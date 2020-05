¿Cómo funcionan las cámaras termográficas y qué requisitos deben cumplir para ser eficaces?

Se trata de un elemento preventivo para el momento en que termine el confinamiento por el coronavirus. Cuáles son sus características

Además de mamparas y mascarillas, las empresas comienzan a examinar otras opciones preventivas para la etapa en que termine el confinamiento por el coronavirus, como el control de la temperatura a clientes y trabajadores con cámaras termográficas.

Sin embargo, para que estas iniciativas sean efectivas, los equipos de medición deben ser los adecuados.

"La termografía no permite saber si alguien tiene fiebre, fiebre es un concepto médico. Y mucho menos, saber si alguien tiene la covid-19", explica Xavier Ventura, Director General Adjunto de Promax Electrónica al diario español El País y destaca que hay que ser muy cautos con el lenguaje.

"Hay personas que tienen la temperatura más alta que otras y no por eso tienen fiebre ni están desarrollando ninguna enfermedad. Las cámaras termográficas lo que permiten es medir la temperatura corporal elevada. Pero para que se pueda medir de forma correcta hay que tener una serie de consideraciones", agregó.

Las cámaras termodinámicas deben cumplir determinados requisitos para ser eficaces

¿Qué es la termografía?

Todos los cuerpos emiten cierta cantidad de radiación infrarroja en función de su temperatura. La termografía es la técnica que permite medir esa radiación térmica.

A simple vista no podemos verla porque se encuentra en una franja de luz no visible para nuestros ojos, pero las cámaras con un sensor apropiado sí, y lo que hacen es traducir esa radiación a unos valores de temperatura, formando una imagen que logramos interpretar.

¿Qué factores hay que considerar antes de adquirir una de estas cámaras?

En primer lugar hay que diferenciar entre cámaras para uso industrial y médico, agrega el experto al citado matutino.

Las cámaras térmicas son habituales en el ámbito industrial. "Muchas de ellas, vistas desde fuera son iguales", asegura Ventura. Pero ni los precios ni las características son las mismas.

Una cámara calibrada para usarse en una instalación eléctrica o petroquímica suelen tener unos valores de temperatura amplios (por ejemplo, entre -20ºC a +300ºC o similar) y el margen de error puede estar entre los +/- 2ºC. Aunque se considera una buena precisión para ese tipo de aplicaciones, no sirve para medir la temperatura del cuerpo humano, ya que en caso de marcar 37 grados, no sabríamos si la persona tiene en realidad 35 o 39.

Otro factor a tener en cuenta es la calibración. El dispositivo no debería pedir al usuario marcar los valores de medición, ya que podría falsear el resultado al ingresar una temperatura de referencia incorrecta, o al ignorar los cambios del entorno.

El tipo de cámara depende de la necesidad de la empresa

Los fabricantes insisten en que el aparato venga calibrado de fábrica. La cámara suele venir acompañada de otro dispositivo llamado cuerpo negro (blackbody). Se trata de un aparato que se coloca en frente de la cámara, dentro de su campo de visión, que proporciona una referencia constante y le permite recalibrarse sola ante las variaciones de temperatura y luz que puedan producirse en el ambiente, destaca El País.

Otros elementos que influyen en la precisión de la toma de temperatura son la distancia y resolución de la cámara.

Los estándares internacionales no recomiendan resoluciones por debajo de los 384 x 288 píxeles, aunque ellos aconsejan al menos 640 x 480, ya que el cribado más preciso se realiza alrededor de la cuenca ocular "y más en concreto, alrededor del lagrimal del ojo, la zona más representativa de la temperatura corporal, menos sometida a las condiciones del entorno".

Debido a que esta área es bastante pequeña, si la imagen se toma a mucha distancia no se obtendrá el número de píxeles suficientes para dar una medida adecuada, lo que puede enmascarar falsos negativos.

Para que no haya dudas, se debe solicitar los certificados específicos que aseguren que se trata de un producto homologado para este fin: la certificación ISO de fabricación de dispositivos médicos; y el estándar de IEC que determina las características y el procedimiento de uso que deben cumplir.

¿Qué cámara es la más apropiada para cada negocio?

Para realizar el control de temperatura corporal existen varias opciones: las cámaras termográficas fijas, las de mano e incluso, los termómetros infrarrojos.

La primera pregunta antes de adquirir una cámara de estas características es el uso que se le va a dar, y en especial el flujo de personas que van a pasar por esa supervisión de entrada.

Ventura es claro al respecto: "Pongamos por ejemplo un comercio que recibe 10 visitas a la hora. A lo mejor una instalación de termografía es un lujo que no me puedo permitir, pero es que tampoco lo necesita. Hay termómetros infrarrojos que cuestan una fracción de lo que cuesta una termografía y me van a permitir hacer ese control de acceso".

En efecto, una de las cuestiones claves es la afluencia de público que accede a un local. En empresas u organismos cuyo control manual pueda producir largas colas de entrada, las cámaras termográficas fijas pueden ser una opción plausible.

En principio, una vez concluya la crisis de la covid-19, las cámaras podrían desinstalarse o bien, seguir operando como prevención frente a otras enfermedades -nuevas o habituales-, como las gripes estacionales. Pero la decisión final de mantenerlas dependerá de las empresas y de las normativas que se dicten al respecto en prevención de futuras pandemias.