El uso de tapaboca para correr: ¿es contraproducente para la salud?

A medida que se flexibiliza la cuarentena, en muchas ciudades se puede salir a hacer actividades al aire libre. Pero, ¿qué pasa si se trota con barbijo?

En el marco de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus, cada vez son más las ciudades que permiten a sus habitante salir a caminar, correr o andar en bicicleta, teniendo en cuenta un cronograma de días y horarios, para evitar los posibles contagios. Y si bien aún en los barrios porteños no está permitido, se está conversando sobre los posibles protocolos para esto. Frente a esta situación, surge una duda: ¿es peligroso salir a correr con tapaboca?

Según el neumonólogo Pablo Scherbovsky, el deporte de alto rendimiento se va a dificultar por el uso de tapaboca ya que "le ingresa menos aire a nuestros pulmones" y se va condensando la respiración que uno tiene cuando aumenta la ventilación. De esta manera, la dificultas es tanto porque se moja el tapaboca como también porque uno empieza a respirar un poco de su dióxido de carbono.

El especialista explicó que "si alguien no está acostumbrado a hacer entrenamientos y quiere comenzar ahora, le va a resultar complicado".

"Puede ser útil para la parte recreativa, para pedalear un ratito, caminar, trotar suave, pero no sería la situación ideal para exigirse", aseguró el médico en MDZ radio.

Igualmente, el neumonólogo aclaró que "estas son situaciones nuevas y no hay estudios científicos al respecto. No es común en el mundo deportivo ejercitarse con tapaboca, ocasionalmente cuando se entrena a bajas temperaturas se colocan baf, que son pañuelos de una tela muy finita que calientan el aire que ingresa".

Y completó: "Creo que a medida de que la gente empiece a entrenar con tapaboca van a aparecer algunas alergias, dolores musculares distintos y una fatiga diferente".

Según el especialista, el tapaboca no es recomendable para una situación de exigencia física

"Sí podemos decir que no se puede esperar el mismo rendimiento haciendo ejercicio con tapaboca que haciéndolo sin el", concluyó.

En cuanto a sus recomendaciones, el especialista dijo que sugiero "que empiecen haciendo caminatas recreativas e incrementando levemente el ritmo y viendo cómo se sienten, que no hiperventilen y que no se exijan entrenando con tapabocas porque no sabemos las consecuencias y no podemos decir que es seguro, ni yo ni ningún otro colega porque aún no hay evidencia científica".

"El pulmón colapsó"

Un joven de 26 años salía a correr diariamente en la ciudad de Wuhan, donde se originó el coronavirus. Para hacerlo, iba con un barbijo en su rostro ya que esto era lo que establecían las normas del lugar.

Se trata de Zhang Ping, quien solía recorrer al trote 3 kilómetros con el tapabocas puesto para evitar contagiarse de covid-19. Sin embargo, el pasado jueves 7 de mayo, decidió exigirse un poco más y correr 4 kilómetros. Fue allí cuando comenzó a tener problemas para respirar. Sintió un fuerte dolor en el pecho y rápidamente su estado se fue agravando.

Cuando llegó al hospital, le informaron que su pulmón había colapsado a causa de un neumotórax, posiblemente producido por el uso del tapabocas.

Zhang Ping solía recorrer al trote 3 kilómetros diariamente con el tapabocas

La capacidad de su pulmón izquierdo se vio reducida en un 90% y empujó el corazón hacia la derecha. "El pulmón colapsó", informó el diario británico Daily Mail.

Allí le realizaron un procedimiento quirúrgico y lo pusieron a salvo.

Chen Baojun, director del departamento de cirugía torácica del hospital de Wuhan, señaló que la condición física del corredor, flaco y delgado, podía haber contribuido al problema. Pero también habló de la influencia del tapabocas. Señaló que su uso reducía el ingreso de oxígeno al cuerpo -en un momento de alta exigencia física- y que eso aumenta la presión sobre los pulmones y el corazón.

El neumotórax generalmente ocurre cuando se perfora el pulmón y el aire escapa a la cavidad torácica. Pero, en ocasiones, el pulmón puede colapsar sin una lesión que lo provoque. Esto se conoce como neumotórax espontáneo, que es lo que le ocurrió al corredor de Wuhan.

Por lo general, este fenómeno pulmonar puede ocurrir en personas que tienen asma, fibrosis quística y neumonía, según lo informa el Harvard Health Publishing.

Pero un neumotórax espontáneo también lo pueden sufrir las personas que no tienen antecedentes ni patologías crónicas. Es más común entre hombres que tienen entre 20 y 40 años y son altos y delgados. También, en los fumadores.