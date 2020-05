Una aerolínea dará 100 mil pasajes gratuitos al personal de salud

La empresa aerocomercial Qatar Airways entregará de forma gratuita y como recompensa por "su heroico trabajo", 100 mil tickets a profesionales de salud de todo el mundo, que se sorteará el próximo 18 de mayo.

La línea de orígen qatarí dará lugar a una "cruzada de reconocimiento" en todo el mundo para los trabajadores de salud en el marco de la pandemia por coronavirus. Desde la firma precisaron que los pasajes serán "en clase económica, flexibles y con cambios limitados de destinos y fechas".

Con base en Doha, Qatar se sumó a las aerolíneas que estos meses repatriaron a los pasajeros varados en distintos puntos del planeta. Ahora busca reconocer y recompensar a los trabajadores de atención médica de primera línea de todo el mundo.

"Hemos construido un fuerte nivel de confianza con los pasajeros, gobiernos, socios comerciales y aeropuertos como socios confiables durante esta crisis y tenemos la intención de continuar cumpliendo esta misión al reconocer los increíbles esfuerzos de estos héroes. Nuestra tripulación y operación nunca se han rendido durante estos últimos tres meses, nunca han abandonado la esperanza o su misión de ayudar a las personas a llegar a casa con sus seres queridos y no tenemos la intención de hacerlo ahora", destacó el director ejecutivo del Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

United in dedication, we share our gratitude. On the occasion of International Nurses Day, from tomorrow until 18 May we're giving away 100,000 complimentary return tickets to healthcare professionals to anywhere on our network at https://t.co/DmXa4ZXLqp. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/d88GIaOmZo — Qatar Airways (@qatarairways) May 11, 2020