El Pentágono desclasifica y publica, oficialmente, tres videos de ovnis

La Marina ya había confirmado su veracidad, aunque no se habían desclasificado por parte de las autoridades. Ahora, los especialistas piden más información

El gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono, ha publicado las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de sus pilotos. La intención es confirmar que existen esas grabaciones, aunque se desconoce si estamos ante imágenes de visitas extraterrestres.

Según declaran desde el Pentágono, los tres videos (uno de 2004 y dos de 2015) son reales, aunque siguen siendo un misterio.

El Departamento de Defensa "publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más contenido en ellos.

El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explica el Gobierno de EE.UU. sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando por Internet desde hace varios años.

De hecho, la Marina ya había confirmado su veracidad, aunque no se habían publicado por parte de las autoridades.

Para muchos usuarios se trata de una clara evidencia de un ovni, mientras que otros más escépticos afirman que se trata de una sonda meteorológica.

"Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible, y no afecta a ninguna investigación posterior de incursiones militares del espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados", ha declarado la portavoz del Pentágono Sue Gough en declaraciones recogidas por Global News. Así, explican, esto no quiere decir que los videos contengan imágenes reales de extraterrestres, sino solo que los objetos vistos volando en los videos permanecen "no identificados", según el Pentágono.

Tres videos

La publicación (y confirmación oficial) de estos vídeos ha dado la razón a Tom DeLonge, miembro de la banda Blink-182 y entusiasta de los fenómenos extraterrestres, que envió los vídeos a la prensa en 2017 a través de su organización de investigación de ovnis, To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA). DeLonge celebraba la decisión del Pentágono en su Twitter señalando, de manera irónica, que "El Pentágono acaba de publicar oficialmente mis videos. Ahí lo dejo", y agregaba un emoji con gafas de sol.

La Marina de los Estados Unidos ya había afirmado que era necesaria más trasparencia sobre este tipo de fenómenos, ya que era importante para que los pilotos no se sintieran avergonzados de reportar algo que pudiera ser peligroso.

El primer video, bautizado como 'FLIR1', muestra a los pilotos examinando un OVNI a través de una cámara de sensor. El objeto se aleja abruptamente a alta velocidad, eludiendo los esfuerzos del piloto para fijarse en él. Fue grabado en 2004 frente a la costa de San Diego, California, según TTSA.

El segundo video, llamado 'GIMBAL', muestra un objeto en forma de disco con una pequeña protuberancia en la parte inferior del mismo. Fue grabado por un piloto de caza de la Marina de los Estados Unidos usando una cámara infrarroja en enero de 2015, según ha confirmado el Pentágono.

El tercer video, titulado 'GO FAST', muestra un objeto no identificado moviéndose a una velocidad extremadamente alta sobre el agua y por debajo del avión de combate que lo está grabando. El caza intenta fijar el objeto con sensores infrarrojos, pero los instrumentos no pueden lograrlo.

El senador Harry Reid, un entusiasta de los ovnis, celebró el anuncio del Pentágono, mientras pedía más información. "Estados Unidos necesita examinar seriamente y científicamente esta y cualquier posible implicación en la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece estar informado".