Por qué es necesario acortar la URL en las publicaciones

Las url que dirigen a los sitios web suelen ser extensas, por lo que en algunos casos se aconseja acortarlas para aprovechar al máximo los caracteres

La cantidad de caracteres cada vez se hace más corta y cada vez es más necesario comunicar en menos palabras, menos espacio, más imagen. De ahí la importancia, más que en cualquier otra época, de aprovechar el poco espacio que se tiene en algunas redes sociales para generar un impacto fuerte y comunicar adecuadamente. Acortar las url es parte de ese proceso y es necesario para cumplir con ese objetivo.

Actualmente las páginas web están orientadas, en su mayoría, a usuarios que las verán desde teléfonos celulares, es decir smartphones. ¿Qué implica esto? Que los mensajes tienen que ser más cortos y contundentes, entre otros motivos, porque el espacio donde se van a leer es más reducido. En consecuencia, es necesario diseñar estrategias de redacción, de escritura, de fotografía, entre los elementos más importantes, para cumplir con ese objetivo y atraer el público que se busca atraer.

¿Qué es acortar URL?

Básicamente, se trata de transformar la url, el link o hipervínculo, extenso que arrojan las páginas web, en una url más corta. Precisamente, acortar la url. De esta manera cumplirá con el mismo objetivo, dado que redirigirá al mismo sitio, pero se verá más corto y ocupará menos caracteres.

Acortar las url, entonces, es una de las herramientas centrales explotar al máximo el espacio y los caracteres que se tienen. Se encuentra entre las principales formas de "ahorrar" caracteres, ocupar menos espacio. En consecuencia, ese espacio se puede usar para comunicar otra información, para el objetivo central, sea cual sea -atraer público, lectores, lograr que la persona compre el producto, que se adhiera a un servicio, por citar algunos ejemplos-.

Acortar url puede ser útil para comunicar por redes sociales y para quienes leen en sus celulares

Es así que, para comunicar cualquier mensaje a través de los nuevos canales, sobre todo las redes sociales, es muy importante acortar url.

Sin embargo, una tarea tan sencilla como acortar la url es, en el fondo, compleja. Así, es importante conocer cuál es el proceso que realiza cada acortador de url desde que empieza a acortar la url hasta que termina de hacerlo. Conocer toda esa información le permitirá a la persona saber cuál es el acortador de url que más le conviene elegir para su empresa, negocio o proyecto.

Acortadores de URLs: qué es necesario tener en cuenta

Para comprender la importancia que tiene el hecho de acortar la url es necesario tener en cuenta una serie de factores en los que este proceso interviene.

Redirección

Un acortador de url crea un link más corto desde el que redirecciona el tráfico al link original. Pero no todas las redirecciones son iguales. Por regla general, se quiere que los datos del tráfico (como cantidad de clics recibidos) se asignen al link original y no al acortado. Así podemos conocer mejor el rendimiento de la página. Hay muy pocas situaciones en las que no conviene hacer esto, por ejemplo si queremos medir específicamente el rendimiento de los links acortados.

Por eso es importante saber cómo cada acortador de url hace su trabajo. En general usan dos tipos de redirecciones diferentes, la 301 (permanente) y la 302 (temporal).

Las redirecciones permanentes le dicen a los motores de búsqueda que el tráfico generado por ese link corto será siempre llevado a la dirección del link largo (el original). Esto hace que todos los datos del tráfico sean asociados al link original.

En cambio las redirecciones temporales hacen que los datos queden asociados al link acortado.

¿Por qué nos importa tanto esto? Para sorpresa de nadie, donde se mezclan motores de búsqueda y links aparece el rendimiento SEO. Como detallamos en otras notas, los links externos que llevan a un sitio (backlinks) son uno de los factores SEO más importantes. Google y otros buscadores "premian" a los sitios que reciben muchos backlinks por entender que el público los considera relevantes.

