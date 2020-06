¿Exprópiese o atendida por sus dueños?: esto opinan los argentinos sobre el caso Vicentin

A una semana del anuncio oficial sobre la intervención de la empresa Vicentín, los argentinos ya tomaron una postura sobre el caso

A siete días del anuncio por parte del Gobierno de la intervención y del proyecto de la expropiación de la empresa Vicentín, casi la mitad de los argentinos desaprueban la decisión oficial.

Así surge de una encuesta que hizo la consultora Management & Fit en 1.200 casos a nivel nacional. Siete de cada diez personas interpretaron que Cristina Kirchner tuvo participación en la decisión del gobierno nacional.

Las consultas que se hicieron, entre el martes y el jueves pasados, incluyeron si se aprobaba o desaprobaba la decisión del Gobierno de expropiar la empresa.

De esta pregunta surge que un 46,6% desaprueba lo anunciado, mientras que un 21,4% lo aprueba. A su vez, un 32% respondió no saber del tema (o prefirió no contestar).

La participación de Cristina

La mayoría cree que Cristina está detrás del caso Vicentin.

También se interrogó a los participantes de la encuesta sobre quién habría tomado la decisión de expropiación de Vicentín. Casi la mitad (un 47,2%) interpretó que la decisión fue de la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras que un 22,6% cree que lo hizo Alberto Fernández.

A su vez, un 21,1% considera que lo hicieron ambos en conjunto, por lo que surge que un 68,3% de los encuestados cree que Cristina estuvo tras la decisión.

Reacción de la gente

Entre las preguntas también se reconoce que en los últimos días se hicieron "protestas y ‘cacerolazos’ en algunos puntos del país a raíz de la decisión del gobierno de expropiar la empresa", por lo que se consulta si estas pueden augurar una semejanza a las ‘protestas del campo’ luego de la resolución 125 de 2008.

Esta resolución fue la que a comienzos de ese año impuso un esquema de retenciones móviles para el complejo agroexportador, que fue resistido por el campo, y finalizó en julio con el voto "no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos en el Congreso.

Frente a este interrogante, el 40,9% mencionó que considera posible que el malestar que se ve tras la decisión del Gobierno de expropiar Vicentín se transforme en una situación similar a la de 2008, mientras que 19,6% considera que no sucederá un enfrentamiento como ese y un 39,5% no lo sabe.

El temor a que el caso de Vicentín sea el primero de una seguidilla de empresas que puedan ser estatizadas en la Argentina, también se consultó en la encuesta de Managment & Fit si se consideraba que el gobierno iba camino a la expropiación de firmas privadas que se encuentren en una situación similar a Vicentín.

Las respuestas marcan que más de la mayoría (un 58%) de los encuestados consideran que esto puede ocurrir, mientras que sólo un 19,8% considera que no (el resto no sabe o no contestó este interrogante).

En medio de la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera, un 34,5% de los encuestados consideran que la decisión oficial podría perjudicar en la negociación, mientras que por el contrario, un 12% cree que podría ayudar y para un 21,2% es indiferente.

Más de un 46,6% de la gente desaprueba la expropiación de Vicentin. Hubo manifestaciones populares

Las empresas del grupo

Alrededor de 20 empresas forman parte del grupo Vicentín, intervenido por el gobierno.

Entre ellas se encuentran algunas como:

-Enav, dedicada a la elaboración de jugo concentrado de uva, ubicada en pleno corazón de la cuenca vinífera de San Juan que hoy produce 12 millones de toneladas de jugo concentrado que se exportan en su totalidad a mercados como Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia.

- Algodonera Avellaneda, que se dedica al desmonte de algodón y a la comercialización de fibra y productos derivados.

- Buyanor, orientada a la elaboración y fraccionamiento de algodón hidrófilo y pañales.

- Río del Norte, que incursiona en la actividad agroindustrial.