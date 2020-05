El futuro del millonario negocio de los cruceros, ¿se hunde o sigue a flote?

La industria de los cruceros, que viene de tener ganancias anuales por u$s150.000 millones en todo el mundo, ahora está evaluando el daño

Debido al riesgo de infección, los Centros para el Control y prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomendaron a mediados de marzo que los viajeros pospusieran cualquier crucero planeado. Esa "orden de no navegar" se extenderá hasta que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. cancele la emergencia de salud pública, los CDC decidan modifiquen o rescindan el fallo o pasen 100 días desde la publicación de la orden emitida el 15 de abril.



La industria de los cruceros, que según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros tuvo ganancias u$s150.000 millones en todo el mundo en 2018, ahora está evaluando el daño.

Pese a ello, algunos actores clave de la industria ya están viendo señales de crecimiento en los próximos años.



Un resurgimiento de la industria de cruceros enviaría a miles de personas de regreso al trabajo y a los viajeros a puertos soleados en todo el mundo. Mientras que algunos cruceros están ansiosos por reservar, otros viajeros tentativos tienen preocupaciones sobre su salud, emergencias médicas y su dinero.



En un informe trimestral publicado el 3 de abril, Carnival Corporation, la compañía de viajes y ocio más grande del mundo, predijo que el impacto del coronavirus podría ser grave.



"Nunca antes habíamos experimentado un cese completo de nuestras operaciones de cruceros", se lee en el informe, señalando los altos costos de repatriación de pasajeros, las ayudas a la tripulación en cuarentena y la posibilidad de demandas relacionadas con el manejo de la pandemia por parte de la corporación.



Según informó CNN, James Hardiman, analista de Wedbush, estimó recientemente que Carnival estaba perdiendo u$s500 millones en reservas de efectivo cada mes.



Pero las acciones de Carnival, que para el 18 de marzo habían caído más del 82% desde un máximo a mediados de enero, recibieron un impulso cuando los funcionarios de Arabia Saudita anunciaron el 6 de abril que el fondo soberano del país había adquirido una participación del 8% en la compañía.



Drew Daly, vicepresidente senior de Dream Vacations, una subsidiaria de World Travel Holdings, la agencia de cruceros más grande de Estados Unidos, afirmó que "estamos viendo personas que reservan en 2021". "Según el mismo período del año pasado, estamos viendo un mayor crecimiento".



Y los analistas de UBS, una firma global de asesoría financiera, dicen que las reservas para cruceros en 2021 aumentaron un 9% en un período reciente de 30 días en comparación con el mismo período del año pasado.



Tanto Daly como UBS señalan que sus números incluyen nuevas reservas de cancelaciones relacionadas con el coronavirus, pero el sitio web Cruisecompete.com le dijo al diario Los Angeles Times que también había nuevas reservas.



Markus Stumpe, cofundador del sitio de seguimiento de precios de cruceros Cruisewatch.com, descubrió que el 10 de abril, los precios promedio de los cruceros que partieron entre el 20 de julio de 2020 y el 21 de junio de 2021 fueron en realidad un 4% más altos que un período comparable de un año atrás.

La industria de cruceros está enfrentando fuertes pérdidas este año

¿Qué están haciendo las líneas de cruceros para proteger la salud de los pasajeros? Para muchos viajeros, los riesgos para la salud de los cruceros serán una consideración importante al decidir si reservar un viaje.



"Las líneas de cruceros tienen una amplia experiencia que proporciona un ambiente limpio y desinfectado a bordo de los cruceros en sus procedimientos diarios", escribió un representante de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) en un comunicado enviado por correo electrónico.



"El Programa de saneamiento de embarcaciones (VSP) de los CDC proporciona un nivel de escrutinio federal y transparencia para el saneamiento de las líneas de cruceros que es único en la industria de viajes y hospitalidad".



En un comunicado enviado por correo, el jefe de Comunicaciones de Carnival Corporation, Roger Frizzell, subrayó los protocolos mejorados incluyendo el monitoreo de fiebre a los pasajeros, más saneamiento y limpieza adicionales.



Y aunque los brotes de enfermedades gastrointestinales como el norovirus son ocasionales, los CDC dicen que las enfermedades intestinales agudas en los cruceros son en realidad relativamente poco frecuentes.



El covid-19, por supuesto, es mucho más mortal que un virus estomacal. Y cuando ocurren casos de enfermedades transmisibles, los CDC señalan que el contacto cercano entre los pasajeros de los cruceros facilita la propagación de la enfermedad, según CNN.



Tanto los CDC como la industria de cruceros están trabajando para abordar el problema a raíz de covid-19.



La "orden de no navegar" extendida de los CDC requiere que las líneas de cruceros desarrollen planes operativos, sujetos a la aprobación de los CDC y la Guardia Costera de Estados Unidos, para abordar el control de infecciones y la respuesta al brote. (Los detalles de estos planes operativos no se han publicado).



Si bien algunos han especulado que los sistemas HVAC a bordo podrían propagar el covid-19, aún no se sabe si esto es posible. El Departamento de Salud y Servicios Humanos escribió en una carta del 8 de febrero sobre el covid-19 y los cruceros que "los CDC no tienen evidencia actual que sugiera que el virus se propaga entre las habitaciones de un barco a través del sistema de manejo de aire".



Dado el riesgo continuo de coronavirus, algunos viajeros buscan un seguro de viaje como una forma de garantizar que el tratamiento médico esté cubierto si contraen la enfermedad.



Si bien la cobertura varía según las compañías y las políticas, Scott Adamski, jefe de ventas de campo de Estados Unidos para AIG Travel, escribió en una declaración por correo electrónico que muchos planes estándar cubren el tratamiento a bordo del médico del barco, tratamiento en el puerto o el transporte a otra instalación médica.



La evacuación médica, que puede ser muy costosa cuando se paga del bolsillo del pasajero, también está cubierta en algunos planes. Esa evacuación podría variar desde vuelos comerciales con una escolta de proveedores médicos hasta una ambulancia aérea; Adamski enfatizó la importancia de conocer los detalles de un plan individual antes de realizar una compra.