Practicaba equitación en un country y violó la cuarentena: el insólito argumento que dio

El hecho ocurrió en un club hípico de un country ubicado en la ciudad de Córdoba. Agentes policiales le labraron un acta por incumplir el aislamiento

Una mujer fue notificada este sábado por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, luego de ser denunciada por realizar prácticas deportivas en un club hípico de un country de la ciudad de Córdoba.

¿El argumento que dio? Dijo que era una de las excepciones previstas por tratarse de "una actividad de producción agropecuaria", informaron fuentes judiciales.



El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el barrio privado Las Delicias de la mencionada capital provincial, por orden de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), a raíz de una denuncia recibida por presunta violación de la cuarentena obligatoria.



En el lugar, los uniformados constataron que una de las socias de un club hípico, que funciona dentro del country, desde el jueves pasado alentaba al resto de los miembros a concurrir a practicar equitación ya que la actividad se encontraba dentro de las excepciones previstas en el decreto presidencial, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés.



Según su argumento, no se trataba de una práctica deportiva sino de una "actividad de producción agropecuaria", de acuerdo al testimonio de vecinos del barrio cerrado.



Ese mismo día, según Télam, la Policía de la provincia de Córdoba le advirtió que no podía realizar ese deporte, ante lo cual la mujer exhibió una supuesta autorización tramitada ante organismos con información acerca de excepciones para productores agropecuarios, pero que en ningún momento hacía referencia a la equitación.



Finalmente, este mediodía los agentes de la FPA le labraron el acta correspondiente a la mujer –que estaba acompañada de una niña- por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se inició una causa.



Por su parte, la UFES aclaró que las autoridades de la administración del country y los responsables del club hípico no tienen vinculación con el hecho.