Alberto Fernández enérgico: "¿Querían salir a correr?¿querían salir a pasear? Estas son las consecuencias"

En una entrevista el Presidente comentó que pidió a Horacio Rodríguez Larreta que controle mejor las salidas que ha permitido, debido al aumento de casos

El presidente Alberto Fernández afirmó el miércoles por la noche en una entrevista televisiva que "a partir de la cero hora" del próximo viernes el transporte público en el AMBA "solamente" será para "trabajadores esenciales", ante el "incremento de casos" de coronavirus.

"Hemos tomado una decisión de que a partir de la cero hora de mañana, solamente puedan utilizar el transporte público aquellos trabajadores esenciales", enfatizó Fernández en declaraciones a Telefe.

Fue un discurso enérgico, con pasajes en los que se mostró decididamente en contra de las medidas para relajar los controles de las últimas semanas.

Al referirse al aumento de contagios, el Presidente alertó: "¿Querían salir a correr?, salgan a correr. ¿Querían salir a pasear?, salgan a pasear. ¿Querían locales de ropa abiertos?, abran los locales. Pero estas son las consecuencias", dijo mostrando un gráfico donde se veía claramente el crecimiento más acelerado de la curva de contagios en los últimos días.

También comentó detalles sobre la reunión que mantuvo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio rodríguez Larreta. A este último le solicitó mayores controles sobre las actividades recreativas que autorizó en la Capital Federal.

El AMBA, el gran problema

En ese marco, el Presidente afirmó que pidió tener "en cuanta algunos parámetros" para evaluar si se vuelve a fase 1 en el AMBA: "La velocidad del contagio, en cuánto tiempo se duplica, que hoy en la Ciudad está alrededor de 16 y en Gran buenos Aires en 15, y la ocupación de camas".

Tras reunirse en la Quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, el jefe de Estado indicó que mañana "van a caducar" los permisos en el transporte público para los trabajadores no esenciales, y afirmó que hay un "mayor nivel de ocupación de camas" en el AMBA por el "aumento de contagios" de coronavirus.

"Axel (Kicillof), (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta) y yo venimos observando que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios", resaltó el Presidente.

En ese sentido, destacó: "Es cierto que hay más testeos y es cierto que hay más contagios. Eso a nosotros nos preocupa porque está ocurriendo en el mismo momento en que hay también una mayor demanda de camas en los hospitales y en los sanatorios por enfermedades propias del invierno".

"El mayor problema del contagio lo tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, está concentrado el 95% del problema del coronavirus", manifestó Fernández.

Te puede interesar Ya no vas a poder usar transporte público si no sos trabajador esencial: detalles de la medida

Respecto de la reunión con Santilli y Kicillof, el jefe de Estado afirmó que fue "muy fructífera", y destacó que tienen "una mirada muy parecida" porque "efectivamente ha aumentado la movilidad, los contagios y la ocupación hospitalaria de un modo que llama la atención".

Además, detalló que acordó con Santilli y Kicillof que "mañana los ministros de Salud se reúnan y se fije un criterio límite: hasta dónde puede aguantar este riesgo sin que profundicemos la cuarentena".

"Le pedí a Larreta y a Santilli que veamos la posibilidad de controlar mejor esas salidas que ellos han permitido, buscar un mecanismo para que se salga menos. La gente se relajó porque pensó que lo peor había pasado", expresó.

"Hay que estar atentos y actuar en consecuencia. El AMBA es una zona demográfica única. Lo que hoy vemos en la Ciudad de Buenos Aires es que el virus circula en todos los barrios porteños, ya no en los barrios de trabajadores, populares, sino en todos los barrios", manifestó Fernández.

En sintonía, afirmó que "lo que tenemos que buscar es el modo de que vuelva a bajar el tránsito de gente, para bajar el nivel de contagio", y aclaró que "lo que pasa en la Ciudad es exactamente igual a lo que pasa en el Gran Buenos Aires".

La salud del Presidente

Te puede interesar ¿Tenés mascotas?: estos son los síntomas de coronavirus en perros y gatos

La Unidad Médica Presidencial le recomendó a Alberto Fernández permanecer lo más posible en su residencia

El miércoles el Dr. Federico Saavedra, quien dirige la Unidad Médica Presidencial, le hizo al Presidente una serie de recomendaciones en relación al cuidado de su salud en relación a la pandemia de Covid-19 y de la expansión del virus por el país.

Los profesionales le recomendaron al mandatario "continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal". desaconsejaron viajes, reuniones presenciales, entre otras actividades que Fernández viene desarrollando con regularidad.

Respecto de esa recomendación también se pronunció el Presidente durante la entrevista. Indicó que "para nada" es "paciente de riesgo", pero que su médico le pidió que "tenga cuidado" y "circular poco" porque "se empiezan a ver muchas camas ocupadas en Buenos Aires".

"Yo me siento espléndido, no tengo ningún tipo de dolencia ni malestar, ningún síntoma por el que debamos preocuparnos. Lo que mi médico hizo fue una recomendación a partir de lo que observa: un incremento de personas contagiadas en los hospitales y los sanatorios privados de Buenos Aires. De ahí deduce que hay un incremento entre contagios", explicó Fernández.

En otro tramo de la entrevista, afirmó que tiene "un compromiso ético con la sociedad argentina y es no abandonarlos", por lo que tiene que "cuidar la salud de la gente" y cuando observa que "las camas se ocupan" se preocupa.

"Presten atención a lo que estamos haciendo porque algo no estamos haciendo bien. Sé que estamos viviendo un momento económico traumático pero sé que si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo. Más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía", enfatizó.

Por último, al ser consultado por las encuestas que miden que el apoyo de la opinión pública a su gestión de la crisis sanitaria viene en franca caída, concluyó: "Si la popularidad, la pierdo por cuidar a los argentinos. Prefiero perder la popularidad".