Cuando se comparte un link acortado en Twitter es difícil saber dónde va a terminar. Y es muy posible que alguien lo copie y lo use para referenciar el contenido de la marca o de la empresa. En ese caso haber hecho un link con redirección temporal significa que ese "crédito" frente a motores de búsqueda será desperdiciado pues no llegará a la página real sino al link acortado.

Estabilidad

Es importante saber que el acortador de url elegido es estable. De lo contrario es posible que esos links -luego de acortar url- aparezcan caídos si se cae la página que soporta el acortador.

Tracking

Si se va a usar un servicio para acortar url de forma constante es necesario tener datos sobre su rendimiento.

Se puede acortar url desde la computadora para publicar en redes sociales

Si bien Google Analytics puede dar una idea del tráfico que proviene de cada red social, no siempre es muy detallado. Por eso mucho acortadores de URLs ofrecen un tracking para saber cómo rinden tus links cortos.

Personalización

Otra característica interesante -aunque muchas veces habilitada solo para usuarios premium- es la de editar las urls. En vez de usar una mezcla de palabras al azar, algunos servicios permiten diseñar los links.

Es una gran forma de aumentar los clics recibidos, pero si el objetivo es usar los links cortos en Twitter hay que estar atentos a no usar demasiados caracteres.

¿Para qué sirve acortar url?

Tal como se mencionó anteriormente, acortar url puede tener una serie de funciones útiles. Entre ellas se destacan las siguientes:

Analítica: los acortadores recopilan información del número de aperturas, datos del navegador, OS y dispositivo, información demográfica asociada, PV, etc. Es decir, son herramientas que sirven para llevar un control más preciso de las interacciones con el contenido. Hootsuite o Buffer, por ejemplo, permiten obtener datos en tiempo real, incluso cuando se envian las url modificadas por Telegram o WhatsApp.

Personalización y homogeneización: si la url implica una extensa cantidad de cifras y letras debido a que se acompaña de un código UTM (Urchin Traffic Monitor), a la que, además, se suma fecha de publicación, es posible que eso juegue en contra del objetivo de la web, de captar tráfico u otras metas. No hay nada más sobrio que ver una breve URL con apenas cinco o seis letras. Además, existen muchas opciones de acortadores, por lo que es posible obtener una url personalizada —ideal para promociones de afiliados o campañas de marketing—.

¿Qué desventajas tiene acortar url?

Aunque también cabe destacar que acortar url puede ser interpretado como un síntoma de falta de transparencia. Dado que no se puede ver la web de donde proviene la url que se acaba de acortar, es probable que las personas y los algoritmos de los buscadores tilden a la web como spam.

Si se acorta una url se ve como una página despersonalizada, lo cual puede hacer que el usuario, el negocio o la empresa pierda cierta relevancia en el rubro en el que se mueve. A su vez, se depende de una herramienta externa, que puede dejar de funcionar o demostrar algún problema.

Acortar url puede tener desventajas, por eso es necesario analizar la decisión

Las mejores herramientas para acortar url

En la web hay una gran cantidad de herramientas disponibles para poder acortar url. Sin embargo, no todas son igual de efectivas ni tienen la misma facilidad para su uso. En este sentido, cada usuario debe elegir qué herramienta para acortar url le resulta más fácil de usar, más efectiva para los objetivos que debe cumplir.

Bitly

Bitly es uno de los servicios que más se usa para acortar url. Twitter está plagado de links que comienzan con el bit.ly y el motivo es muy claro: es sencillo de usar y es gratuito. Es de las herramientas más conocidas para acortar url y ese es el motivo por el que la mayoría de las personas lo elige.

Es importante tener en cuenta que la cuenta gratuita permite ver algunas estadísticas del rendimiento de las url que se acortan. Bitly permite, además de acortar url, saber con relativa profundidad cómo se desempeñan en la web esos links que se acortan.

Bitly es una de las herramientas disponibles para acortar url

TinyURL

TinyURL es otra de las herramientas que se usa para acortar url. Si bien no es tan vistoso desde el punto de vista estético, cumple sin problemas con su función de acortar url.

