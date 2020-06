Brasil deja de informar el total de muertes y casos de coronavirus: cómo lo justifica Bolsonaro

Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia de coronavirus en el mundo, anunció un cambio de metodología para el conteo de contagios y muertes por la enfermedad con el objeto de evitar la "subnotificación" pero el último balance oficial redujo considerablemente la cantidad de ambos rubros, lo que despertó críticas de la oposición.

Debido a esto, la universidad estadounidense Johns Hopkins lo sacó por unas horas del conteo global de contagios que realiza y que es tomado por todo el mundo como una fuente relevante.

En concreto, el último boletín recoge 164 muertes y 5.974 nuevos positivos, muy lejos de los 1.005 muertos y 30.830 nuevos casos de los que se informó anoche y de los 1.492 decesos y 31.890 positivos de los que se dio cuenta el jueves.

El presidente Jair Bolsonaro justificó las modificaciones, así como también la decisión de divulgar los reportes diarios sobre Covid-19 pasadas las 22, cuando ya terminó el informativo de TV Globo, el más visto del país.

"El Ministerio de Salud adecuó la divulgación de los datos sobre casos y muertes relacionados a la Covid-19" y "a lo largo del enfrentamiento a la enfermedad, la recolección de informaciones evolucionó con capacitación y servicios de laboratorio", afirmó Bolsonaro en su perfil de Twitter.

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19.Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020