Coronavirus: a qué datos accede el gobierno a través de la app CuidAR

Alberto Fernández señaló que quienes retomen actividades deben bajar la aplicación CuidAr para controlar que quienes circulen cuenten con la autorización

Al formalizar la nueva extensión del aislamiento, el presidente Alberto Fernández señaló que quienes retomen las actividades deben bajar la aplicación CuidAr con la que se controlaría que quienes circulen cuenten con la autorización para hacerlo.

En la Casa Rosada aseguran que no utilizarán la aplicación como control de los ciudadanos que retoman sus empleos, ya que no se hará un seguimiento geográfico a quienes no fueron diagnosticados o sospechados de coronavirus.

La herramienta a cargo de la jefatura de Gabinete que comanda Santiago Cafiero en este caso solo servirá para mostrar la constancia ante un control policial en las calles. Sin embargo, al ser optativo el uso de la app, los trabajadores pueden también presentar las autorizaciones de su empleador en papel.

La aplicación tiene la posibilidad de geolocalizar a los usuarios en dos etapas.

Al principio, se solicita el nombre, apellido y número de documento. Allí se consulta si se desea habilitar la ubicación en ese momento, paso opcional y voluntario que se puede rechazar.

Este primer pedido tiene que ver con que si el autotest que se realizará en los pasos siguientes indica que puede tener síntomas de coronavirus, la herramienta lo vincula con el comité de emergencia de la provincia a la que corresponde y se le indica cómo proceder y con qué números contactarse para recibir atención médica.

La segunda etapa de la geolocalización tiene que ver con que una vez que ese usuario se hizo el hisopado y dio positivo, esta herramienta permite hacer un seguimiento del contagiado cada 15 minutos, por lo que solo quienes contraigan la enfermedad estarán sometidos a este control.

"Los datos recabados son utilizados únicamente para preservar la salud, brindar contención y asistencia a los ciudadanos y ciudadanas; también para evitar la saturación del sistema sanitario y el tiempo de almacenamiento está sujeto a la duración de la emergencia sanitaria", señaló a Perfil la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

App Cuidar: cómo funciona

El presidente Alberto Fernández señaló que quienes se reintegren a sus trabajos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma "Cuidar", una aplicación tecnológica que les permite a los ciudadanos realizar un "autocontrol" sanitario y tiene valor de declaración jurada.

Se trata de una herramienta que ya está disponible para descargar de forma gratuita en los celulares o tablets, tanto en el sistema Android como en el iOS, en la que el usuario debe ingresar primero sus datos personales para que se realice un seguimiento adecuado de cada caso.

Al iniciar, la app le solicita al interesado que escanee su DNI o que ingrese manualmente todos los datos del mismo. Luego, es necesario completar toda la información sobre el domicilio en el que se encuentra actualmente, indicando provincia, dirección y código postal, entre otras cuestiones.

Para continuar, hay que habilitar en su dispositivo electrónico la geolocalización. Como último paso para registrarse, la plataforma pide un número de teléfono para que las autoridades se puedan comunicar con el ciudadano si fuera necesario.

Luego, a través de este sistema se puede comenzar con el proceso de "autocontrol" sanitario: el primer paso es medirse la temperatura corporal (para hacerlo, la aplicación da una serie de recomendaciones como colocar el termómetro siempre en la misma parte del cuerpo y no completar esta etapa después de haberse bañado o practicado actividad física recientemente).

App Cuidar: obligatoria para quienes vuelven a trabajar

Posteriormente, el usuario tiene que contestar cuatro preguntas básicas relacionadas con los síntomas característicos del coronavirus: si ha percibido una marcada pérdida de olfato o del gusto de manera repentina, si tiene tos o dolor de garganta y si siente dificultad respiratoria o falta de aire.

Por último, la persona tiene que especificar si está embarazada, si tiene o tuvo cáncer alguna vez, si padece diabetes o si tiene alguna enfermedad hepática, renal crónica, respiratoria o cardeológica. Tras responder a este cuestionario, la plataforma te da la opción de confirmar todos los datos ingresados y advierte que "este formulario tiene carácter de declaración jurada" y que falsear la información vertida en el mismo "puede considerarse una contravención grave".

Una vez que se termina el proceso, la app genera un certificado emitido por el Ministerio de Salud que da fe de que el usuario "no tiene síntomas compatibles con COVID-19" y una credencial que lo autoriza a ir a trabajar los próximos 14 días, aunque se recomienda repetir el "autocontrol" cada 48 horas.

Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula automáticamente con el Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC) en la misma app a través de un código QR o se lo puede mostrar junto al certificado para circular emitido por el empleador.

App Cuidar: cómo descargarla y cómo funciona

En caso de que una persona sea diagnosticada con el virus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado. Se acompaña al paciente en esta etapa con la cuenta regresiva del aislamiento total por 14 días y se habilita la opción para que solicite ayuda si no tiene quien lo asista.

La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública -siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud-, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday.