Volvió a hablar Dady Brieva: qué dijo esta vez luego de su polémica frase sobre Venezuela

Desde su programa de radio el exMidachi se refirió al debate desatado en redes sociales y también al conductor Marcelo Tinelli. Escuchá qué dijo

Días atrás el artista cómico Dady Brieva se mostró en los medios enojado con el presidente Alberto Fernández. "Si vamos a ser Venezuela, seámoslo ahora", le reclamó públicamente al mandatario.

"Tenemos que regular esto. Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí vamos a ser populismo, así que empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera", arengó Dady, militante del kirchnerismo más duro.

En su mensaje el cómico sugería la necesidad "regular lo que se dice", lo que fue interpretado como una amenaza a la libertad de expresión. Después de eso la polémica circuló en medios de comunicación y redes sociales.

"Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar, me dio ilusión. Se que no es fácil pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos", reclamó en relación a presentar denuncias sobre funcionarios del gobierno de Cambiemos.

Y cerró dirigiéndose directamente al Presidente: "Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto, decían en Twitter, y yo te digo Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, pero vos fuiste elegido, tenés que hacerte responsable".

¿Qué dijo ahora Dady Brieva?

Dady Brieva se refirió a la polémica sobre sus dichos acerca de Venezuela

Finalmente, este jueves Dady se refirió a la polémica en primera persona. En el inicio de su programa "Volver mejores" por El destape se escuchó Orinoco, un clásico de la música venezolana.

Luego, se dirigió a la audiencia diciendo: "Uno se expresa libremente porque este programa está hecho para nosotros, que pensamos de una misma manera. Hace tres meses que venimos diciendo más o menos lo mismo".

"Cada vez que nos dicen corruptos nos quedamos como explicando que no lo somos. Será que nos quedamos cascoteados, que somos populistas, comunistas, todas palabras que inventaron ellos. Te dicen que vamos a ser como Venezuela, que vamos a ser como Venezuela... Y yo dije 'Uh pará, si hagamos lo que hagamos vamos a ser como Venezuela, y si tratamos de conciliar pero nada nos da resultado. Entonces, como soy un buen titulero y me he ganado la vida así, dije si vamos ser Venezuela, seamos Venezuela ya y no perdamos más tiempo", explicó.

Dady también bromeó sobre la repercusión que había tenido su comentario. "Soy un gran estadista ahora, no soy más Midachi, es más ya no sé qué es de la vida de esos dos", chicaneó.

Luego, recordó la última vez que una de sus frases se había vuelto viral y había recibido también críticas desde los medios de comunicación por pedir que se habilitara una "CONADEP del periodismo". Fue tras la victoria de Alberto Fernández y Cristinta Fernández de Kirchner en las urnas. "Hace rato que no protagonizaba, me sentía ninguneado ya... Desde lo de la CONADEP que no hablaban de mí, me preguntaba qué me estaba pasando", comentó Brieva el jueves pasado.

"La Venezuela del comienzo, la de (Hugo) Chávez, era una señora patria, ahora no lo es por el boicot que le hacen como a Cuba. Era una hermana patria que empezó a avispar a las demás hermanas patrias para hacer una gran familia de la patria grande. Si hoy Chávez estuviera vivo y Néstor (Kirchner) estuviera vivo y a Evo (Morales) no lo hubiesen cagado y todo eso, hoy estamos parándonos de igual a igual ante Estados Unidos, por lo menos para negociar", planteó.

Dady, sobre Pichetto y Tinelli

El artista cómico se refirió también al excandidato de Cambiemos a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien horas antes en una entrevista radial había sido consultado sobre sus dichos acerca de ser Venezuela.

"Tengo respeto por Dady, pero no comparto. Ser Venezuela es 60% de pobreza, es un modelo estatal que no permite la consolidación de una clase media. La verdad es que no es un ejemplo, me gustaría ser Uruguay y en cierta medida a Brasil, por encima del que gobierna", indicó el ex senador aliado del ex presidente Mauricio Macri.

Y Dady no lo dejó pasar: "Si ya nos juzgaron, dejemos de presentar pruebas, seamos como Venezuela y a la mierda. Y me contestó Pichetto. ¿Se acuerdan de que yo había hablado bien de Pichetto? Que se había portado bien visitando a los compañeros a la cárcel, que tenía cierta contradicción. Se ve que el boludo no escuchó eso, escuchó esto".

"Yo me cago de risa porque me contestan en serio, son gente que ha estado en el gobierno que debería tener cierta preparación. Me contestan en serio a mí, que soy un cómico", insistió.

"Por lo menos movimos el avispero", comentó sobre el final, orgulloso de haberse convertido en tendencia en Twitter. Y en otro tramo de su editorial trajo a cuento una serie de tuits de Marcelo Tinelli en contra del macrismo para hablar de lo que él considera un punto débil dentro de la comunicación oficial en redes: "El ejercicio trollero (sic) de redes nosotros no lo tenemos, porque el gobierno no lo maneja, lo maneja un grupo de valientes (sic). Pero así como aparecí yo y apareció Tinelli (que no tiene nada que ver pero sirvió), estaría bueno que después hubiese aparecido un Pablo Echarri​, cosa de tener concitada la atención en nuestras políticas, que también arrastran la marca. Fue una casualidad (lo de Tinelli) y después no se sumó nadie más".