Luis Majul, sobre Dady Brieva: "Es muy bocón"

El periodista se metió en la polémica y criticó al integrante de Midachi por sus dichos y le pregunto de qué trabaja. El cruce dialéctico continúa

El repentino viaje de Susana Giménez a su casa de Uruguay en plena cuarentena, sumado a sus dichos de que "Argentina va camino a ser Venezuela", desató la polémica, y fueron varios los famosos que salieron a contestarle. Uno de ellos fue Dady Brieva, que a través de dichos explosivos, redobló la apuesta y generó nuevas repercusiones.

Luis Majul opinó sobre el tema y apuntó contra el integrante del trío cómico Midachi. "Primero, me gustaría saber de qué trabaja Dady Brieva . ¿Trabaja de actor, de artista, de columnista, de vocero de Cristina Kirchner, de vigilante? Él quiere ser Venezuela para meter a medio mundo en cana", expresó en un móvil con el programa Confrontados .

El conductor continuó su descargo: "Como yo también nací en un barrio de clase media, media baja y sé lo que significan los vigilantes y los bocones, hay dos maneras de mirarlo. O le das la importancia política entendiendo que es un vocero de una parte del Gobierno, o es un vigilante de barrio, el peor botón que cuando tiene que confrontarse con la realidad, no tiene lo que hay que tener. Es muy bocón y nada más".

Majul apuntó contra Brieva por pedir que Argentina sea como Venezuela

Chicanas

Ironizando sobre el rol que ocupa Brieva en la escena política, chicaneó: "No le quiero bajar el precio a Dady, pero sí lo quieren poner como un vocero político de una parte del Gobierno. El Gobierno se tiene que poner de acuerdo, porque no hace mucho el presidente Alberto Fernández dijo que como modelo de país miraba a países escandinavos como Noruega. Entonces, yo invitaría al oficialismo a ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos ser: Noruega o Venezuela?"

"Después, cuando uno habla de Venezuela creo que hay que tener cierta información y seriedad. Saber qué es lo que pasa, que hay torturas, persecuciones, muerte, más allá del desastre económico y social que existe allá. Cuánta desocupación tiene, cuánta pobreza hay, cómo viviríamos si fuéramos Venezuela", reflexionó Majul.

Tras asegurar que lo admira como artista y que lo ha "visto en varias películas", el periodista consideró que Brieva es muy irresponsable en su discurso: "Hay un sector del Gobierno que utiliza este tipo personajes tragicómicos, bizarros, marginales desde el punto de vista de una opinión política relevante, para instalar el debate. Yo creo que lo mandan. Ahora tiene que poder sostener una discusión política con argumentos, porque gritar puede gritar cualquiera, o escribir cualquier barbaridad en Twitter lo puede hacer cualquiera, eso no es ningún mérito", indicó.

Para Majul, Brieva es muy irresponsable en su discurso

¿Qué dijo Brieva?

Dady Brieva le habló a la audiencia de su programa diciendo: "Uno se expresa libremente porque este programa está hecho para nosotros, que pensamos de una misma manera. Hace tres meses que venimos diciendo más o menos lo mismo".

"Cada vez que nos dicen corruptos nos quedamos como explicando que no lo somos. Será que nos quedamos cascoteados, que somos populistas, comunistas, todas palabras que inventaron ellos. Te dicen que vamos a ser como Venezuela, que vamos a ser como Venezuela... Y yo dije 'Uh pará, si hagamos lo que hagamos vamos a ser como Venezuela, y si tratamos de conciliar pero nada nos da resultado. Entonces, como soy un buen titulero y me he ganado la vida así, dije si vamos ser Venezuela, seamos Venezuela ya y no perdamos más tiempo", explicó.