Es tan efectivo como Bitly y tiene la posibilidad de agregarse a la barra de herramientas del buscador. De este modo, la opción de acortar url estará al alcance de la mano y se pierde menos tiempo al momento de publicar un artículo en redes sociales.

Ow.ly

Hootsuite es quien está detrás del desarrollo de esta herramienta. Se trata de una opción muy conveniente para aquellos que necesiten acortar url y publicar un artículo en sus redes sociales.

Ow.ly es uno de los sitios para acortar url

Es importante destacar que si bien su uso es gratuito requiere de un registro, de esta manera se podrá acceder al servicio de acortar url.

IS.GD

Esta herramienta es algo más avanzada que las mencionadas anteriormente. Permite acortar url, al igual que las otras, pero trabaja de una manera más avanzada. Se acortan todas las url que se agregan a los bookmarks y, además, tiene la opción de crear códigos QR.

Adf.ly

Adf.ly es una opción distinta a todas las de esta lista. Además de acortar url permite lucrar con ellos. El servicio requiere de un registro para usarlo. Una vez que se acorta una url se puede pegar en cualquier sitio.

Los usuarios que la visiten verán una publicidad durante unos segundos antes de ser redirigidos a la página.

Obviamente esto hace que no sea un opción viable para todos, pero es importante tenerla en cuenta si necesitamos potenciar los ingresos.

Acortar url en redes sociales

Tal como ya se ha mencionado, uno de los lugares donde más se utilizan los enlaces cortos es en las redes sociales. Es por eso que hay algunas plataformas que ya tienen sus propios acortadores de url. De este modo, el proceso de acortar url se puede hacer desde la misma aplicación o red social, sin necesidad de ir a otro sitio para realizar esta acción.

Aquí, algunos ejemplos de plataformas con que acortar url y el formato del enlace abreviado en cada uno de ellos:

Facebook (fb.me)

WordPress (wp.me)

Twitter (t.co)

Linkedin (in)

YouTube (be)

Tumblr (co)

Al igual que Hootsuite, Metricool es una herramienta para difundir contenidos en redes sociales de forma automática. Es importante tener en cuenta que la función acortar url está integrada y lo hace automáticamente. Los usuarios premium tienen la opción de elegir si acortar url o no hacerlo.

Acortar url, pero de manera personalizada

Un enlace personalizado es una url más confiable y más compartible. Acortar url sirve a estos efectos.

¿Cómo se usa Bitly para acortar url y personalizarla?

En primer lugar, es necesario registrarse en Bitly. Esta opción no es necesaria para aquellos que quieran usar bitly de la manera más sencilla y permitir que aparezca la url como bit.ly. El registro se puede hacer a través de Bitly.com. Una vez realizado ese proceso -que solo pide un usuario con contraseña y un mail, o la cuenta de Twitter o la cuenta de Facebook-, se puede continuar personalizando la url que se quiere acortar.

El segundo paso es seleccionar el link original para acortar url. Así, se podrá obtener una url más corta y se podrá cumplir con los objetivos mencionados al principio (aprovechar los caracteres y comunicar de manera más efectiva).

Para hacerlo se copia el link y se pega en el recuadro dispuesto a tal efecto. A continuación se hace clic en el botón al costado de dicho recuadro, que dice "acortar" o "shorten", en inglés.

Luego, se abre una ventana desplegable al lateral, donde se puede ver un campo donde pegar la url acortada.

El último paso es personalizar el link, luego de acortar url. La primera url que el sistema arroja tiene el prefijo bit.ly/ y luego unos pocos caracteres aleatorios sin sentido. Precisamente el final es lo que se puede personalizar.

El sufijo se puede modificar, luego de acortar url, a partir del botón "customize", es decir, personalizar. Cuando ya está listo se presiona en "save" (guardar) y está finalizado el proceso de acortar url y personalizarla.