad económica se ha desplomado desde que comenzó el confinamiento con la diferencia de que aquí el presidente, Jair Bolsonaro, no ha dejado de hacer campaña para reabrir los negocios.