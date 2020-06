El mayor "cazavirus" del mundo habló de la teoría de la creación del coronavirus en un laboratorio

El doctor Ian Lipkin, investigador y consultor científico de Hollywood, dio su opinión sobre las formas de transmisión del virus que tiene en vilo al mundo

Cuando a mediados de enero The New York Times le preguntó qué opinaba de las restricciones de viaje que acababa de imponer China ​a los residentes de Wuhan, el doctor Ian Lipkin, director del Centro de Infección e Inmunidad de la Universidad de Columbia, respondió: "El caballo ya salió del establo".

Fue esa capacidad de llamar a las cosas por su nombre y sus 30 años de experiencia en el frente de batalla lo que le hicieron ganarse el respeto internacional.

El experto fue el principal consultor científico de la película de 2011 Contagio, protagonizada por Matt Damon y Gwyneth Paltrow​, que recreaba una gran pandemia. Lipkin fue apodado "el cazavirus" por su aporte en Estados Unidos.​

En los últimos tiempos trabaja en la creación de pruebas diagnósticas capaces de detectar el coronavirus en personas asintomáticas.

Teorías

En una entrevista con la cadena BBC, Lipkin habló sobre las teorías que marcan que el virus pudo haber sido creado en un laboratorio. En ese sentido, su respuesta fue contundente. "No hay evidencias de que este virus fuera creado a propósito para hacer daño", contó el experto al medio británico. Y agregó: "Los datos que yo vi, y que reportamos hace unos meses, revisaban la secuencia del virus que había sido identificada en China y se comparaba con trozos de secuencia que fueron recuperadas de murciélagos en China, así como en pingüinos y otros animales, y podemos concluir que es un virus originado en la naturaleza".

En marzo, en medio de la pandemia por coronavirus, el doctor Lipkin fue diagnosticado con Covid-19. Se trató de un caso asintomático, pero que marca el alto índice de contagio del virus.

"Nadie puede decir que este virus que encontramos en murciélagos y otros animales intermedios que lo portaron no podría haber sido involuntariamente transmitido a humanos de alguna manera. Pero lo que sí puedo decir es que existen cero pruebas de que eso ocurrió y de que no hay evidencias de que este virus fuera creado a propósito para hacer daño. No presenta las señales que típicamente vemos para probar esa relación. Esto es clave", confirmó y a la vez desmoronó las teorías sobre la "fabricación" intencionada del coronavirus.

Advertencia

Lipkin también habló sobre la película "Contagio", que tiene una tremenda actualidad y es una de las elegidas en Netflix. Se filmó hace casi una década y el especialista fue asesor científico.

"Es irónico que la razón por la que hicimos esta película fue prevenir que algo así ocurriera de verdad. Así que cuando la película salió en 2011 en realidad nosotros habíamos empezado a hablar sobre el tema en 2008 y 2009. Nos llevó mucho tiempo recabar todos los detalles y hacer el guión tan exactos como pudimos. Fue difícil volcar todo esto en la película de una forma que la gente aún quisiera pagar por verla en el cine", le contó a la BBC.