Baby Etchecopar reveló qué le pidió Macri que hiciera con Alberto Fernández

El conductor radial y televisivo contó que mantuvo diálogo con el ex presidente Mauricio Macri y recibió su visión sobre uno de los temas más polémicos

La intervención y posible expropiación de la empresa agropexportadora Vicentin crispó los ánimos de empresarios y cierta parte de la sociedad, que este miércoles manifestó por medio de un cacerolazo que se hizo oír en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco de tensión, el conductor Baby Etchecopar dio a conocer la opinión del ex presidente Mauricio Macri sobre la crisis de Vicentin y el papel del Gobierno. Y fue una visión que sorprendió porque no solo va en contra del enojo manifestado por distintos grupos empresarios, sino que difiere de la dureza que expresó su propia fuerza política, Juntos por el Cambio.

Etchecopar realizó la revelación en su programa "Baby en el medio", que se emite por Radio Rivadavia AM 630, cuando se hablaba sobre la polémica alrededor de la intervención de la empresa Vicentin, que el presidente Alberto Fernández anunció este lunes.

El periodista conversaba con sus columnistas acerda de las tensiones internas que el avance sobre Vicentin podría generar o disipar dentro del Gobierno. Y, más precisamente, sobre la relación del "albertismo" con el kirchnerismo duro.

"Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", reveló el conductor que le dijo Macri en una charla.

La crisis de Vicentin mereció la atención de Mauricio Macri.

Baby: su charla con Mauricio Macri

¿De dónde vino la idea del apoyo al actual presidente? Justamente, de un ex presidente. El periodista sorprendió compartió el dato revelador: "Ayer hablé con Macri".

"Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", detalló Baby.

"Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", agregó. Y aclaró: "Hablé y no lo hice como militante porque no lo soy, yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían".

"Me llamó y me dijo: 'Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil'. Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: '¿Por qué no salís a hablar?'", comentó el popular conductor.

Justamente, Mauricio Macri viene manteniendo un perfil bajo desde que dejó la Casa Rosada. En cambio, las cabezas más visibles de su espacio político son ahora Patricia Bullrich (presidenta del Pro) y Miguel Ángel Pichetto (ex senador justicialista).

Mauricio Macri mantuvo un perfil bajo desde que dejó la Casa Rosada.

Respaldo a Mauricio Macri

Recientemente, Etchecopar manifestó su apoyo a Mauricio Macri y culpó a Juntos por el Cambio de no plantarse bien como fuerza opositora al gobierno de Alberto Fernández.

"Es un club privado de cagones", evaluó con dureza. Además, cargó contra la figura de María Eugenia Vidal -a quien muchos todavía ven como un polo de posible poder opositor-, a quien calificó como "un invento de los amarillos".

Probablemente, las apreciaciones de Baby Etchecopar estén anticipando las internas que en algún momento deberán definirse dentro de Juntos por el Cambio de cara a nuevas elecciones.