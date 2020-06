Científicos hallan una réplica de la Tierra en donde podría haber vida: cuáles son sus características

Un grupo de científicos anunció el descubrimiento de un planeta con características similares a la Tierra y en donde podría existir vida

Un grupo de astrónomos alemanes anunciaron el hallazgo de un planeta que tiene características parecidas a las de la Tierra. Ubicado a unos 3000 años luz de nuestro de nuestro sistema solar, los especialistas aseguran que podría haber vida en él.

Nombrado por sus descubridores como KOI-456.04, es parte de un sistema que orbita en torno a una estrella denominada Kepler-160. Allí también se encuentran los exoplanetas Kepler-160b y Kepler-160c.

El nuevo planeta descubierto por miembros del "Instituto de la Sociedad Max Planck para el Estudio del Sistema Solar", tiene menos del doble del tamaño de la Tierra y una iluminación moderada, otorgada por una estrella similar a nuestro sol.

A unos 3000 años luz de la Tierra, los investigadores creen haber encontrado un exoplaneta del tamaño de la Tierra que orbita alrededor de una estrella parecida al sol.

Pequeñas variaciones en el tiempo que le toma al Kepler-160c orbitar la estrella sugirieron, sin embargo, que podría haber un tercer planeta en el sistema. En su lugar, los astrónomos encontraron no uno más, sino dos planetas más.

"Nuestro análisis sugiere que el Kepler-160 no está orbitado por dos sino por un total de cuatro planetas", dijo en una declaración René Heller, autor principal del estudio y científico del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar.

El estudio que detalla sus descubrimientos se publicó esta semana en la revista Astronomy & Astrophysics.

El tercer planeta es el Kepler-160d, responsable de distorsionar la órbita del Kepler-160c. Pero el otro potencial planeta que descubrieron es aún más distinto y fascinante.

El planeta candidato ha sido apodado KOI-456.04. Tiene menos del doble del tamaño de la Tierra y recibe una cantidad y tipo de luz similar de su estrella parecida al sol.

El planeta candidato también está orbitando a una distancia que lo sitúa dentro de la zona habitable de la estrella, donde la temperatura de la superficie del planeta podría soportar el agua líquida y el potencial de vida. Eso es similar a donde se encuentra la Tierra en relación con el sol.

Y tiene un período orbital alrededor de la estrella de 378 días, similar al año terrestre que tarda en completar una órbita alrededor del sol.

"KOI-456.01″ es relativamente grande comparado con muchos otros planetas considerados potencialmente habitables. Pero es la combinación de este tamaño menos del doble del planeta Tierra y su estrella anfitriona de tipo solar lo que lo hace tan especial y familiar", dijo Heller.

Todos los factores involucrados en la forma en que este potencial planeta interactúa con su estrella anfitriona significan que las condiciones en la superficie podrían ser similares a las de la Tierra, pero todo depende de si tiene una atmósfera. Los investigadores dijeron que si el planeta tuviera una atmósfera estable con un leve calentamiento por efecto invernadero similar al que experimenta la Tierra, la temperatura media sería similar a la temperatura media global de nuestro planeta.

Descubriendo exoplanetas

Los investigadores descubrieron los dos planetas potenciales adicionales en el sistema Kepler-160 cuando buscaron a través de los datos del Kepler usando un modelo detallado de variaciones del brillo de las estrellas. Hasta ahora, han encontrado 18 exoplanetas revisando los datos de archivo recogidos durante la misión Kepler (que duró nueve años).

"La señal planetaria es tan débil que está casi totalmente oculta entre el ruido de los datos. Nuestra nueva máscara de búsqueda es ligeramente mejor a la hora de separar una verdadera señal exoplanetaria del ruido en los casos críticos", dijo Heller.

No obstante, los investigadores advirtieron que no han confirmado que se trate de un planeta y no han descartado que pueda ser un error de medición. Según su información, hay un 85 por ciento de posibilidades de que sea un planeta, pero se requiere el 99 por ciento para que se le pueda llamar planeta.

Las futuras observaciones del sistema con telescopios terrestres o espaciales podrían confirmar si es un planeta. Esto incluye la misión PLATO de la Agencia Espacial Europea que se lanzará en 2026 y buscará planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas parecidas al sol, entre otros objetivos.

Muchos de los exoplanetas del tamaño de la Tierra descubiertos en los últimos años orbitan pequeñas estrellas enanas rojas, en lugar de estrellas parecidas al sol. Estas estrellas son mucho más pequeñas y frías que nuestro sol y los exoplanetas que las rodean están en órbitas más cercanas a éstas de lo que lo está la órbita de la Tierra del sol, pero probablemente tienen temperaturas superficiales moderadas similares a la Tierra porque las estrellas son más frías.

Estas estrellas enanas rojas, sin embargo, emiten radiación infrarroja a diferencia de la luz visible que recibimos del sol. También azotan a sus planetas con llamaradas y radiación de alta energía, por lo que es tema de debate si estos planetas son potenciales lugares para la vida fuera de nuestro sistema solar.

"El cuadro completo de la habitabilidad, sin embargo, implica también una mirada a las cualidades de la estrella", dijo Heller.