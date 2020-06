Día del Padre: ¿cuáles son los regalos más buscados en Mercado Libre?

Ante los cierres forzados por la cuarentena, las ventas en la plataforma de comercio electrónico tuvieron una importante suba este año. Los detalles

Un relevamiento del sitio de comercio electrónico Mercado Libre que analizó las compras en la plataforma semanas previas al Día del Padre asegura que "Herramientas", "Cavas y Conservadoras" y "Autopartes" fueron las categorías que más crecieron, en comparación con el Día del Padre del año pasado.

A su vez, "Fragancias" y "Consolas y Videojuegos" son las que cierran el top five, en un contexto que invita a pasar más tiempo en el hogar.

"Herramientas" es una categoría que creció mucho durante el aislamiento: se detectó un incremento en ventas del 252% en comparación a los primeros meses del 2020, previos a la pandemia.

Compra online: fuerte suba interanual

Semanas antes al Día del Padre, donde se calcula que se compran los regalos, la demanda de herramientas creció 291% en unidades vendidas si se compara con el mismo período del año anterior. Los productos más buscados fueron soldadora, taladro atornillador y caja de herramientas.

Incluso en cuarentena, una gran cantidad de productos se siguen enviando.

Otra de las categorías con mayor incremento por el Día del Padre fueron las "Cavas y conservadoras de vinos", donde destaca un crecimiento de 142% de unidades vendidas respecto al 2019.

El tercer lugar del podio de los productos más regalados lo ocupa "Autopartes", donde el crecimiento en ventas respecto al Día del Padre del año anterior fue del 74%. Aquí, los más buscados fueron los conjuntos térmicos para hacer expediciones en moto, convirtiéndose en el producto más vendido de la fecha.

Los últimos dos lugares del top five lo ocupan "Fragancias", "Consolas y videojuegos", con un crecimiento en unidades vendidas del 67% y 44%, respectivamente.

¿Todavía no conseguiste tu regalo? Tal como señaló iProfesional, los bancos lanzaron una batería de descuentos y cuotas sin interés para esta fecha especial.

Ciudad: Día del Padre y distanciamiento

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, apeló este viernes a la "sabiduría" de los adultos mayores para que el próximo domingo, que se celebra el Día del Padre, se tenga la responsabilidad de brindar mucho afecto pero con el distanciamiento social establecido por la pandemia de coronavirus.

"Esa realidad va a resultar de lo que expliquemos los responsables de Gobierno, de lo que muestren los líderes comunitarios y, sobre todo, de la sabiduría de nuestros adultos mayores", dijo el ministro durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana para evaluar la situación epidemiológica en el distrito.

Día del Padre en cuarentena: piden evitar traslados y mantener el distanciamiento social.

Además, sostuvo que "ellos (por los padres) son los que tuvieron posibilidad de aprender de la vida y son los sabios", con lo cual llamó "a los abuelos y a los padres a pasar este domingo como corresponde, con mucho afecto pero también con mucho distanciamiento social".

Quirós indicó que es importante "hacer un esfuerzo estas semanas" y reiteró que "debemos ser precavidos y encontrar formas alternativas de saludarnos y vernos, sobre todo este domingom que es el Día del Padre".

"Si seguimos intensificando y cumpliendo el distanciamiento, vamos a reducir el índice de contagiosidad", subrayó el funcionario porteño, en la conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del Ejecutivo, ubicada en el barrio de Parque Patricios.

En este punto señaló que "cada ciudad, cada país tiene un capital social y cultural determinado, y nosotros pasaremos este domingo según cómo seamos capaces de pasarlo".

"Entendemos que hay una proporción de la sociedad que considera que se no es un riesgo juntarse , y otra que cree que esto es extremadamente peligroso y no importan las consecuencias. No hay que enojarse con esa realidad; es la riqueza de la diversidad", concluyó Quirós.